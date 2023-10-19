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Дочь Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке - РИА Новости, 19.10.2023
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Шоубиз
 
17:13 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/yudashkina-1903899390.html
Дочь Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке
Дочь Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке - РИА Новости, 19.10.2023
Дочь Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке
Галина Юдашкина продала квартиру в Нью-Йорке, которая досталась ей от отца. Об этом наследница кутюрье рассказала в интервью для Youtube-шоу "Алена, блин!". РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:13
2023-10-19T17:13
шоубиз
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Галина Юдашкина продала квартиру в Нью-Йорке, которая досталась ей от отца. Об этом наследница кутюрье рассказала в интервью для Youtube-шоу "Алена, блин!". Галина рассказала, что продать объект на Манхэттене, расположенный на Пятой авеню напротив знаменитого в Нью-Йорке Центрального парка, было нелегко из-за особого статуса дома. &quot;Это КОАП — кооператив. И, получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И, поскольку у нас был пентхаус, то — крыша наша и квартира&quot;, — поделилась подробностями наследница.В результате при продаже своей части недвижимости нужно было учитывать мнение всех жильцов. &quot;Было очень сложно, потому что весь дом не хотел продавать, чтобы кто-то въехал и делал ремонт, их тревожил, и поэтому еле продали&quot;, — призналась дочь модельера.Учитывая сложности с продажей и удаленность квартиры от родины, наследница с радостью рассталась с американской жилплощадью. "Мы с ней распрощались, продали, и я даже не жалею, если честно", — подытожила Галина. О сумме сделки женщина говорить не стала, уточнив лишь, что квартира в центре Нью-Йорка стоит больше миллиона долларов. В интервью Галина Юдашкина рассказала также, что получила в наследство от своего знаменитого отца помещение Дома моды в Вознесенском переулке в центре Москвы, и офис компании на Кутузовском проспекте.Также Галина унаследовала квартиру и загородный дом семьи Юдашкиных и московскую недвижимость бабушки, которая проживает в Израиле. Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.
https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html
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валентин юдашкин, нью-йорк (город), манхэттен, москва, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, наследство
Шоубиз, Валентин Юдашкин, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Москва, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Наследство
Дочь Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке

Галина Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДочь модельера Валентина Юдашкина Галина
Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Галина Юдашкина продала квартиру в Нью-Йорке, которая досталась ей от отца. Об этом наследница кутюрье рассказала в интервью для Youtube-шоу "Алена, блин!".
Галина рассказала, что продать объект на Манхэттене, расположенный на Пятой авеню напротив знаменитого в Нью-Йорке Центрального парка, было нелегко из-за особого статуса дома.
«

"Это КОАП — кооператив. И, получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И, поскольку у нас был пентхаус, то — крыша наша и квартира", — поделилась подробностями наследница.

В результате при продаже своей части недвижимости нужно было учитывать мнение всех жильцов.
«

"Было очень сложно, потому что весь дом не хотел продавать, чтобы кто-то въехал и делал ремонт, их тревожил, и поэтому еле продали", — призналась дочь модельера.

Учитывая сложности с продажей и удаленность квартиры от родины, наследница с радостью рассталась с американской жилплощадью.
«
"Мы с ней распрощались, продали, и я даже не жалею, если честно", — подытожила Галина.
О сумме сделки женщина говорить не стала, уточнив лишь, что квартира в центре Нью-Йорка стоит больше миллиона долларов.
В интервью Галина Юдашкина рассказала также, что получила в наследство от своего знаменитого отца помещение Дома моды в Вознесенском переулке в центре Москвы, и офис компании на Кутузовском проспекте.
Также Галина унаследовала квартиру и загородный дом семьи Юдашкиных и московскую недвижимость бабушки, которая проживает в Израиле.
Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.
Слева направо: Марина, Галина и Валентин Юдашкины
Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту"
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ШоубизВалентин ЮдашкинНью-Йорк (город)МанхэттенМоскваШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиНаследство
 
 
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