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Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту" - РИА Новости, 14.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 14.10.2023 (обновлено: 08:09 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html
Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту"
Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту" - РИА Новости, 14.10.2023
Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту"
Легендарному кутюрье Валентину Юдашкину 14 октября могло бы исполниться 60. В день памяти его бренд проводит первый показ в рамках Недели моды в Дубае. О том,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:00
2023-10-14T08:09
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Легендарному кутюрье Валентину Юдашкину 14 октября могло бы исполниться 60. В день памяти его бренд проводит первый показ в рамках Недели моды в Дубае. О том, что будет с наследием мастера, в интервью РИА Новости рассказала его дочь Галина Юдашкина.О приходе в Дом моды и новой коллекции— Галина, что подготовили для первого показа в Дубае?— Мы презентуем коллекцию от-кутюр. Часть вещей создана еще при папе по его эскизам, но большинство — новые разработки.— Валентин Абрамович готовил вас к роли главы Дома моды?— Нет. Папа всегда думал, что у меня будет время на это. И он хотел, чтобы я поработала в разных местах, попробовала разные профессии — близкие, конечно. И я пришла в Дом моды уже после института в роли фотографа, помогала в рекламных кампаниях, в издательской деятельности.— Какие-то творческие или управленческие советы от отца получали?— Такие советы накапливались постепенно, но, конечно, в основном стали поступать, когда он тяжело заболел — кому как не мне продолжить его дело. И я активнее вникала в бренд, в разные направления.— Творчество Валентина Юдашкина связано в первую очередь с российской историей и искусством. Поменяется ли это с вашим приходом на пост креативного директора?— На самом деле он в какой-то момент отошел от этого формата. Мы все вспоминаем коллекцию "Фаберже", но это было 35 лет назад. Конечно, русский дух присутствовал в коллекциях, но чувствовались и нотки Франции — папа очень любил эту страну, там стартовала его международная карьера. В целом я сохраню стилистику Дома моды.— Какой философии вы придерживаетесь в работе?— Поскольку папа очень любил женщин, он всегда предпочитал классический стиль. Женственность и элегантность — ДНК бренда. Стритстайл — не про нас, в это никогда не уходили. Мы ценили женщин, красоту их фигуры и женственность.О работе за рубежом— Сохранилось ли членство во Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров?— Да, конечно, этого никто уже не отберет. Но временно мы не показываемся на Неделе моды в Париже — по понятным причинам нас попросили пока не выставляться. Но мы не очень расстроились, потому что для нас открылся новый рынок — Арабские Эмираты. Мы давно хотели туда выйти, но там не было никого, кто мог бы вплотную заняться брендом. Поскольку сейчас с семьей переехали в Дубай, готовы работать и открывать новые горизонты. У нас тут большой шоурум и офис.— Как дела с другими представительствами за рубежом?— Есть офис в Париже, маленькое представительство в Гонконге. Но большинство операций теперь — именно на дубайском рынке.— А в России?— Там мы оставили свадебную и коктейльную моду, направление прет-а-порте — в общем, повседневную одежду.О клиентах и их усталости от массмаркета— Насколько сегодня востребована высокая мода?— Хорошо, что мода циклична. Сейчас кутюр возвращается. Всем надоел уличный стиль и массмаркет, которого слишком много. Людям хочется выделяться. Мы придерживаемся того, что если женщина покупает наше платье, то она не встретит другую в таком же.— Кто клиенты бренда?— Когда-то это были наши звезды эстрады, но нужно идти за трендами и в ногу со временем. Теперь мы одеваем больше блогеров, девочек-инфлюенсеров.— Лично у вас есть какая-то муза, кого вы представляете, когда работаете над коллекцией?— Конкретного человека нет, но мне бы хотелось, чтобы наша аудитория менялась. Если раньше это были женщины от 40 до 60 лет, то сейчас хочется привлечь больше молодых девушек, чтобы они росли с нашим брендом.— Какие направления востребованы, помимо одежды?— Мы привезли в Дубай и наше архитектурное бюро, заключили контракт с местной компанией для совместной работы над дизайном интерьеров.— Есть ли планы по расширению?— Ищем партнеров, которые помогли бы развивать линейку декоративной косметики. Предыдущий запуск совпал с ковидом, и, к сожалению, тогда ничего не вышло.— Сохранится ли традиция показов в Международный женский день, 8 Марта?— Да, будет большой показ в память о папе.
https://ria.ru/20230903/moda-1893233106.html
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Анастасия Силкина
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стиль жизни, знаменитости, валентин юдашкин, париж, дубай, москва, мода, интервью - культура
Культура, Стиль жизни, Знаменитости, Валентин Юдашкин, Париж, Дубай, Москва, мода, Интервью - Культура
Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту"

