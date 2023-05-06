В Москве простились с Валентином Юдашкиным
Прощание с Валентином Юдашкиным завершилось на Троекуровском кладбище в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Люди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Открытая церемония прощания проходила на Троекуровском кладбище.
"Сегодня мы прощаемся с выдающимся человеком, творцом, художником, человеком, чье имя навсегда вписано в мировую историю, с народным художником Российской Федерации, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, академиком Российской академии художеств, кавалером ордена Французской Республики, кавалером ордена Почетного легиона и ордена за заслуги перед Отечеством, с человеком, который рука об руку со своей любимой супругой Мариной прожил яркую, неповторимую, временами непростую, но талантливую, достойную жизнь", - было сказано во время прощальной церемонии.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком. Соболезнования близким модельера выразили также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово"
Певица Надежда Бабкина перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово"
С модельером в субботу пришли проститься сотни людей, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, народная артистка СССР певица Алла Пугачева, народные артисты России Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Машков, актриса Клара Новикова, шоумен Сергей Зверев, певец и музыкант Александр Розенбаум, певец Николай Басков, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера.
Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Люди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Модельера проводили в последний путь аплодисментами. Гроб с телом Юдашкина несут к месту захоронения на Троекуровском кладбище.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве.