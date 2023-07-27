Наташа Королева поделилась главным модным советом от Валентина Юдашкина
Певица Наташа Королева поделилась модным советом, который дал ей в юности модельер Юдашкин
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл
Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Певица Наташа Королева поделилась главным модным советом, который дал ей в свое время кутюрье Валентин Юдашкин. Об этом стало известно из интервью певицы журналу "7 дней".
Несмотря на юный возраст Королева хорошо разбиралась в моде, что сразу заметил Юдашкин. Но он рекомендовал ей не увлекаться нарядами от-кутюр.
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"Наташа, публика воспринимает тебя не как диву, а как свою. У тебя сценический образ "девчонка с нашего двора". А во дворе люди не одеваются от-кутюр. Всегда это помни! И, если не хочешь терять свою аудиторию, в одежде все-таки будь поближе к народу…", — такими словами модельер напутствовал начинающую артистку.
Как призналась Королева, совету Валентина Юдашкина она следует до сих пор.
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"Это было много лет назад. И с тех пор, как бы мне ни хотелось порой блеснуть на сцене самыми модными и шикарными одеждами, я всегда помнила совет Вали и не "перегламуривалась". Останавливала себя…", — призналась Наташа Королева.
Певица активно гастролирует и ведет социальные сети. По ее словам, в каждом выступлении до сих пор обязательно присутствует наряд от Валентина Юдашкина, так как она считает модльера своим "талисманом".
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"С какими бы модельерами я дальше ни делала программы, какой-то наряд в шоу обязательно должен быть от Юдашкина", — подытожила Королева.
В мае этого года Наташе Королевой исполнилось 50 лет, многие коллеги и друзья поздравили ее в Сети. Юбилей певица отметила в кругу родных и близких.