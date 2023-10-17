https://ria.ru/20231017/efir-1903435676.html

"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст

"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст - РИА Новости, 17.10.2023

"Модный приговор" возвращается в эфир, сообщил Эрнст

Шоу "Модный приговор" возвращается в эфир с новым ведущим, им может стать Эвелина Хромченко, сообщил РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:38

2023-10-17T18:38

2023-10-17T18:38

константин эрнст

александр васильев (историк моды)

эвелина хромченко

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Шоу "Модный приговор" возвращается в эфир с новым ведущим, им может стать Эвелина Хромченко, сообщил РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Первый канал приостановил ряд развлекательных программ, так как эфирная сетка канала была изменена в начале 2022 года в пользу общественно-политических передач. "Да, "Модный приговор" возвращается в эфир. Старый ведущий не будет участвовать", - сказал Эрнст. По его словам, Эвелина Хромченко может стать новой ведущей. "Модный приговор" - телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. Шоу в разное время вели модельеры Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие. Телеведущая, эксперт моды Эвелина Хромченко ранее в шоу выступала в роли ведущей-обвинителя, основным ведущим, судьей выступал историк моды Александр Васильев.

https://ria.ru/20230911/lorak-1895567732.html

https://ria.ru/20230605/babkina-1876180753.html

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константин эрнст, александр васильев (историк моды), эвелина хромченко