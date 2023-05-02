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Роскошно! Лучшие наряды, которые создал Юдашкин для артистов эстрады - РИА Новости, 02.05.2023
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Шоубиз
 
17:51 02.05.2023 (обновлено: 18:24 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869213144.html
Роскошно! Лучшие наряды, которые создал Юдашкин для артистов эстрады
Роскошно! Лучшие наряды, которые создал Юдашкин для артистов эстрады - РИА Новости, 02.05.2023
Роскошно! Лучшие наряды, которые создал Юдашкин для артистов эстрады
Не стало Валентина Юдашкина. Модельера еще при жизни назвали "главным российским кутюрье" за утонченный вкус, который ценили и звезды, такие как Алла Пугачева,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:51
2023-05-02T18:24
шоубиз
валентин юдашкин
знаменитости
стиль жизни
мода
валерия (алла перфилова)
наташа королева (наталия порывай)
ани лорак
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Не стало Валентина Юдашкина. Модельера еще при жизни назвали "главным российским кутюрье" за утонченный вкус, который ценили и звезды, такие как Алла Пугачева, Валерия, Наташа Королева, Кристина Орбакайте и другие. Они не раз появлялись в его роскошных нарядах на сцене и красных дорожках. Самые эффектные образы — в фотоленте РИА Новости.
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Галина Соколова
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валентин юдашкин, знаменитости, стиль жизни, мода, валерия (алла перфилова), наташа королева (наталия порывай), ани лорак, алсу (алсу абрамова), фото, фото, анжелика агурбаш, крокус сити холл, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Шоубиз, Валентин Юдашкин, Знаменитости, Стиль жизни, мода, Валерия (Алла Перфилова), Наташа Королева (Наталия Порывай), Ани Лорак, Алсу (Алсу Абрамова), Фото, Анжелика Агурбаш, Крокус Сити Холл, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры
Роскошно! Лучшие наряды, которые создал Юдашкин для артистов эстрады

Самые эффектные наряды, которые создал Валентин Юдашкин для звезд отечественной эстрады

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Не стало Валентина Юдашкина. Модельера еще при жизни назвали "главным российским кутюрье" за утонченный вкус, который ценили и звезды, такие как Алла Пугачева, Валерия, Наташа Королева, Кристина Орбакайте и другие. Они не раз появлялись в его роскошных нарядах на сцене и красных дорожках. Самые эффектные образы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В этом бело-красном платье в 2013 году певица Анжелика Агурбаш появилась на модном шоу Юдашкина "Путешествие в Африку" в Кремле.

Ее элегантный наряд до сих пор вспоминают модные издания и критики из-за оригинального кроя и внимания к деталям — вроде воротника-стойки, шелковой накидки-плаща.

Певица Анжелика Агурбаш в Государственном Кремлевском дворце перед началом праздничного шоу, на котором российский модельер Валентин Юдашкин представил свою коллекцию haute couture Путешествие в Африку

В этом бело-красном платье в 2013 году певица Анжелика Агурбаш появилась на модном шоу Юдашкина "Путешествие в Африку" в Кремле.

Ее элегантный наряд до сих пор вспоминают модные издания и критики из-за оригинального кроя и внимания к деталям — вроде воротника-стойки, шелковой накидки-плаща.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В тот же вечер всех сразила Алсу в уже полностью красном платье модельера.

На его создание ушло несколько метров кружева и фатина, но результат того стоил.

Алсу выглядела в наряде неотразимо.

Праздничное шоу Валентина Юдашкина

В тот же вечер всех сразила Алсу в уже полностью красном платье модельера.

На его создание ушло несколько метров кружева и фатина, но результат того стоил.

Алсу выглядела в наряде неотразимо.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 7
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С певицей Валерией Юдашкина всегда связывали теплые отношения. Для артистки в разное время он создал несколько чудесных сценических нарядов.

Как, например, этот — в цвете металлик со сложной асимметричной драпировкой.

Певица Валерия выступает на праздничном шоу дизайнера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце в Москве

С певицей Валерией Юдашкина всегда связывали теплые отношения. Для артистки в разное время он создал несколько чудесных сценических нарядов.

Как, например, этот — в цвете металлик со сложной асимметричной драпировкой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 7
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Облегающее платье цвета слоновой кости, усыпанное бисером и камнями, в котором несколько лет назад блистала Ани Лорак, до сих пор считается ее лучшим нарядом для торжественных мероприятий и красных дорожек.

Певица Ани Лорак в Государственном Кремлевском дворце перед началом праздничного шоу, на котором российский модельер Валентин Юдашкин представил свою коллекцию haute couture Путешествие в Африку сезона весна-лето 2013

Облегающее платье цвета слоновой кости, усыпанное бисером и камнями, в котором несколько лет назад блистала Ани Лорак, до сих пор считается ее лучшим нарядом для торжественных мероприятий и красных дорожек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 7
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Не раз выступала в нарядах Валентина Юдашкина и Кристина Орбакайте.

Одним из самых запоминающихся стало черное платье в духе "Черного лебедя".

Певица Кристина Орбакайте выступает на праздничном шоу дизайнера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце в Москве

Не раз выступала в нарядах Валентина Юдашкина и Кристина Орбакайте.

Одним из самых запоминающихся стало черное платье в духе "Черного лебедя".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 7
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Певица Валерия открыта к любым модным экспериментам, что доказала на мартовском шоу Юдашкина в 2020 году.

Тогда артистка вышла на сцену в костюме-двойке бледно-голубого цвета, украшенном перьями и объемным декором. Образ дополнили сверкающие высокие сапоги.

Певица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце

Певица Валерия открыта к любым модным экспериментам, что доказала на мартовском шоу Юдашкина в 2020 году.

Тогда артистка вышла на сцену в костюме-двойке бледно-голубого цвета, украшенном перьями и объемным декором. Образ дополнили сверкающие высокие сапоги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 7
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Одной из главных муз и друзей модельера была также певица Наташа Королева.

На своих шоу она не раз блистала в нарядах кутюрье, но самым знаковым из них считается нежное лиловое платье, расшитое жемчужными нитями.

В нем певица выступила на праздничном шоу Валентина Юдашкина в "Крокус Сити Холле" в 2012 году.

Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл

Одной из главных муз и друзей модельера была также певица Наташа Королева.

На своих шоу она не раз блистала в нарядах кутюрье, но самым знаковым из них считается нежное лиловое платье, расшитое жемчужными нитями.

В нем певица выступила на праздничном шоу Валентина Юдашкина в "Крокус Сити Холле" в 2012 году.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ШоубизВалентин ЮдашкинЗнаменитостиСтиль жизнимодаВалерия (Алла Перфилова)Наташа Королева (Наталия Порывай)Ани ЛоракАлсу (Алсу Абрамова)ФотоАнжелика АгурбашКрокус Сити ХоллНовости шоу-бизнесаНовости культуры
 
 
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