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Наташа Королева поделилась главным модным советом от Валентина Юдашкина - РИА Новости, 27.07.2023
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Шоубиз
 
17:36 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/sovet-1886678955.html
Наташа Королева поделилась главным модным советом от Валентина Юдашкина
Наташа Королева поделилась главным модным советом от Валентина Юдашкина - РИА Новости, 27.07.2023
Наташа Королева поделилась главным модным советом от Валентина Юдашкина
Певица Наташа Королева поделилась главным модным советом, который дал ей в свое время кутюрье Валентин Юдашкин. Об этом стало известно из интервью певицы... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:36
2023-07-27T17:36
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
валентин юдашкин
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Певица Наташа Королева поделилась главным модным советом, который дал ей в свое время кутюрье Валентин Юдашкин. Об этом стало известно из интервью певицы журналу "7 дней". Заслуженная артистка России вспомнила, как начинала свой творческий путь, и перед первым большим сольным концертом в Москве оказалась в студии знаменитого модельера. Это случилось в 1989 году.Несмотря на юный возраст Королева хорошо разбиралась в моде, что сразу заметил Юдашкин. Но он рекомендовал ей не увлекаться нарядами от-кутюр."Наташа, публика воспринимает тебя не как диву, а как свою. У тебя сценический образ "девчонка с нашего двора". А во дворе люди не одеваются от-кутюр. Всегда это помни! И, если не хочешь терять свою аудиторию, в одежде все-таки будь поближе к народу…", — такими словами модельер напутствовал начинающую артистку.Как призналась Королева, совету Валентина Юдашкина она следует до сих пор."Это было много лет назад. И с тех пор, как бы мне ни хотелось порой блеснуть на сцене самыми модными и шикарными одеждами, я всегда помнила совет Вали и не "перегламуривалась". Останавливала себя…", — призналась Наташа Королева. Певица активно гастролирует и ведет социальные сети. По ее словам, в каждом выступлении до сих пор обязательно присутствует наряд от Валентина Юдашкина, так как она считает модльера своим "талисманом"."С какими бы модельерами я дальше ни делала программы, какой-то наряд в шоу обязательно должен быть от Юдашкина", — подытожила Королева.В мае этого года Наташе Королевой исполнилось 50 лет, многие коллеги и друзья поздравили ее в Сети. Юбилей певица отметила в кругу родных и близких.
https://ria.ru/20230630/moda-1881408544.html
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наташа королева (наталия порывай), валентин юдашкин, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, знаменитость, мода
Шоубиз, Наташа Королева (Наталия Порывай), Валентин Юдашкин, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости, знаменитость, мода
Наташа Королева поделилась главным модным советом от Валентина Юдашкина

Певица Наташа Королева поделилась модным советом, который дал ей в юности модельер Юдашкин

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл
Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Певица Наташа Королева поделилась главным модным советом, который дал ей в свое время кутюрье Валентин Юдашкин. Об этом стало известно из интервью певицы журналу "7 дней".
Заслуженная артистка России вспомнила, как начинала свой творческий путь, и перед первым большим сольным концертом в Москве оказалась в студии знаменитого модельера. Это случилось в 1989 году.
Несмотря на юный возраст Королева хорошо разбиралась в моде, что сразу заметил Юдашкин. Но он рекомендовал ей не увлекаться нарядами от-кутюр.
«
"Наташа, публика воспринимает тебя не как диву, а как свою. У тебя сценический образ "девчонка с нашего двора". А во дворе люди не одеваются от-кутюр. Всегда это помни! И, если не хочешь терять свою аудиторию, в одежде все-таки будь поближе к народу…", — такими словами модельер напутствовал начинающую артистку.
Как призналась Королева, совету Валентина Юдашкина она следует до сих пор.
«
"Это было много лет назад. И с тех пор, как бы мне ни хотелось порой блеснуть на сцене самыми модными и шикарными одеждами, я всегда помнила совет Вали и не "перегламуривалась". Останавливала себя…", — призналась Наташа Королева.
Певица активно гастролирует и ведет социальные сети. По ее словам, в каждом выступлении до сих пор обязательно присутствует наряд от Валентина Юдашкина, так как она считает модльера своим "талисманом".
«
"С какими бы модельерами я дальше ни делала программы, какой-то наряд в шоу обязательно должен быть от Юдашкина", — подытожила Королева.
В мае этого года Наташе Королевой исполнилось 50 лет, многие коллеги и друзья поздравили ее в Сети. Юбилей певица отметила в кругу родных и близких.
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ШоубизНаташа Королева (Наталия Порывай)Валентин ЮдашкинНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесЗнаменитостизнаменитостьмода
 
 
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