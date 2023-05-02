Роскошно! Лучшие наряды, которые создал Юдашкин для артистов эстрады

В этом бело-красном платье в 2013 году певица Анжелика Агурбаш появилась на модном шоу Юдашкина "Путешествие в Африку" в Кремле.

Ее элегантный наряд до сих пор вспоминают модные издания и критики из-за оригинального кроя и внимания к деталям — вроде воротника-стойки, шелковой накидки-плаща.