https://ria.ru/20230601/poryvay-1875513334.html

Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя

Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя - РИА Новости, 01.06.2023

Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя

Мать Наташи Королевой во время празднования юбилея дочери съела виноград из-под ног зятя Тарзана (Сергей Глушко). Кадры с Людмилой Порывай появились на странице РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:13

2023-06-01T14:13

2023-06-01T14:13

шоубиз

наташа королева (наталия порывай)

майами

украина

сша

сергей глушко (тарзан)

ирина билык

знаменитости

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Мать Наташи Королевой во время празднования юбилея дочери съела виноград из-под ног зятя Тарзана (Сергей Глушко). Кадры с Людмилой Порывай появились на странице организатора мероприятия в соцсети. На видео видно, что Глушко топчет виноград в большой бочке. К нему сзади подходит мать певицы и выхватывает гроздь ягод прямо из-под ног зятя. Сама женщина не прокомментировала произошедшее. Наташа Королева отметила свое 50-летие в кругу родных и близких первого мая. На ее праздник прилетела из Майами и Людмила Порывай, которая публично поддержала Украину после начала спецоперации. Кроме того, мать певицы посмеялась над зятем на концерте исполнительницы Ирины Билык в США. Украинская знаменитость позволила себе оскорбить Глушко. В ответ Порывай одобрительно закивала головой. Муж Наташи Королевой, который родился в семье военных, поддержал спецоперацию. Артист признавался, что не конфликтовал с тещей из-за ее позиции. Он заявил, что у них в семье все хорошо.

https://ria.ru/20230531/koroleva-1875255467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

наташа королева (наталия порывай), майами, украина, сша, сергей глушко (тарзан), ирина билык, знаменитости