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Пугачева ответила на критику в свой адрес - РИА Новости, 11.11.2023
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Шоубиз
 
17:12 11.11.2023 (обновлено: 17:28 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/pugacheva-1908872973.html
Пугачева ответила на критику в свой адрес
Пугачева ответила на критику в свой адрес - РИА Новости, 11.11.2023
Пугачева ответила на критику в свой адрес
Алла Пугачева ответила тем, кто высказывался негативно в ее адрес, отметив, что сейчас судьбой артистки управляет вселенная и на нее повлиять уже невозможно, а... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:12
2023-11-11T17:28
шоубиз
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израиль
алла пугачева
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Алла Пугачева ответила тем, кто высказывался негативно в ее адрес, отметив, что сейчас судьбой артистки управляет вселенная и на нее повлиять уже невозможно, а поклонников они вряд ли отвернут от певицы, её голос до сих пор остаётся в сердцах слушателей, в том числе и "завистников". "Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников… Вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью… Я свою миссию выполнила давно, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная", - написала Пугачева в своем Instagram*. Певица отметила, что у тех, кто негативно отзывался, вряд ли получится отвернуть от нее поклонников. "Не получится у вас, как бы вы не старались… Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!", - подчеркнула Пугачева. По её словам, "жизнь показывает", что независимо от желания недоброжелателей, она остаётся в их сердцах. Источник РИА Новости сообщал, что Пугачева 2 ноября приехала в Россию через Псков, муж Максим Галкин**, признанный в РФ иноагентом, ее не сопровождает. Возвращение артистки вызвало бурную дискуссию в соцсетях. 5 ноября Галкин выложил в свою соцсеть фотографию с Пугачевой , отметив солнечную воскресную погоду в латвийской Сигулде. Позже основатель тверской студии звукозаписи "Салам", звукорежиссер Игорь Лалетин сообщал РИА Новости, что Пугачева 3 ноября записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, попросила отослать ей вокал, но где она будет их доделывать ему неизвестно. Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. В последний раз она приезжала в Россию в мае, она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20231108/pugacheva-1908166804.html
https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907170410.html
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россия, израиль, алла пугачева, максим галкин, валентин юдашкин
Шоубиз, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Максим Галкин, Валентин Юдашкин
Пугачева ответила на критику в свой адрес

Пугачева ответила на негатив в свой адрес, что ее судьбой управляет вселенная

© @alla_orfeyАлла Пугачева
Алла Пугачева
© @alla_orfey
Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Алла Пугачева ответила тем, кто высказывался негативно в ее адрес, отметив, что сейчас судьбой артистки управляет вселенная и на нее повлиять уже невозможно, а поклонников они вряд ли отвернут от певицы, её голос до сих пор остаётся в сердцах слушателей, в том числе и "завистников".
"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников… Вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью… Я свою миссию выполнила давно, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная", - написала Пугачева в своем Instagram*.
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Певица отметила, что у тех, кто негативно отзывался, вряд ли получится отвернуть от нее поклонников. "Не получится у вас, как бы вы не старались… Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!", - подчеркнула Пугачева.
По её словам, "жизнь показывает", что независимо от желания недоброжелателей, она остаётся в их сердцах.
Источник РИА Новости сообщал, что Пугачева 2 ноября приехала в Россию через Псков, муж Максим Галкин**, признанный в РФ иноагентом, ее не сопровождает. Возвращение артистки вызвало бурную дискуссию в соцсетях. 5 ноября Галкин выложил в свою соцсеть фотографию с Пугачевой , отметив солнечную воскресную погоду в латвийской Сигулде.
Позже основатель тверской студии звукозаписи "Салам", звукорежиссер Игорь Лалетин сообщал РИА Новости, что Пугачева 3 ноября записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, попросила отослать ей вокал, но где она будет их доделывать ему неизвестно.
Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. В последний раз она приезжала в Россию в мае, она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ШоубизРоссияИзраильАлла ПугачеваМаксим ГалкинВалентин Юдашкин
 
 
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