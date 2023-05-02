Роскошно! Лучшие наряды, которые создал Юдашкин для артистов эстрады

Самые эффектные наряды, которые создал Валентин Юдашкин для звезд отечественной эстрады
В этом бело-красном платье в 2013 году певица Анжелика Агурбаш появилась на модном шоу Юдашкина "Путешествие в Африку" в Кремле.
Ее элегантный наряд до сих пор вспоминают модные издания и критики из-за оригинального кроя и внимания к деталям — вроде воротника-стойки, шелковой накидки-плаща.
В этом бело-красном платье в 2013 году певица Анжелика Агурбаш появилась на модном шоу Юдашкина "Путешествие в Африку" в Кремле.
Ее элегантный наряд до сих пор вспоминают модные издания и критики из-за оригинального кроя и внимания к деталям — вроде воротника-стойки, шелковой накидки-плаща.
В тот же вечер всех сразила Алсу в уже полностью красном платье модельера.
На его создание ушло несколько метров кружева и фатина, но результат того стоил.
Алсу выглядела в наряде неотразимо.
В тот же вечер всех сразила Алсу в уже полностью красном платье модельера.
На его создание ушло несколько метров кружева и фатина, но результат того стоил.
Алсу выглядела в наряде неотразимо.
С певицей Валерией Юдашкина всегда связывали теплые отношения. Для артистки в разное время он создал несколько чудесных сценических нарядов.
Как, например, этот — в цвете металлик со сложной асимметричной драпировкой.
С певицей Валерией Юдашкина всегда связывали теплые отношения. Для артистки в разное время он создал несколько чудесных сценических нарядов.
Как, например, этот — в цвете металлик со сложной асимметричной драпировкой.
Облегающее платье цвета слоновой кости, усыпанное бисером и камнями, в котором несколько лет назад блистала Ани Лорак, до сих пор считается ее лучшим нарядом для торжественных мероприятий и красных дорожек.
Облегающее платье цвета слоновой кости, усыпанное бисером и камнями, в котором несколько лет назад блистала Ани Лорак, до сих пор считается ее лучшим нарядом для торжественных мероприятий и красных дорожек.
Не раз выступала в нарядах Валентина Юдашкина и Кристина Орбакайте.
Одним из самых запоминающихся стало черное платье в духе "Черного лебедя".
Не раз выступала в нарядах Валентина Юдашкина и Кристина Орбакайте.
Одним из самых запоминающихся стало черное платье в духе "Черного лебедя".
Певица Валерия открыта к любым модным экспериментам, что доказала на мартовском шоу Юдашкина в 2020 году.
Тогда артистка вышла на сцену в костюме-двойке бледно-голубого цвета, украшенном перьями и объемным декором. Образ дополнили сверкающие высокие сапоги.
Певица Валерия открыта к любым модным экспериментам, что доказала на мартовском шоу Юдашкина в 2020 году.
Тогда артистка вышла на сцену в костюме-двойке бледно-голубого цвета, украшенном перьями и объемным декором. Образ дополнили сверкающие высокие сапоги.
Одной из главных муз и друзей модельера была также певица Наташа Королева.
На своих шоу она не раз блистала в нарядах кутюрье, но самым знаковым из них считается нежное лиловое платье, расшитое жемчужными нитями.
В нем певица выступила на праздничном шоу Валентина Юдашкина в "Крокус Сити Холле" в 2012 году.
Одной из главных муз и друзей модельера была также певица Наташа Королева.
На своих шоу она не раз блистала в нарядах кутюрье, но самым знаковым из них считается нежное лиловое платье, расшитое жемчужными нитями.
В нем певица выступила на праздничном шоу Валентина Юдашкина в "Крокус Сити Холле" в 2012 году.