https://ria.ru/20230727/sovet-1886678955.html

Наташа Королева поделилась главным модным советом от Валентина Юдашкина

Наташа Королева поделилась главным модным советом от Валентина Юдашкина - РИА Новости, 27.07.2023

Наташа Королева поделилась главным модным советом от Валентина Юдашкина

Певица Наташа Королева поделилась главным модным советом, который дал ей в свое время кутюрье Валентин Юдашкин. Об этом стало известно из интервью певицы... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:36

2023-07-27T17:36

2023-07-27T17:36

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Певица Наташа Королева поделилась главным модным советом, который дал ей в свое время кутюрье Валентин Юдашкин. Об этом стало известно из интервью певицы журналу "7 дней". Заслуженная артистка России вспомнила, как начинала свой творческий путь, и перед первым большим сольным концертом в Москве оказалась в студии знаменитого модельера. Это случилось в 1989 году.Несмотря на юный возраст Королева хорошо разбиралась в моде, что сразу заметил Юдашкин. Но он рекомендовал ей не увлекаться нарядами от-кутюр."Наташа, публика воспринимает тебя не как диву, а как свою. У тебя сценический образ "девчонка с нашего двора". А во дворе люди не одеваются от-кутюр. Всегда это помни! И, если не хочешь терять свою аудиторию, в одежде все-таки будь поближе к народу…", — такими словами модельер напутствовал начинающую артистку.Как призналась Королева, совету Валентина Юдашкина она следует до сих пор."Это было много лет назад. И с тех пор, как бы мне ни хотелось порой блеснуть на сцене самыми модными и шикарными одеждами, я всегда помнила совет Вали и не "перегламуривалась". Останавливала себя…", — призналась Наташа Королева. Певица активно гастролирует и ведет социальные сети. По ее словам, в каждом выступлении до сих пор обязательно присутствует наряд от Валентина Юдашкина, так как она считает модльера своим "талисманом"."С какими бы модельерами я дальше ни делала программы, какой-то наряд в шоу обязательно должен быть от Юдашкина", — подытожила Королева.В мае этого года Наташе Королевой исполнилось 50 лет, многие коллеги и друзья поздравили ее в Сети. Юбилей певица отметила в кругу родных и близких.

https://ria.ru/20230630/moda-1881408544.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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