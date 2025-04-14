https://ria.ru/20250414/krasnogorsk-2011129928.html

Главврач ДКЦ имени Рошаля в Красногорске рассказала о работе учреждения

Главврач ДКЦ имени Рошаля в Красногорске рассказала о работе учреждения - РИА Новости, 14.04.2025

Главврач ДКЦ имени Рошаля в Красногорске рассказала о работе учреждения

Пациенты из 76 регионов России прошли лечение в красногорском Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, там побывали жители самых отдаленных уголков... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:34:00+03:00

2025-04-14T12:34:00+03:00

2025-04-14T12:53:00+03:00

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россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пациенты из 76 регионов России прошли лечение в красногорском Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, там побывали жители самых отдаленных уголков страны, например, Владивостока, Хабаровска, Алтайского края, северокавказских республик, рассказала РИА Новости главный врач медучреждения Татьяна Шаповаленко. Строительство Детского клинического центра в Красногорске началось в 2021 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Накануне открытия в августе 2024 года его посетили президент РФ Владимир Путин, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, хирург Леонид Рошаль. Уникальный центрВ Детском клиническом центре есть 16 отделений стационара и четыре отделения реанимации, 23 операционных, 9,8 тысячи единиц оборудования, из них более 100 - уникальное. В здании площадью 114,5 тысячи квадратных метров лечат пациентов по 28 профилям медпомощи. Там работают более 500 врачей и 650 медсестер, из них девять докторов наук, 43 кандидата наук, 30 медсестер высшей категории. "Уникальность центра, наверное, в многопрофильности. То есть это впервые в Московской области, когда в одной клинике, в одном центре собраны практически все профили хирургической помощи детям. И помимо этих хирургических профилей у нас еще достаточно большой педиатрический блок, который, конечно, оказывает значимую поддержку и консультативную, но и лечит достаточно сложных и тяжелых пациентов", - рассказала главврач. Она сообщила, что в центре работает единственное в Московской области детское отделение челюстно-лицевой хирургии. В медучреждении также открылся первый в Подмосковье центр внутрисосудистой детской хирургии, каждую неделю там проводят 15-20 операций, например, коррекцию врожденных пороков сердца, дефектов межпредсердной, межжелудочковой перегородки, лечение сложных мальформаций, сосудистых аномалий у детей разного возраста. Помимо этого, там функционирует первое в России детское отделение урологии с роботизированной хирургией, где занимаются лечением мочекаменной болезни у детей. По словам Шаповаленко, данный недуг сейчас очень "помолодел", дети с уретеролитиазом, отхождением камней из лоханок почек, теперь встречаются достаточно часто. Еще в медучреждении функционирует отделение офтальмологии, где занимаются экстренным оказанием помощи и плановым лечением. В единственном в Подмосковье отделении нейрохирургии помогают при различного рода травмах, разрывах мальформации, тяжелых детских инсультах. "Четыре отделения реанимации у нас на 48 коек. Кардиохирургия, хирургическая реанимация, соматическая и инфекционная реанимация. Инфекционное отделение, которое лечит в основном тяжелые случаи инфекции у детей, или когда с инфекцией вместе рядом идет какая-то хирургическая патология", - пояснила главврач. Пациентов ждут отделения кардиохирургии, кардиологии, эндокринологии, неврологии, оториноларингологии, ортопедии. Шаповаленко уточнила, что травматология специализируется на лечении тяжелой сочетанной травмы у детей - это падение с высоты, тяжелые дорожно-транспортные происшествия. "То есть центр работает, знаете, как такое огромное производство, огромный, наверное, завод, потому что очень сложная структура, 250 человек заходят в приемное отделение каждый день, 600 еще каждый день заходят в консультативно-диагностический центр", - подчеркнула главврач. Пациенты по всей РоссииВ многопрофильном Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля побывали пациенты почти со всей России, а благодаря технологиям телемедицины врачи помогают лечить пациентов в разных регионах страны. "У нас сейчас уже из 76 регионов есть пациенты. То есть где-то порядка 15% стационарных пациентов – это пациенты из других регионов. Не только из Москвы, из Москвы тоже есть, но и из самых отдаленных, из Владивостока, из Хабаровска, из Алтайского края. То есть у нас очень много с Северного Кавказа, северокавказских республик. Действительно, география очень широкая", - рассказала Шаповаленко. Специалисты центра также ездят в различные города РФ, чтобы обмениваться опытом. Многие врачи