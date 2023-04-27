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Биография Леонида Рошаля

Биография Леонида Рошаля - РИА Новости, 27.04.2023

Биография Леонида Рошаля

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, детский хирург Леонид Михайлович Рошаль родился 27 апреля... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T02:30

2023-04-27T02:30

2023-04-27T02:30

справки

леонид рошаль

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, детский хирург Леонид Михайлович Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области в семье военного летчика.В 1957 году окончил лечебный факультет 2-го Московского государственного медицинского института (ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова) по специальности "педиатрия". В 1959-1961 годах обучался в ординатуре на кафедре детской хирургии Института усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ, ныне Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования). Доктор медицинских наук (1970).С 1957 года работал участковым педиатром в детской городской поликлинике в Москве. Также дежурил в детской клинической больнице им. Н.Ф. Филатова. В 1962-1982 годах работал в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте в отделении детской хирургии сначала в должности младшего научного сотрудника, а с 1965 года – старшего научного сотрудника. Организовал центр хирургии новорожденных Московской области.В 1970 году стал главным внештатным детским пульмонологом департамента здравоохранения (Министерство здравоохранения) Московской области.В 1981 году Леонида Рошаля избрали по конкурсу руководителем отдела ургентной хирургии НИИ педиатрии АМН СССР (ныне в составе "Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей" Министерства здравоохранения РФ). В 1982 году ему было присвоено звание профессор.С 2003 года по 2015 год Леонид Рошаль занимал должность директора московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) Департамента здравоохранения города Москвы. В 2015 году был назначен президентом Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, вошел в Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям и стал председателем Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении Национальной медицинской палаты. С 2016 года – главный редактор журнала "Детская хирургия". С 2018 года – сопредседатель центрального штаба ОНФ (переизбран в 2021 году). Леонид Рошаль основал научную школу в детской хирургии по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний, требующих раннего оперативного вмешательства. Им разработаны консервативные методы лечения острых хирургических заболеваний грудной и брюшной полости.Рошаль – автор и соавтор 250 научных работ, в том числе семи монографий и руководств, ряда методических рекомендаций. Имеет восемь свидетельств на изобретения.Основные сферы деятельности – неотложная хирургия и травматология, медицина катастроф, организация здравоохранения. Леонид Рошаль первым в мире инициировал создание мобильных специализированных хирургических бригад для оказания помощи детям в "горячих" точках – такие бригады созданы в 33 регионах России. Принимал самое активное участие в спасении детей, оказавшихся жертвами природных катастроф (землетрясения в Армении, Грузии, на Сахалине, в Алжире, Афганистане, Гаити, Египте, Индии, Индонезии, Японии), техногенных аварий (Башкортостан) и политических катаклизмов (Румыния, Югославия, Нагорный Карабах, сектор Газа) и т.д.Леонид Рошаль вел переговоры с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке (2002) в Москве. Благодаря его участию из здания были выведены восемь детей, а заложникам были переданы вода и медикаменты. Также вел переговоры с террористами, захватившими школу №1 в Беслане (Северная Осетия, 2004), спас жизни сотни родителей, отговорив их идти освобождать заложников-детей. Леонид Рошаль был членом Общественной палаты РФ (2006-2010), членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, членом Совета директоров Всемирной ассоциации неотложной помощи и медицины катастроф (WADEM).Он является членом правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан, экспертом Всемирной организации здравоохранения (с 1997 года), председателем Совета по медицине Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (с 2014 года), почетным членом Союза педиатров России, членом Британской ассоциации детских хирургов, почетным членом ассоциации детских хирургов России, президентом некоммерческого партнерства "Национальная медицинская палата", президентом Международного благотворительного фонда помощи детям при катастрофах и войнах, принимал участие в создании благотворительного фонда samusocialMoskva по оказанию экстренной помощи людям, оказавшимся на "задворках общества". Герой Труда Российской Федерации (2020). Леонид Рошаль награжден орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Почета (2013), Александра Невского (2019). Отмечен наградами иностранных государств: орденом "Полярная звезда" (Монголия), орденом Почетного легиона (Франция) и др.Он удостоен также ряда общественных наград: ордена Петра Великого I степени, ордена "За возрождение России. ХХI век", ордена "Золотой Крест", ордена "Слава России", ордена "Святой праведной Иулиании Лазаревской", ордена "Ломоносова", ордена "Золотая звезда славы", ордена "Гордость России" и др.Леонид Рошаль – лауреат премии "Российский Национальный Олимп" в номинации "Национальный герой" (2002), премии имени В. Высоцкого "Своя колея" (2003), международной премии "Голубь мира" (2003), российской премии "Призвание" (2003), премии "Россиянин года" (2004), премии "Европеец года" (2005) журнала "Ридерз Дайджест", почетной премии журнала Business Week "Звезда Европы" (2005), премии Людвига Нобеля (2010), премии имени Николая Рериха (2011), премии мира (2018), учрежденной всемирной Мусульманской Ахмадийской общиной и др. В 2007 году Рошаль был номинирован на Нобелевскую премию мира.Он имеет титул "Детский доктор мира" (присвоенный журналистами в 1996 году), звание "Посол доброй воли" (Международная академия науки, образования, искусства, США, 2006). Именем "Леонид Рошаль" названа звезда в созвездии Тельца.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, леонид рошаль, национальная медицинская палата, национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, россия, общероссийский народный фронт