https://ria.ru/20230506/yudashkin-1870152622.html

В Москве простились с Валентином Юдашкиным

В Москве простились с Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 06.05.2023

В Москве простились с Валентином Юдашкиным

Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:24

2023-05-06T13:24

2023-05-06T13:24

шоубиз

валентин юдашкин

москва

мода

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Открытая церемония прощания проходила на Троекуровском кладбище. "Сегодня мы прощаемся с выдающимся человеком, творцом, художником, человеком, чье имя навсегда вписано в мировую историю, с народным художником Российской Федерации, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, академиком Российской академии художеств, кавалером ордена Французской Республики, кавалером ордена Почетного легиона и ордена за заслуги перед Отечеством, с человеком, который рука об руку со своей любимой супругой Мариной прожил яркую, неповторимую, временами непростую, но талантливую, достойную жизнь", - было сказано во время прощальной церемонии.Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком. Соболезнования близким модельера выразили также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие. С модельером в субботу пришли проститься сотни людей, среди которых пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, народная артистка СССР певица Алла Пугачева, народные артисты России Олег Газманов, Надежда Бабкина, Владимир Машков, актриса Клара Новикова, шоумен Сергей Зверев, певец и музыкант Александр Розенбаум, певец Николай Басков, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, родственники, друзья, коллеги и поклонники модельера. Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации. Модельера проводили в последний путь аплодисментами. Гроб с телом Юдашкина несут к месту захоронения на Троекуровском кладбище.Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869156780.html

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"Русский Пьер Карден": умер Валентин Юдашкин После продолжительной болезни ушел из жизни художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет. Наряды от Юдашкина носили знаменитости и первые леди страны. В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже 28-летний модельер произвел фурор коллекцией "Фаберже". В основе коллекций дизайнера были национальные костюмы и русское искусство. В 1996 году Юдашкин создал первый в России Дом высокой моды. 2023-05-06T13:24 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

валентин юдашкин, москва, мода