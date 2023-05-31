https://ria.ru/20230531/poryvay-1875074914.html

Поддержавшая Украину мать Наташи Королевой прилетела в Россию

Поддержавшая Украину мать Наташи Королевой прилетела в Россию - РИА Новости, 31.05.2023

Поддержавшая Украину мать Наташи Королевой прилетела в Россию

Осудившая спецоперацию мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай прилетела в Россию. Артистка опубликовала кадры с ней на своей странице в соцсети. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T04:44

2023-05-31T04:44

2023-05-31T04:44

шоубиз

наташа королева (наталия порывай)

россия

майами

украина

сергей глушко (тарзан)

ирина билык

знаменитости

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Осудившая спецоперацию мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай прилетела в Россию. Артистка опубликовала кадры с ней на своей странице в соцсети. На видео Людмила Порывай позирует в серебряном платье и черной накидке на фоне заката во время речной прогулки по Волге. Она вместе с дочерью посетила частное мероприятие блогера Виктории Шеляговой. Мать Наташи Королевой переехала в Майами еще в 1990-е годы. Однако она периодически прилетала в Россию. В период с 2012 по 2014 год Порывай вместе с дочерью вела передачу "Время обедать!" на Первом канале. В прошлом году она публично осудила действия российских властей по отношению к Украине. Порывай также не заступилась за своего зятя Тарзана (Сергея Глушко), которого оскорбила певица Ирина Билык на своем концерте в США. Причиной послужило то, что супруг Наташи Королевой открыто поддерживает спецоперацию. Однако он не подтвердил конфликт с тещей из-за гражданской позиции.

https://ria.ru/20230530/veduschie-1874412315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

наташа королева (наталия порывай), россия, майами, украина, сергей глушко (тарзан), ирина билык, знаменитости, сво, новости шоу-бизнеса, сша