https://ria.ru/20230625/yudashkin-1880290790.html

Юдашкин перед смертью все подготовил для передачи бизнеса, заявил Сафронов

Юдашкин перед смертью все подготовил для передачи бизнеса, заявил Сафронов - РИА Новости, 25.06.2023

Юдашкин перед смертью все подготовил для передачи бизнеса, заявил Сафронов

Валентин Юдашкин знал, что умирает, и перед смертью подготовил все для сохранения бизнеса, рассказал РИА Новости близкий друг модельера художник Никас Сафронов. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:22

2023-06-25T10:22

2023-06-25T15:35

россия

никас сафронов

валентин юдашкин

центр "амурский тигр"

шоубиз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Валентин Юдашкин знал, что умирает, и перед смертью подготовил все для сохранения бизнеса, рассказал РИА Новости близкий друг модельера художник Никас Сафронов. "С Зайцевым все обошлось очень странно: там дележи, споры, ругань, скандалы. <...> А у Юдашкина все законно. Марина — она и вела все его дела, она финансист. Он подготовил все", — сказал Сафронов. Художник считает, что с Домом моды Валентина Юдашкина все будет нормально — финансовые трудности компании не угрожают. "Он знал, что он уйдет", — добавил Сафронов. Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни. Дом моды Valentin Yudashkin кутюрье открыл в 1993 году. Он стал автором коллекций для олимпийской сборной России (1993, 1996, 1998), униформы для летного состава компании Aeroflot airline (1997), парадной формы для российской армии (2007), коллекции одежды совместно с маркой Disney (2009), капсульной коллекции для Центра амурского тигра (2015).

https://ria.ru/20230515/yudashkin-1872018966.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, никас сафронов, валентин юдашкин, центр "амурский тигр"