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"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст - РИА Новости, 17.10.2023
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18:38 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/efir-1903435676.html
"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст
"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст - РИА Новости, 17.10.2023
"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст
Шоу "Модный приговор" возвращается в эфир с новым ведущим, им может стать Эвелина Хромченко, сообщил РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:38
2023-10-17T18:38
константин эрнст
александр васильев (историк моды)
эвелина хромченко
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Шоу "Модный приговор" возвращается в эфир с новым ведущим, им может стать Эвелина Хромченко, сообщил РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Первый канал приостановил ряд развлекательных программ, так как эфирная сетка канала была изменена в начале 2022 года в пользу общественно-политических передач. "Да, "Модный приговор" возвращается в эфир. Старый ведущий не будет участвовать", - сказал Эрнст. По его словам, Эвелина Хромченко может стать новой ведущей. "Модный приговор" - телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. Шоу в разное время вели модельеры Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие. Телеведущая, эксперт моды Эвелина Хромченко ранее в шоу выступала в роли ведущей-обвинителя, основным ведущим, судьей выступал историк моды Александр Васильев.
https://ria.ru/20230911/lorak-1895567732.html
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константин эрнст, александр васильев (историк моды), эвелина хромченко
Константин Эрнст, Александр Васильев (историк моды), Эвелина Хромченко
"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст

Эрнст: "Модный приговор" возвращается в эфир, Хромченко может стать ведущей

© Александр АвиловЖурналист и телеведущая Эвелина Хромченко
Журналист и телеведущая Эвелина Хромченко
© Александр Авилов
Журналист и телеведущая Эвелина Хромченко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Шоу "Модный приговор" возвращается в эфир с новым ведущим, им может стать Эвелина Хромченко, сообщил РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Первый канал приостановил ряд развлекательных программ, так как эфирная сетка канала была изменена в начале 2022 года в пользу общественно-политических передач.
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"Да, "Модный приговор" возвращается в эфир. Старый ведущий не будет участвовать", - сказал Эрнст.
По его словам, Эвелина Хромченко может стать новой ведущей.
"Модный приговор" - телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. Шоу в разное время вели модельеры Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие.
Телеведущая, эксперт моды Эвелина Хромченко ранее в шоу выступала в роли ведущей-обвинителя, основным ведущим, судьей выступал историк моды Александр Васильев.
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