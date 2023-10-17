https://ria.ru/20231017/efir-1903435676.html
"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст
"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст - РИА Новости, 17.10.2023
"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст
Шоу "Модный приговор" возвращается в эфир с новым ведущим, им может стать Эвелина Хромченко, сообщил РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:38
2023-10-17T18:38
2023-10-17T18:38
константин эрнст
александр васильев (историк моды)
эвелина хромченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903435279_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_cb09765d864bbf2741a5588c91ea8d35.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Шоу "Модный приговор" возвращается в эфир с новым ведущим, им может стать Эвелина Хромченко, сообщил РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Первый канал приостановил ряд развлекательных программ, так как эфирная сетка канала была изменена в начале 2022 года в пользу общественно-политических передач. "Да, "Модный приговор" возвращается в эфир. Старый ведущий не будет участвовать", - сказал Эрнст. По его словам, Эвелина Хромченко может стать новой ведущей. "Модный приговор" - телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. Шоу в разное время вели модельеры Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие. Телеведущая, эксперт моды Эвелина Хромченко ранее в шоу выступала в роли ведущей-обвинителя, основным ведущим, судьей выступал историк моды Александр Васильев.
https://ria.ru/20230911/lorak-1895567732.html
https://ria.ru/20230605/babkina-1876180753.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903435279_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_dbaf8cbc907eceba00eb503049ec38a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин эрнст, александр васильев (историк моды), эвелина хромченко
Константин Эрнст, Александр Васильев (историк моды), Эвелина Хромченко
"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст
Эрнст: "Модный приговор" возвращается в эфир, Хромченко может стать ведущей