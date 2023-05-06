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Умер русский Пьер Карден. В Москве простились с Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 06.05.2023
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17:30 06.05.2023 (обновлено: 19:49 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/yudashkin-1870169339.html
Умер русский Пьер Карден. В Москве простились с Валентином Юдашкиным
Умер русский Пьер Карден. В Москве простились с Валентином Юдашкиным - РИА Новости, 06.05.2023
Умер русский Пьер Карден. В Москве простились с Валентином Юдашкиным
На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:30
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фото
валентин юдашкин
москва
мода
алла пугачева
пьер карден
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На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
москва
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фото, валентин юдашкин, фото, москва, мода, алла пугачева, пьер карден
Фото, Валентин Юдашкин, Москва, мода, Алла Пугачева, Пьер Карден

Умер русский Пьер Карден. В Москве простились с Валентином Юдашкиным

Читать ria.ru в
На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. Окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума и продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (прежнее название — ГИТИС).

Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище

Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года. Окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума и продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (прежнее название — ГИТИС).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Свою первую коллекцию "Русь изначальная" Юдашкин создал в 1987 году. В качестве стилиста работал с артистами советской эстрады: Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко и Лаймой Вайкуле.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Свою первую коллекцию "Русь изначальная" Юдашкин создал в 1987 году. В качестве стилиста работал с артистами советской эстрады: Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко и Лаймой Вайкуле.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
2 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Мировую известность модельеру принесла коллекция "Фаберже", показанная в Париже в рамках Недели Высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Мировую известность модельеру принесла коллекция "Фаберже", показанная в Париже в рамках Недели Высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
3 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса нaute сouture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары.

Бренд представлен в России, Франции, Италии, Болгарии, США и других странах.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса нaute сouture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары.

Бренд представлен в России, Франции, Италии, Болгарии, США и других странах.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
4 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет после тяжелой продолжительной болезни. О смерти кутюрье рассказала его жена.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет после тяжелой продолжительной болезни. О смерти кутюрье рассказала его жена.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
5 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Проводить модельера в последний путь пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги и поклонники.

На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Проводить модельера в последний путь пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги и поклонники.

На фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
6 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Проститься с прославленным кутюрье пришли стилист Сергей Зверев, певицы Алла Пугачева, Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум, артисты Владимир Машков и Владимир Винокур.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Проститься с прославленным кутюрье пришли стилист Сергей Зверев, певицы Алла Пугачева, Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певцы Николай Басков, Олег Газманов и Александр Розенбаум, артисты Владимир Машков и Владимир Винокур.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юдашкина, отметив, что тот был блестящим профессионалом, искренним, очень доброжелательным человеком.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото: певица Наташа Королева (слева) на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

На фото: певица Наташа Королева (слева) на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.

Фотография и цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище

Венки на церемонию прощания прислали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья Киркоровых, Михаил Гуцериев, Андрей Малахов и Александр Митрошенков, Дом моды "Слава Зайцев" и многие другие люди и организации.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 11
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Родные, друзья и поклонники знаменитого кутюрье проводили его в последний путь аплодисментами.

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Родные, друзья и поклонники знаменитого кутюрье проводили его в последний путь аплодисментами.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
11 из 11
 
ФотоВалентин ЮдашкинМосквамодаАлла ПугачеваПьер Карден
 
 
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