https://ria.ru/20230531/koroleva-1875255467.html
Коллеги и друзья поздравили Наташу Королеву с юбилеем
Коллеги и друзья поздравили Наташу Королеву с юбилеем - РИА Новости, 31.05.2023
Коллеги и друзья поздравили Наташу Королеву с юбилеем
Сегодня певице Наташе Королевой исполнилось 50 лет, поэтому многие коллеги, друзья и родные уже успели поздравить ее в Сети. Пожелания и теплые слова в адрес... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:28
2023-05-31T11:28
2023-05-31T11:28
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
эвелина бледанс
анфиса чехова
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знаменитости
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МОСКВА, 31 май – РИА Новости. Сегодня певице Наташе Королевой исполнилось 50 лет, поэтому многие коллеги, друзья и родные уже успели поздравить ее в Сети. Пожелания и теплые слова в адрес заслуженной артистки России – в подборке РИА Новости.Одними из первых исполнительницу поздравили ведущая Анфиса Чехова и певица Лолита. "С днем рождения, вечно молодая и прекрасная королева моих грез! Наташечка, я не знаю более жизнелюбивого человека, чем ты. Глядя на тебя и общаясь с тобой, у меня всегда поднимается настроение!" – написала Чехова. "С днем рождения маленькую, умную и талантливую девочку! Будь здорова всегда! Я тебя люблю!" – поздравила Лолита. Наташе Королевой также написали много теплых пожеланий знакомые: актриса Эвелина Бледанс, композитор и экс-супруг певицы Игорь Николаев и другие."С большим юбилеем!" – написал Николаев. "Наташенька, с днем рождения! Ты все такая же девчонка!", – оставила трогательное послание Бледанс. "Красивая, сексуальная, позитивная. С юбилеем!" – присоединилась к поздравлениям супруга Стаса Михайлова Инна. Накануне своего дня рождения Наташа Королева провела время с матерью, с которой давно не виделась, на частной вечеринке. Людмила Порывай поддержала Украину после начала спецоперации, но прилетела к Россию перед юбилеем дочери. Супруг певицы Тарзан (Сергей Глушко) наоборот поддержал действия российских властей. Однако он не подтвердил слухи о конфликте с тещей и отметил, что у него в семье все хорошо.
https://ria.ru/20230417/valeriya-1865801763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наташа королева (наталия порывай), эвелина бледанс, анфиса чехова, лолита милявская, игорь николаев, знаменитости
Шоубиз, Наташа Королева (Наталия Порывай), Эвелина Бледанс, Анфиса Чехова, Лолита Милявская, Игорь Николаев, Знаменитости
Коллеги и друзья поздравили Наташу Королеву с юбилеем
Коллеги и друзья поздравили певицу Наташу Королеву с 50-летием
МОСКВА, 31 май – РИА Новости. Сегодня певице Наташе Королевой исполнилось 50 лет, поэтому многие коллеги, друзья и родные уже успели поздравить ее в Сети. Пожелания и теплые слова в адрес заслуженной артистки России – в подборке РИА Новости.
Одними из первых исполнительницу поздравили ведущая Анфиса Чехова и певица Лолита.
"С днем рождения, вечно молодая и прекрасная королева моих грез! Наташечка, я не знаю более жизнелюбивого человека, чем ты. Глядя на тебя и общаясь с тобой, у меня всегда поднимается настроение!" – написала Чехова.
"С днем рождения маленькую, умную и талантливую девочку! Будь здорова всегда! Я тебя люблю!" – поздравила Лолита.
Наташе Королевой также написали много теплых пожеланий знакомые: актриса Эвелина Бледанс, композитор и экс-супруг певицы Игорь Николаев и другие.
"С большим юбилеем!" – написал Николаев.
"Наташенька, с днем рождения! Ты все такая же девчонка!", – оставила трогательное послание Бледанс.
"Красивая, сексуальная, позитивная. С юбилеем!" – присоединилась к поздравлениям супруга Стаса Михайлова Инна.
Накануне своего дня рождения Наташа Королева провела
время с матерью, с которой давно не виделась, на частной вечеринке. Людмила Порывай поддержала Украину после начала спецоперации, но прилетела к Россию перед юбилеем дочери.
Супруг певицы Тарзан (Сергей Глушко) наоборот поддержал действия российских властей. Однако он не подтвердил слухи о конфликте с тещей и отметил, что у него в семье все хорошо.
Друзья и коллеги поздравили Валерию с юбилеем