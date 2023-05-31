https://ria.ru/20230531/poryvay-1875074914.html
Поддержавшая Украину мать Наташи Королевой прилетела в Россию
Поддержавшая Украину мать Наташи Королевой прилетела в Россию - РИА Новости, 31.05.2023
Поддержавшая Украину мать Наташи Королевой прилетела в Россию
Осудившая спецоперацию мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай прилетела в Россию. Артистка опубликовала кадры с ней на своей странице в соцсети. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T04:44
2023-05-31T04:44
2023-05-31T04:44
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наташа королева (наталия порывай)
россия
майами
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знаменитости
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Осудившая спецоперацию мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай прилетела в Россию. Артистка опубликовала кадры с ней на своей странице в соцсети. На видео Людмила Порывай позирует в серебряном платье и черной накидке на фоне заката во время речной прогулки по Волге. Она вместе с дочерью посетила частное мероприятие блогера Виктории Шеляговой. Мать Наташи Королевой переехала в Майами еще в 1990-е годы. Однако она периодически прилетала в Россию. В период с 2012 по 2014 год Порывай вместе с дочерью вела передачу "Время обедать!" на Первом канале. В прошлом году она публично осудила действия российских властей по отношению к Украине. Порывай также не заступилась за своего зятя Тарзана (Сергея Глушко), которого оскорбила певица Ирина Билык на своем концерте в США. Причиной послужило то, что супруг Наташи Королевой открыто поддерживает спецоперацию. Однако он не подтвердил конфликт с тещей из-за гражданской позиции.
https://ria.ru/20230530/veduschie-1874412315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наташа королева (наталия порывай), россия, майами, украина, сергей глушко (тарзан), ирина билык, знаменитости, сво, новости шоу-бизнеса, сша
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Поддержавшая Украину мать Наташи Королевой прилетела в Россию
Осудившая спецоперацию мать Наташи Королевой Людмила Порывай прилетела в Россию
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Осудившая спецоперацию мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай прилетела в Россию. Артистка опубликовала кадры с ней на своей странице в соцсети.
На видео Людмила Порывай позирует в серебряном платье и черной накидке на фоне заката во время речной прогулки по Волге. Она вместе с дочерью посетила частное мероприятие блогера Виктории Шеляговой.
Мать Наташи Королевой переехала в Майами еще в 1990-е годы. Однако она периодически прилетала в Россию. В период с 2012 по 2014 год Порывай вместе с дочерью вела передачу "Время обедать!" на Первом канале.
В прошлом году она публично осудила действия российских властей по отношению к Украине. Порывай также не заступилась за своего зятя Тарзана (Сергея Глушко), которого оскорбила певица Ирина Билык на своем концерте в США.
Причиной послужило то, что супруг Наташи Королевой открыто поддерживает спецоперацию. Однако он не подтвердил конфликт с тещей из-за гражданской позиции.
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