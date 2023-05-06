Умер русский Пьер Карден. В Москве простились с Валентином Юдашкиным

Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. Окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума и продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (прежнее название — ГИТИС).
Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. Окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума и продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (прежнее название — ГИТИС).
Свою первую коллекцию "Русь изначальная" Юдашкин создал в 1987 году. В качестве стилиста работал с артистами советской эстрады: Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко и Лаймой Вайкуле.
Свою первую коллекцию "Русь изначальная" Юдашкин создал в 1987 году. В качестве стилиста работал с артистами советской эстрады: Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко и Лаймой Вайкуле.
Мировую известность модельеру принесла коллекция "Фаберже", показанная в Париже в рамках Недели Высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.
Мировую известность модельеру принесла коллекция "Фаберже", показанная в Париже в рамках Недели Высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.
Под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса нaute сouture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары.
Бренд представлен в России, Франции, Италии, Болгарии, США и других странах.
Под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса нaute сouture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары.
Бренд представлен в России, Франции, Италии, Болгарии, США и других странах.
Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет после тяжелой продолжительной болезни. О смерти кутюрье рассказала его жена.
Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет после тяжелой продолжительной болезни. О смерти кутюрье рассказала его жена.
Проводить модельера в последний путь пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги и поклонники.
На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.
Проводить модельера в последний путь пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги и поклонники.
На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.
Проститься с прославленным кутюрье пришли стилист Сергей Зверев, певицы Алла Пугачева, Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум, артисты Владимир Машков и Владимир Винокур.
Проститься с прославленным кутюрье пришли стилист Сергей Зверев, певицы Алла Пугачева, Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум, артисты Владимир Машков и Владимир Винокур.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком.
На фото: певица Наташа Королева (слева) на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.
На фото: певица Наташа Королева (слева) на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.
Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.
Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.
Родные, друзья и поклонники знаменитого кутюрье проводили его в последний путь аплодисментами.
Родные, друзья и поклонники знаменитого кутюрье проводили его в последний путь аплодисментами.