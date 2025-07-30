https://ria.ru/20250730/sud-2032421678.html

Присяжные сочли калининградских врачей виновными в убийстве младенца

Присяжные сочли калининградских врачей виновными в убийстве младенца - РИА Новости, 30.07.2025

Присяжные сочли калининградских врачей виновными в убийстве младенца

Присяжные в Мособлсуде сочли калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными в убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:11:00+03:00

2025-07-30T17:11:00+03:00

2025-07-30T17:56:00+03:00

происшествия

россия

калининград

московская область (подмосковье)

московский областной суд

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Присяжные в Мособлсуде сочли калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными в убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. "Присяжные по всем поставленным вопросам сочли вину Белой и Сушкевич доказанной, решение принято единогласно", — рассказали в суде. Приговор на основе обвинительного вердикта присяжных огласят позднее.Громкое дело калининградских врачейВ ноябре 2018 года в роддом Калининграда поступила женщина, которая на сроке беременности около 24 недель родила недоношенного мальчика массой приблизительно 700 граммов.Следователи считают, что и. о. главврача Елена Белая, прогнозируя летальный исход младенца, приняла решение убить его, чтобы не портить статистику медучреждения. Для этого она привлекла анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, что привело к его смерти. Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020-го вынесли врачам оправдательный вердикт. Тем не менее прокуратура обжаловала это решение, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству ГП слушания перенесли в Подмосковье.В сентябре 2022-го Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Им также запретили работать по профессии в течение трех лет после освобождения.Сами врачи настаивали на своей невиновности и обратились с жалобой в Президиум Верховного суда. Последний в начале октября этого года направил дело на новое апелляционное рассмотрение, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома № 4. Вскоре после отмены оправдательного приговора медиков поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить их из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку медиков выступили как калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители детей, которых эти врачи ранее спасли.

https://ria.ru/20250723/buyanova-2030768575.html

https://ria.ru/20250728/ssha-2031979467.html

https://ria.ru/20241004/vrachi-1976391349.html

https://ria.ru/20211029/sushkevich-1756837633.html

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калининград

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происшествия, россия, калининград, московская область (подмосковье), московский областной суд