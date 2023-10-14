https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html

Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту"

Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту" - РИА Новости, 14.10.2023

Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту"

Легендарному кутюрье Валентину Юдашкину 14 октября могло бы исполниться 60. В день памяти его бренд проводит первый показ в рамках Недели моды в Дубае. О том,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:00

2023-10-14T08:00

2023-10-14T08:09

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Легендарному кутюрье Валентину Юдашкину 14 октября могло бы исполниться 60. В день памяти его бренд проводит первый показ в рамках Недели моды в Дубае. О том, что будет с наследием мастера, в интервью РИА Новости рассказала его дочь Галина Юдашкина.О приходе в Дом моды и новой коллекции— Галина, что подготовили для первого показа в Дубае?— Мы презентуем коллекцию от-кутюр. Часть вещей создана еще при папе по его эскизам, но большинство — новые разработки.— Валентин Абрамович готовил вас к роли главы Дома моды?— Нет. Папа всегда думал, что у меня будет время на это. И он хотел, чтобы я поработала в разных местах, попробовала разные профессии — близкие, конечно. И я пришла в Дом моды уже после института в роли фотографа, помогала в рекламных кампаниях, в издательской деятельности.— Какие-то творческие или управленческие советы от отца получали?— Такие советы накапливались постепенно, но, конечно, в основном стали поступать, когда он тяжело заболел — кому как не мне продолжить его дело. И я активнее вникала в бренд, в разные направления.— Творчество Валентина Юдашкина связано в первую очередь с российской историей и искусством. Поменяется ли это с вашим приходом на пост креативного директора?— На самом деле он в какой-то момент отошел от этого формата. Мы все вспоминаем коллекцию "Фаберже", но это было 35 лет назад. Конечно, русский дух присутствовал в коллекциях, но чувствовались и нотки Франции — папа очень любил эту страну, там стартовала его международная карьера. В целом я сохраню стилистику Дома моды.— Какой философии вы придерживаетесь в работе?— Поскольку папа очень любил женщин, он всегда предпочитал классический стиль. Женственность и элегантность — ДНК бренда. Стритстайл — не про нас, в это никогда не уходили. Мы ценили женщин, красоту их фигуры и женственность.О работе за рубежом— Сохранилось ли членство во Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров?— Да, конечно, этого никто уже не отберет. Но временно мы не показываемся на Неделе моды в Париже — по понятным причинам нас попросили пока не выставляться. Но мы не очень расстроились, потому что для нас открылся новый рынок — Арабские Эмираты. Мы давно хотели туда выйти, но там не было никого, кто мог бы вплотную заняться брендом. Поскольку сейчас с семьей переехали в Дубай, готовы работать и открывать новые горизонты. У нас тут большой шоурум и офис.— Как дела с другими представительствами за рубежом?— Есть офис в Париже, маленькое представительство в Гонконге. Но большинство операций теперь — именно на дубайском рынке.— А в России?— Там мы оставили свадебную и коктейльную моду, направление прет-а-порте — в общем, повседневную одежду.О клиентах и их усталости от массмаркета— Насколько сегодня востребована высокая мода?— Хорошо, что мода циклична. Сейчас кутюр возвращается. Всем надоел уличный стиль и массмаркет, которого слишком много. Людям хочется выделяться. Мы придерживаемся того, что если женщина покупает наше платье, то она не встретит другую в таком же.— Кто клиенты бренда?— Когда-то это были наши звезды эстрады, но нужно идти за трендами и в ногу со временем. Теперь мы одеваем больше блогеров, девочек-инфлюенсеров.— Лично у вас есть какая-то муза, кого вы представляете, когда работаете над коллекцией?— Конкретного человека нет, но мне бы хотелось, чтобы наша аудитория менялась. Если раньше это были женщины от 40 до 60 лет, то сейчас хочется привлечь больше молодых девушек, чтобы они росли с нашим брендом.— Какие направления востребованы, помимо одежды?— Мы привезли в Дубай и наше архитектурное бюро, заключили контракт с местной компанией для совместной работы над дизайном интерьеров.— Есть ли планы по расширению?— Ищем партнеров, которые помогли бы развивать линейку декоративной косметики. Предыдущий запуск совпал с ковидом, и, к сожалению, тогда ничего не вышло.— Сохранится ли традиция показов в Международный женский день, 8 Марта?— Да, будет большой показ в память о папе.

https://ria.ru/20230903/moda-1893233106.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

стиль жизни, знаменитости, валентин юдашкин, париж, дубай, москва, мода, интервью - культура