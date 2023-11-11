https://ria.ru/20231111/pugacheva-1908872973.html

Пугачева ответила на критику в свой адрес

Пугачева ответила на критику в свой адрес - РИА Новости, 11.11.2023

Пугачева ответила на критику в свой адрес

Алла Пугачева ответила тем, кто высказывался негативно в ее адрес, отметив, что сейчас судьбой артистки управляет вселенная и на нее повлиять уже невозможно, а... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:12

2023-11-11T17:12

2023-11-11T17:28

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израиль

алла пугачева

максим галкин

валентин юдашкин

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Алла Пугачева ответила тем, кто высказывался негативно в ее адрес, отметив, что сейчас судьбой артистки управляет вселенная и на нее повлиять уже невозможно, а поклонников они вряд ли отвернут от певицы, её голос до сих пор остаётся в сердцах слушателей, в том числе и "завистников". "Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников… Вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью… Я свою миссию выполнила давно, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная", - написала Пугачева в своем Instagram*. Певица отметила, что у тех, кто негативно отзывался, вряд ли получится отвернуть от нее поклонников. "Не получится у вас, как бы вы не старались… Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!", - подчеркнула Пугачева. По её словам, "жизнь показывает", что независимо от желания недоброжелателей, она остаётся в их сердцах. Источник РИА Новости сообщал, что Пугачева 2 ноября приехала в Россию через Псков, муж Максим Галкин**, признанный в РФ иноагентом, ее не сопровождает. Возвращение артистки вызвало бурную дискуссию в соцсетях. 5 ноября Галкин выложил в свою соцсеть фотографию с Пугачевой , отметив солнечную воскресную погоду в латвийской Сигулде. Позже основатель тверской студии звукозаписи "Салам", звукорежиссер Игорь Лалетин сообщал РИА Новости, что Пугачева 3 ноября записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, попросила отослать ей вокал, но где она будет их доделывать ему неизвестно. Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. В последний раз она приезжала в Россию в мае, она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20231108/pugacheva-1908166804.html

https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907170410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, израиль, алла пугачева, максим галкин, валентин юдашкин