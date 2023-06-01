https://ria.ru/20230601/poryvay-1875513334.html
Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя
Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя - РИА Новости, 01.06.2023
Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя
Мать Наташи Королевой во время празднования юбилея дочери съела виноград из-под ног зятя Тарзана (Сергей Глушко). Кадры с Людмилой Порывай появились на странице РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:13
2023-06-01T14:13
2023-06-01T14:13
шоубиз
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Мать Наташи Королевой во время празднования юбилея дочери съела виноград из-под ног зятя Тарзана (Сергей Глушко). Кадры с Людмилой Порывай появились на странице организатора мероприятия в соцсети. На видео видно, что Глушко топчет виноград в большой бочке. К нему сзади подходит мать певицы и выхватывает гроздь ягод прямо из-под ног зятя. Сама женщина не прокомментировала произошедшее. Наташа Королева отметила свое 50-летие в кругу родных и близких первого мая. На ее праздник прилетела из Майами и Людмила Порывай, которая публично поддержала Украину после начала спецоперации. Кроме того, мать певицы посмеялась над зятем на концерте исполнительницы Ирины Билык в США. Украинская знаменитость позволила себе оскорбить Глушко. В ответ Порывай одобрительно закивала головой. Муж Наташи Королевой, который родился в семье военных, поддержал спецоперацию. Артист признавался, что не конфликтовал с тещей из-за ее позиции. Он заявил, что у них в семье все хорошо.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наташа королева (наталия порывай), майами, украина, сша, сергей глушко (тарзан), ирина билык, знаменитости
Шоубиз, Наташа Королева (Наталия Порывай), Майами, Украина, США, Сергей Глушко (Тарзан), Ирина Билык, Знаменитости
Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя
Мать Наташи Королевой съела виноград из-под ног зятя Сергея Глушко
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Мать Наташи Королевой во время празднования юбилея дочери съела виноград из-под ног зятя Тарзана (Сергей Глушко). Кадры с Людмилой Порывай появились на странице организатора мероприятия в соцсети.
На видео видно, что Глушко топчет виноград в большой бочке. К нему сзади подходит мать певицы и выхватывает гроздь ягод прямо из-под ног зятя.
Сама женщина не прокомментировала произошедшее.
Наташа Королева отметила свое 50-летие в кругу родных и близких первого мая. На ее праздник прилетела из Майами и Людмила Порывай, которая публично поддержала Украину после начала спецоперации.
Кроме того, мать певицы посмеялась над зятем на концерте исполнительницы Ирины Билык в США. Украинская знаменитость позволила себе оскорбить Глушко. В ответ Порывай одобрительно закивала головой.
Муж Наташи Королевой, который родился в семье военных, поддержал спецоперацию. Артист признавался, что не конфликтовал с тещей из-за ее позиции. Он заявил, что у них в семье все хорошо.
Коллеги и друзья поздравили Наташу Королеву с юбилеем