Дочь Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке
Галина Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке
Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Галина Юдашкина продала квартиру в Нью-Йорке, которая досталась ей от отца. Об этом наследница кутюрье рассказала в интервью для Youtube-шоу "Алена, блин!".
Галина рассказала, что продать объект на Манхэттене, расположенный на Пятой авеню напротив знаменитого в Нью-Йорке Центрального парка, было нелегко из-за особого статуса дома.
«
"Это КОАП — кооператив. И, получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И, поскольку у нас был пентхаус, то — крыша наша и квартира", — поделилась подробностями наследница.
В результате при продаже своей части недвижимости нужно было учитывать мнение всех жильцов.
«
"Было очень сложно, потому что весь дом не хотел продавать, чтобы кто-то въехал и делал ремонт, их тревожил, и поэтому еле продали", — призналась дочь модельера.
Учитывая сложности с продажей и удаленность квартиры от родины, наследница с радостью рассталась с американской жилплощадью.
«
"Мы с ней распрощались, продали, и я даже не жалею, если честно", — подытожила Галина.
О сумме сделки женщина говорить не стала, уточнив лишь, что квартира в центре Нью-Йорка стоит больше миллиона долларов.
В интервью Галина Юдашкина рассказала также, что получила в наследство от своего знаменитого отца помещение Дома моды в Вознесенском переулке в центре Москвы, и офис компании на Кутузовском проспекте.
Также Галина унаследовала квартиру и загородный дом семьи Юдашкиных и московскую недвижимость бабушки, которая проживает в Израиле.
Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.