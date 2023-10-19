https://ria.ru/20231019/yudashkina-1903899390.html

Дочь Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке

Дочь Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке - РИА Новости, 19.10.2023

Дочь Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке

Галина Юдашкина продала квартиру в Нью-Йорке, которая досталась ей от отца. Об этом наследница кутюрье рассказала в интервью для Youtube-шоу "Алена, блин!". РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:13

2023-10-19T17:13

2023-10-19T17:13

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Галина Юдашкина продала квартиру в Нью-Йорке, которая досталась ей от отца. Об этом наследница кутюрье рассказала в интервью для Youtube-шоу "Алена, блин!". Галина рассказала, что продать объект на Манхэттене, расположенный на Пятой авеню напротив знаменитого в Нью-Йорке Центрального парка, было нелегко из-за особого статуса дома. "Это КОАП — кооператив. И, получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И, поскольку у нас был пентхаус, то — крыша наша и квартира", — поделилась подробностями наследница.В результате при продаже своей части недвижимости нужно было учитывать мнение всех жильцов. "Было очень сложно, потому что весь дом не хотел продавать, чтобы кто-то въехал и делал ремонт, их тревожил, и поэтому еле продали", — призналась дочь модельера.Учитывая сложности с продажей и удаленность квартиры от родины, наследница с радостью рассталась с американской жилплощадью. "Мы с ней распрощались, продали, и я даже не жалею, если честно", — подытожила Галина. О сумме сделки женщина говорить не стала, уточнив лишь, что квартира в центре Нью-Йорка стоит больше миллиона долларов. В интервью Галина Юдашкина рассказала также, что получила в наследство от своего знаменитого отца помещение Дома моды в Вознесенском переулке в центре Москвы, и офис компании на Кутузовском проспекте.Также Галина унаследовала квартиру и загородный дом семьи Юдашкиных и московскую недвижимость бабушки, которая проживает в Израиле. Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html

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Алёна Пава

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