https://ria.ru/20230625/yudashkin-1880290790.html
Юдашкин перед смертью все подготовил для передачи бизнеса, заявил Сафронов
Юдашкин перед смертью все подготовил для передачи бизнеса, заявил Сафронов - РИА Новости, 25.06.2023
Юдашкин перед смертью все подготовил для передачи бизнеса, заявил Сафронов
Валентин Юдашкин знал, что умирает, и перед смертью подготовил все для сохранения бизнеса, рассказал РИА Новости близкий друг модельера художник Никас Сафронов. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:22
2023-06-25T10:22
2023-06-25T15:35
россия
никас сафронов
валентин юдашкин
центр "амурский тигр"
шоубиз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Валентин Юдашкин знал, что умирает, и перед смертью подготовил все для сохранения бизнеса, рассказал РИА Новости близкий друг модельера художник Никас Сафронов. "С Зайцевым все обошлось очень странно: там дележи, споры, ругань, скандалы. <...> А у Юдашкина все законно. Марина — она и вела все его дела, она финансист. Он подготовил все", — сказал Сафронов. Художник считает, что с Домом моды Валентина Юдашкина все будет нормально — финансовые трудности компании не угрожают. "Он знал, что он уйдет", — добавил Сафронов. Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни. Дом моды Valentin Yudashkin кутюрье открыл в 1993 году. Он стал автором коллекций для олимпийской сборной России (1993, 1996, 1998), униформы для летного состава компании Aeroflot airline (1997), парадной формы для российской армии (2007), коллекции одежды совместно с маркой Disney (2009), капсульной коллекции для Центра амурского тигра (2015).
https://ria.ru/20230515/yudashkin-1872018966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никас сафронов, валентин юдашкин, центр "амурский тигр"
Россия, Никас Сафронов, Валентин Юдашкин, Центр "Амурский тигр", Шоубиз
Юдашкин перед смертью все подготовил для передачи бизнеса, заявил Сафронов
Сафронов заявил, что Юдашкин знал о скором уходе и все подготовил для передачи бизнеса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Валентин Юдашкин знал, что умирает, и перед смертью подготовил все для сохранения бизнеса, рассказал РИА Новости близкий друг модельера художник Никас Сафронов.
"С Зайцевым все обошлось очень странно: там дележи, споры, ругань, скандалы. <...> А у Юдашкина все законно. Марина — она и вела все его дела, она финансист. Он подготовил все", — сказал Сафронов.
Художник считает, что с Домом моды Валентина Юдашкина все будет нормально — финансовые трудности компании не угрожают.
"Он знал, что он уйдет", — добавил Сафронов.
Модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая на 60-м году жизни. Дом моды Valentin Yudashkin кутюрье открыл в 1993 году. Он стал автором коллекций для олимпийской сборной России
(1993, 1996, 1998), униформы для летного состава компании Aeroflot airline (1997), парадной формы для российской армии (2007), коллекции одежды совместно с маркой Disney (2009), капсульной коллекции для Центра амурского тигра
(2015).
ФНС прокомментировала ситуацию со счетами связанных с Юдашкиным организаций