участвуют в федеральных российских конференциях, а также проводят на своей базе такие мероприятия и дни открытой хирургии. "Мы действительно, я считаю, что мы потихонечку становимся в ряд с лучшими детскими центрами, детскими клиниками нашей страны. Это очень радует", - подчеркнула главврач. Идея губернатораИдея строительства такого многофункционального центра принадлежала губернатору Московской области, рассказала Шаповаленко. По ее словам, он внес основной вклад в развитие медучреждения. Также идею строительства поддержал гениальный врач, детский хирург и удивительный человек Леонид Рошаль, имя которого носит центр. "Он у нас достаточно часто бывает, Андрей Юрьевич Воробьев. И регулярно мы докладываем ему о работе центра, о наших достижениях, о сложностях, о проблемах. То есть вот здесь поддержка губернатора, конечно, очень важна, очень важна поддержка его как человека. Когда действительно любые наши начинания, они обсуждаются, они выслушиваются, они поддерживаются. Правда, это неоценимая помощь", - добавила Шаповаленко. Она рассказала, что, по распоряжению губернатора, в центре увеличивается количество коек, в этом есть потребность. Изначально их было 420, потом 450, а сейчас их уже 535, также есть еще койки реанимации. "Ему низкий поклон от всей Московской области за такой центр, за такую клинику", - сказала главврач, благодаря губернатора, который в понедельник отмечает 55-летие. Спасение четырехчасового малышаМногофункциональный центр принимает самых "тяжелых" детей, отметила Шаповаленко. Так, например, к ним поступают пациенты после ДТП, с разрывом сосудистых мальформаций в головном мозге, ребята с тяжелой степенью детского церебрального паралича, с пневмониями, сепсисами на фоне тяжелой неврологической патологии. "У нас, конечно, много удивительных случаев. Это лечение нашей кардиохирургической службы во главе с профессором Андреем Андреевичем Свободовым - это тяжелые врожденные пороки сердца. Самому маленькому пациенту было четыре часа от роду, он на машине мгновенно был доставлен к нам из перинатального нашего подмосковного центра. Все знали уже, что родится такой ребенок, бригада его здесь ждала. И через четыре часа с момента рождения он был уже на операционном столе. И ребенка мы выписали через месяц, выходив, но уже на руках у мамы", - рассказала главврач. Она отметила, что врачи активно работают с федеральными центрами, которые их курируют и часто приезжают. Специалисты подмосковного медучреждения получают их консультации, им никогда не отказывают в помощи по лечению "тяжелых" детей. "У нас есть определенные успехи. Во-первых, в лечении сочетанной травмы. Я считаю, что наши коллеги молодцы. В лечении тяжелой травмы таза. Травма таза, переломы костей таза - очень тяжелая травма для детей. У нас коллеги оперируют и ставят ребенка на ноги на следующий день после операции. У нас есть хорошие успехи в лечении тяжелых септических, тяжелых деструктивных пневмоний у детей. И здесь мы тесно работаем опять-таки с федеральными центрами. Молодцы наши торакальные хирурги", - отметила главрач. Планы расширенияНесмотря на то, что медцентру только полгода, уже чувствуется нехватка коечного фонда, сообщила Шаповаленко. Однако сейчас руководство не думает о расширении, а занимается размещением мест для пребывания пациентов на своей площади. "Места нам хватает, у нас 114 тысяч квадратных метров. Уж если говорить про рациональное использование этих квадратных метров, все-таки у нас, конечно, соотношение немедицинской площади достаточно большое, поэтому у нас есть куда развернуться… Сейчас говорить о строительстве чего-то рядом, ну, наверное, не имеет смысла, нам нужно максимально эффективно использовать те площади, те возможности, те технологии, которые здесь есть", - подчеркнула главврач. Она отметила, что в центре еще предстоит провести много работы, так как далеко не все сделано. По ее словам, нужно не только расширять коечный фонд, но и работать в направлении по грамотному заполнению операционных, их полноценному использованию. "Когда я говорила про роботическую хирургию, я считаю, что у нас здесь огромный потенциал есть в развитии вот этого вида помощи - роботической хирургии у детей. Пока никто этого не делает, мы будем одни из первых… Я думаю, что когда мы упремся, тогда мы будем думать уже о миграции куда-то вне этого здания. Пока огромная задача стоит нормальной, хорошей, эффективной работы", - пояснила Шаповаленко.

https://ria.ru/20250303/ovchinskiy-2002673132.html

https://ria.ru/20250408/putin-2010028058.html

https://ria.ru/20240905/medpomosch-1970851392.html

https://ria.ru/20240829/krasnogorsk-1969263736.html

https://ria.ru/20250221/medtsentr-2000827861.html

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общество, россия, московская область (подмосковье), владивосток, татьяна шаповаленко, леонид рошаль, владимир путин