Дочь Юдашкина рассказала, что ее отец любил женщин, ценил их фигуры и красоту

© Фото из личного архива Галины ЮдашкинойСлева направо: Марина, Галина и Валентин Юдашкины
Слева направо: Марина, Галина и Валентин Юдашкины
© Фото из личного архива Галины Юдашкиной
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Легендарному кутюрье Валентину Юдашкину 14 октября могло бы исполниться 60. В день памяти его бренд проводит первый показ в рамках Недели моды в Дубае. О том, что будет с наследием мастера, в интервью РИА Новости рассказала его дочь Галина Юдашкина.
© Фото из личного архива Галины ЮдашкинойГалина Юдашкина
Галина Юдашкина
© Фото из личного архива Галины Юдашкиной
Галина Юдашкина

О приходе в Дом моды и новой коллекции

— Галина, что подготовили для первого показа в Дубае?
— Мы презентуем коллекцию от-кутюр. Часть вещей создана еще при папе по его эскизам, но большинство — новые разработки.
© Фото из личного архива Галины ЮдашкинойПодготовка новой коллекции
Подготовка новой коллекции
Подготовка новой коллекции
© Фото из личного архива Галины Юдашкиной
1 из 2
© Фото из личного архива Галины ЮдашкинойПодготовка новой коллекции
Подготовка новой коллекции
Подготовка новой коллекции
© Фото из личного архива Галины Юдашкиной
2 из 2
Подготовка новой коллекции
© Фото из личного архива Галины Юдашкиной
1 из 2
Подготовка новой коллекции
© Фото из личного архива Галины Юдашкиной
2 из 2
— Валентин Абрамович готовил вас к роли главы Дома моды?
— Нет. Папа всегда думал, что у меня будет время на это. И он хотел, чтобы я поработала в разных местах, попробовала разные профессии — близкие, конечно. И я пришла в Дом моды уже после института в роли фотографа, помогала в рекламных кампаниях, в издательской деятельности.
— Какие-то творческие или управленческие советы от отца получали?
— Такие советы накапливались постепенно, но, конечно, в основном стали поступать, когда он тяжело заболел — кому как не мне продолжить его дело. И я активнее вникала в бренд, в разные направления.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин и его дочь Галина Юдашкина на показе своей новой коллекции весна-лето 2019 на закрытом показе в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе в Москве
Модельер Валентин Юдашкин и его дочь Галина Юдашкина на показе своей новой коллекции весна-лето 2019 на закрытом показе в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Модельер Валентин Юдашкин и его дочь Галина Юдашкина на показе своей новой коллекции весна-лето 2019 на закрытом показе в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе в Москве
— Творчество Валентина Юдашкина связано в первую очередь с российской историей и искусством. Поменяется ли это с вашим приходом на пост креативного директора?
— На самом деле он в какой-то момент отошел от этого формата. Мы все вспоминаем коллекцию "Фаберже", но это было 35 лет назад. Конечно, русский дух присутствовал в коллекциях, но чувствовались и нотки Франции — папа очень любил эту страну, там стартовала его международная карьера. В целом я сохраню стилистику Дома моды.
— Какой философии вы придерживаетесь в работе?
— Поскольку папа очень любил женщин, он всегда предпочитал классический стиль. Женственность и элегантность — ДНК бренда. Стритстайл — не про нас, в это никогда не уходили. Мы ценили женщин, красоту их фигуры и женственность.
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанк

Модельер Валентин Юдашкин на показе своей коллекции "Фаберже".

Модельер Валентин Юдашкин на показе своей коллекции Фаберже

Модельер Валентин Юдашкин на показе своей коллекции "Фаберже".

© РИА Новости / Александр Поляков
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1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Валентин Юдашкин на показе весенне-летней коллекции 2017 Дома моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве "Сделано в России".

Дизайнер-модельер Валентин Юдашкин на показе весенне-летней коллекции 2017 Дома моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве Сделано в России

Валентин Юдашкин на показе весенне-летней коллекции 2017 Дома моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве "Сделано в России".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции весна-лето 2019 модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже.

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции весна-лето 2019 года модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции весна-лето 2019 модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Модельер Валентин Юдашкин на показе своей коллекции "Фаберже".

© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
1 из 3

Валентин Юдашкин на показе весенне-летней коллекции 2017 Дома моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве "Сделано в России".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции весна-лето 2019 модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
3 из 3

О работе за рубежом

— Сохранилось ли членство во Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров?
— Да, конечно, этого никто уже не отберет. Но временно мы не показываемся на Неделе моды в Париже — по понятным причинам нас попросили пока не выставляться. Но мы не очень расстроились, потому что для нас открылся новый рынок — Арабские Эмираты.
Мы давно хотели туда выйти, но там не было никого, кто мог бы вплотную заняться брендом. Поскольку сейчас с семьей переехали в Дубай, готовы работать и открывать новые горизонты. У нас тут большой шоурум и офис.
© Фото из личного архива Галины ЮдашкинойСемья Юдашкиных-Максаковых в 2022 году
Семья Юдашкиных-Максаковых
© Фото из личного архива Галины Юдашкиной
Семья Юдашкиных-Максаковых в 2022 году
— Как дела с другими представительствами за рубежом?
— Есть офис в Париже, маленькое представительство в Гонконге. Но большинство операций теперь — именно на дубайском рынке.
— А в России?
— Там мы оставили свадебную и коктейльную моду, направление прет-а-порте — в общем, повседневную одежду.
© Фото из личного архива Галины ЮдашкинойСлева направо: Валентин Юдашкин, супермодель Наоми Кэмпбелл, дочь Юдашкина Галина и супруга Марина на открытии Дома моды Valentin Yudashkin в Москве в 2010 году
Слева направо: Валентин Юдашкин, супермодель Наоми Кэмпбелл, Галина и Марина Юдашкины на открытии Дома Моды Valentin Yudashkin в Москве в 2010 году
© Фото из личного архива Галины Юдашкиной
Слева направо: Валентин Юдашкин, супермодель Наоми Кэмпбелл, дочь Юдашкина Галина и супруга Марина на открытии Дома моды Valentin Yudashkin в Москве в 2010 году

О клиентах и их усталости от массмаркета

— Насколько сегодня востребована высокая мода?
— Хорошо, что мода циклична. Сейчас кутюр возвращается. Всем надоел уличный стиль и массмаркет, которого слишком много. Людям хочется выделяться. Мы придерживаемся того, что если женщина покупает наше платье, то она не встретит другую в таком же.
— Кто клиенты бренда?
— Когда-то это были наши звезды эстрады, но нужно идти за трендами и в ногу со временем. Теперь мы одеваем больше блогеров, девочек-инфлюенсеров.
Роскошно! Лучшие наряды, которые создал Юдашкин для артистов эстрады
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В этом бело-красном платье в 2013 году певица Анжелика Агурбаш появилась на модном шоу Юдашкина "Путешествие в Африку" в Кремле.

Ее элегантный наряд до сих пор вспоминают модные издания и критики из-за оригинального кроя и внимания к деталям — вроде воротника-стойки, шелковой накидки-плаща.

Певица Анжелика Агурбаш в Государственном Кремлевском дворце перед началом праздничного шоу, на котором российский модельер Валентин Юдашкин представил свою коллекцию haute couture Путешествие в Африку

В этом бело-красном платье в 2013 году певица Анжелика Агурбаш появилась на модном шоу Юдашкина "Путешествие в Африку" в Кремле.

Ее элегантный наряд до сих пор вспоминают модные издания и критики из-за оригинального кроя и внимания к деталям — вроде воротника-стойки, шелковой накидки-плаща.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В тот же вечер всех сразила Алсу в уже полностью красном платье модельера.

На его создание ушло несколько метров кружева и фатина, но результат того стоил.

Алсу выглядела в наряде неотразимо.

Праздничное шоу Валентина Юдашкина

В тот же вечер всех сразила Алсу в уже полностью красном платье модельера.

На его создание ушло несколько метров кружева и фатина, но результат того стоил.

Алсу выглядела в наряде неотразимо.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С певицей Валерией Юдашкина всегда связывали теплые отношения. Для артистки в разное время он создал несколько чудесных сценических нарядов.

Как, например, этот — в цвете металлик со сложной асимметричной драпировкой.

Певица Валерия выступает на праздничном шоу дизайнера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце в Москве

С певицей Валерией Юдашкина всегда связывали теплые отношения. Для артистки в разное время он создал несколько чудесных сценических нарядов.

Как, например, этот — в цвете металлик со сложной асимметричной драпировкой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Облегающее платье цвета слоновой кости, усыпанное бисером и камнями, в котором несколько лет назад блистала Ани Лорак, до сих пор считается ее лучшим нарядом для торжественных мероприятий и красных дорожек.

Певица Ани Лорак в Государственном Кремлевском дворце перед началом праздничного шоу, на котором российский модельер Валентин Юдашкин представил свою коллекцию haute couture Путешествие в Африку сезона весна-лето 2013

Облегающее платье цвета слоновой кости, усыпанное бисером и камнями, в котором несколько лет назад блистала Ани Лорак, до сих пор считается ее лучшим нарядом для торжественных мероприятий и красных дорожек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Не раз выступала в нарядах Валентина Юдашкина и Кристина Орбакайте.

