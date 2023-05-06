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В Москве простились с Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 06.05.2023
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Шоубиз
 
13:24 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/yudashkin-1870152622.html
В Москве простились с Валентином Юдашкиным
В Москве простились с Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 06.05.2023
В Москве простились с Валентином Юдашкиным
Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:24
2023-05-06T13:24
шоубиз
валентин юдашкин
москва
мода
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Открытая церемония прощания проходила на Троекуровском кладбище. "Сегодня мы прощаемся с выдающимся человеком, творцом, художником, человеком, чье имя навсегда вписано в мировую историю, с народным художником Российской Федерации, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, академиком Российской академии художеств, кавалером ордена Французской Республики, кавалером ордена Почетного легиона и ордена за заслуги перед Отечеством, с человеком, который рука об руку со своей любимой супругой Мариной прожил яркую, неповторимую, временами непростую, но талантливую, достойную жизнь", - было сказано во время прощальной церемонии.Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком. Соболезнования близким модельера выразили также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие. С модельером в субботу пришли проститься сотни людей, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, народная артистка СССР певица Алла Пугачева, народные артисты России Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Машков, актриса Клара Новикова, шоумен Сергей Зверев, певец и музыкант Александр Розенбаум, певец Николай Басков, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера. Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации. Модельера проводили в последний путь аплодисментами. Гроб с телом Юдашкина несут к месту захоронения на Троекуровском кладбище.Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин
После продолжительной болезни ушел из жизни художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет. Наряды от Юдашкина носили знаменитости и первые леди страны. В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже 28-летний модельер произвел фурор коллекцией "Фаберже". В основе коллекций дизайнера были национальные костюмы и русское искусство. В 1996 году Юдашкин создал первый в России Дом высокой моды.
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валентин юдашкин, москва, мода
Шоубиз, Валентин Юдашкин, Москва, мода
В Москве простились с Валентином Юдашкиным

Прощание с Валентином Юдашкиным завершилось на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Люди возле похоронного дома Троекурово перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Открытая церемония прощания проходила на Троекуровском кладбище.
Модельер Валентин Юдашкин после окончания показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Биография Валентина Юдашкина
2 мая, 14:27
"Сегодня мы прощаемся с выдающимся человеком, творцом, художником, человеком, чье имя навсегда вписано в мировую историю, с народным художником Российской Федерации, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, академиком Российской академии художеств, кавалером ордена Французской Республики, кавалером ордена Почетного легиона и ордена за заслуги перед Отечеством, с человеком, который рука об руку со своей любимой супругой Мариной прожил яркую, неповторимую, временами непростую, но талантливую, достойную жизнь", - было сказано во время прощальной церемонии.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком. Соболезнования близким модельера выразили также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово"
Певица Надежда Бабкина перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме Троекурово - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певица Надежда Бабкина перед церемонией прощания с модельером Валентином Юдашкиным в похоронном доме "Троекурово"
С модельером в субботу пришли проститься сотни людей, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, народная артистка СССР певица Алла Пугачева, народные артисты России Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Машков, актриса Клара Новикова, шоумен Сергей Зверев, певец и музыкант Александр Розенбаум, певец Николай Басков, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера.
Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Люди возле похоронного дома Троекурово перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Люди возле похоронного дома "Троекурово" перед началом церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Модельера проводили в последний путь аплодисментами. Гроб с телом Юдашкина несут к месту захоронения на Троекуровском кладбище.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве.
 
ШоубизВалентин ЮдашкинМосквамода
 
 
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