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Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя - РИА Новости, 01.06.2023
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Шоубиз
 
14:13 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/poryvay-1875513334.html
Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя
Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя - РИА Новости, 01.06.2023
Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя
Мать Наташи Королевой во время празднования юбилея дочери съела виноград из-под ног зятя Тарзана (Сергей Глушко). Кадры с Людмилой Порывай появились на странице РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:13
2023-06-01T14:13
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
майами
украина
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Мать Наташи Королевой во время празднования юбилея дочери съела виноград из-под ног зятя Тарзана (Сергей Глушко). Кадры с Людмилой Порывай появились на странице организатора мероприятия в соцсети. На видео видно, что Глушко топчет виноград в большой бочке. К нему сзади подходит мать певицы и выхватывает гроздь ягод прямо из-под ног зятя. Сама женщина не прокомментировала произошедшее. Наташа Королева отметила свое 50-летие в кругу родных и близких первого мая. На ее праздник прилетела из Майами и Людмила Порывай, которая публично поддержала Украину после начала спецоперации. Кроме того, мать певицы посмеялась над зятем на концерте исполнительницы Ирины Билык в США. Украинская знаменитость позволила себе оскорбить Глушко. В ответ Порывай одобрительно закивала головой. Муж Наташи Королевой, который родился в семье военных, поддержал спецоперацию. Артист признавался, что не конфликтовал с тещей из-за ее позиции. Он заявил, что у них в семье все хорошо.
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наташа королева (наталия порывай), майами, украина, сша, сергей глушко (тарзан), ирина билык, знаменитости
Шоубиз, Наташа Королева (Наталия Порывай), Майами, Украина, США, Сергей Глушко (Тарзан), Ирина Билык, Знаменитости
Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя

Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя Сергея Глушко

© Фото : Руслан РощупкинШоу "Время обедать!" с Наташей Королевой
Шоу Время обедать! с Наташей Королевой - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Руслан Рощупкин
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Мать Наташи Королевой во время празднования юбилея дочери съела виноград из-под ног зятя Тарзана (Сергей Глушко). Кадры с Людмилой Порывай появились на странице организатора мероприятия в соцсети.
© Valera KhrapovКадр видео, опубликованного Валерием Храповым
Кадр видео, опубликованного Валерием Храповым
© Valera Khrapov
Кадр видео, опубликованного Валерием Храповым
На видео видно, что Глушко топчет виноград в большой бочке. К нему сзади подходит мать певицы и выхватывает гроздь ягод прямо из-под ног зятя.
Сама женщина не прокомментировала произошедшее.
Наташа Королева отметила свое 50-летие в кругу родных и близких первого мая. На ее праздник прилетела из Майами и Людмила Порывай, которая публично поддержала Украину после начала спецоперации.
Кроме того, мать певицы посмеялась над зятем на концерте исполнительницы Ирины Билык в США. Украинская знаменитость позволила себе оскорбить Глушко. В ответ Порывай одобрительно закивала головой.
Муж Наташи Королевой, который родился в семье военных, поддержал спецоперацию. Артист признавался, что не конфликтовал с тещей из-за ее позиции. Он заявил, что у них в семье все хорошо.
Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Коллеги и друзья поздравили Наташу Королеву с юбилеем
31 мая, 11:28
 
ШоубизНаташа Королева (Наталия Порывай)МайамиУкраинаСШАСергей Глушко (Тарзан)Ирина БилыкЗнаменитости
 
 
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