Одним из самых запоминающихся стало черное платье в духе "Черного лебедя".

Певица Кристина Орбакайте выступает на праздничном шоу дизайнера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце в Москве

Не раз выступала в нарядах Валентина Юдашкина и Кристина Орбакайте.

Одним из самых запоминающихся стало черное платье в духе "Черного лебедя".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Певица Валерия открыта к любым модным экспериментам, что доказала на мартовском шоу Юдашкина в 2020 году.

Тогда артистка вышла на сцену в костюме-двойке бледно-голубого цвета, украшенном перьями и объемным декором. Образ дополнили сверкающие высокие сапоги.

Певица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце

Певица Валерия открыта к любым модным экспериментам, что доказала на мартовском шоу Юдашкина в 2020 году.

Тогда артистка вышла на сцену в костюме-двойке бледно-голубого цвета, украшенном перьями и объемным декором. Образ дополнили сверкающие высокие сапоги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Одной из главных муз и друзей модельера была также певица Наташа Королева.

На своих шоу она не раз блистала в нарядах кутюрье, но самым знаковым из них считается нежное лиловое платье, расшитое жемчужными нитями.

В нем певица выступила на праздничном шоу Валентина Юдашкина в "Крокус Сити Холле" в 2012 году.

Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл

Одной из главных муз и друзей модельера была также певица Наташа Королева.

На своих шоу она не раз блистала в нарядах кутюрье, но самым знаковым из них считается нежное лиловое платье, расшитое жемчужными нитями.

В нем певица выступила на праздничном шоу Валентина Юдашкина в "Крокус Сити Холле" в 2012 году.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
7 из 7

В этом бело-красном платье в 2013 году певица Анжелика Агурбаш появилась на модном шоу Юдашкина "Путешествие в Африку" в Кремле.

Ее элегантный наряд до сих пор вспоминают модные издания и критики из-за оригинального кроя и внимания к деталям — вроде воротника-стойки, шелковой накидки-плаща.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 7

В тот же вечер всех сразила Алсу в уже полностью красном платье модельера.

На его создание ушло несколько метров кружева и фатина, но результат того стоил.

Алсу выглядела в наряде неотразимо.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 7

С певицей Валерией Юдашкина всегда связывали теплые отношения. Для артистки в разное время он создал несколько чудесных сценических нарядов.

Как, например, этот — в цвете металлик со сложной асимметричной драпировкой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 7

Облегающее платье цвета слоновой кости, усыпанное бисером и камнями, в котором несколько лет назад блистала Ани Лорак, до сих пор считается ее лучшим нарядом для торжественных мероприятий и красных дорожек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 7

Не раз выступала в нарядах Валентина Юдашкина и Кристина Орбакайте.

Одним из самых запоминающихся стало черное платье в духе "Черного лебедя".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 7

Певица Валерия открыта к любым модным экспериментам, что доказала на мартовском шоу Юдашкина в 2020 году.

Тогда артистка вышла на сцену в костюме-двойке бледно-голубого цвета, украшенном перьями и объемным декором. Образ дополнили сверкающие высокие сапоги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Одной из главных муз и друзей модельера была также певица Наташа Королева.

На своих шоу она не раз блистала в нарядах кутюрье, но самым знаковым из них считается нежное лиловое платье, расшитое жемчужными нитями.

В нем певица выступила на праздничном шоу Валентина Юдашкина в "Крокус Сити Холле" в 2012 году.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
7 из 7
— Лично у вас есть какая-то муза, кого вы представляете, когда работаете над коллекцией?
— Конкретного человека нет, но мне бы хотелось, чтобы наша аудитория менялась. Если раньше это были женщины от 40 до 60 лет, то сейчас хочется привлечь больше молодых девушек, чтобы они росли с нашим брендом.
— Какие направления востребованы, помимо одежды?
— Мы привезли в Дубай и наше архитектурное бюро, заключили контракт с местной компанией для совместной работы над дизайном интерьеров.
© Фото из личного архива Галины ЮдашкинойГалина Юдашкина
Галина Юдашкина
© Фото из личного архива Галины Юдашкиной
Галина Юдашкина
— Есть ли планы по расширению?
— Ищем партнеров, которые помогли бы развивать линейку декоративной косметики. Предыдущий запуск совпал с ковидом, и, к сожалению, тогда ничего не вышло.
— Сохранится ли традиция показов в Международный женский день, 8 Марта?
— Да, будет большой показ в память о папе.
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Самошитый, заграничный, штопаный: как и из чего создавали лифчики в СССР
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