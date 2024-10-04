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В РПЦ высказались о пересмотре дела калининградских врачей - РИА Новости, 04.10.2024
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Религия
 
15:25 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/vrachi-1976391349.html
В РПЦ высказались о пересмотре дела калининградских врачей
В РПЦ высказались о пересмотре дела калининградских врачей - РИА Новости, 04.10.2024
В РПЦ высказались о пересмотре дела калининградских врачей
Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:25
2024-10-04T15:25
религия
россия
калининград
калининградская область
федор лукьянов
леонид рошаль
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя РИА Новости разбирательство по делу о врачах в Калининградской области, выразил надежду на то, что судебная власть "будет объективной и защитит право на жизнь" погибшего младенца. В среду президиум Верховного суда РФ отправил на повторное рассмотрение в апелляцию дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка в ноябре 2018 года. Суд постановил отменить апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда РФ, дело направили на новое апелляционное рассмотрение. Врачам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря. За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было. "Суд был открытым, все желающие могут ознакомиться с доказательствами, собранными следователями, а также с аудиозаписями, легшими в основу дела. Призываю к устранению беззакония, надеюсь, судебная власть будет объективной и защитит право на жизнь, которая является, согласно 809-му указу, одной из традиционных ценностей. Никому не дано право прерывать жизнь человека, и особенно – новорожденного", - сказал Лукьянов. По его словам, случаи умерщвления новорожденных ради "хорошей статистики" не единичны. "Сегодня часто говорят о низкой младенческой смертности – но не ценой ли преступной практики? Налицо правовые пробелы в законодательстве, не позволяющие и защитить новорожденного ребенка, и оградить врача от непродуманных действий", – заключил собеседник агентства. Ранее он призывал законодательно защитить жизнь ребенка еще до рождения. По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддоме №4 Калининграда женщина на крайне раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался. Присяжные в Калининградском областном суде 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье. Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила). Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, как и кассационная инстанция ВС РФ. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании, они обратились с жалобой в президиум суда. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4. Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html
https://ria.ru/20220126/ubiystvo-1769566766.html
https://ria.ru/20240930/voprosy-1975512507.html
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россия, калининград, калининградская область, федор лукьянов, леонид рошаль, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд, религия
Религия, Россия, Калининград, Калининградская область, Федор Лукьянов, Леонид Рошаль, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградский областной суд, Религия
В РПЦ высказались о пересмотре дела калининградских врачей

Иерей Лукьянов о деле калининградских врачей: надеемся, суд будет объективен

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя РИА Новости разбирательство по делу о врачах в Калининградской области, выразил надежду на то, что судебная власть "будет объективной и защитит право на жизнь" погибшего младенца.
В среду президиум Верховного суда РФ отправил на повторное рассмотрение в апелляцию дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка в ноябре 2018 года. Суд постановил отменить апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда РФ, дело направили на новое апелляционное рассмотрение. Врачам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря.
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Верховный суд направил на пересмотр громкое дело калининградских врачей
2 октября, 13:55
За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было.
"Суд был открытым, все желающие могут ознакомиться с доказательствами, собранными следователями, а также с аудиозаписями, легшими в основу дела. Призываю к устранению беззакония, надеюсь, судебная власть будет объективной и защитит право на жизнь, которая является, согласно 809-му указу, одной из традиционных ценностей. Никому не дано право прерывать жизнь человека, и особенно – новорожденного", - сказал Лукьянов.
Трансляция заседания Первого апелляционного суда общей юрисдикции, где рассматривается жалоба на арест калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Суд оставил в СИЗО калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца
26 января 2022, 11:38
По его словам, случаи умерщвления новорожденных ради "хорошей статистики" не единичны. "Сегодня часто говорят о низкой младенческой смертности – но не ценой ли преступной практики? Налицо правовые пробелы в законодательстве, не позволяющие и защитить новорожденного ребенка, и оградить врача от непродуманных действий", – заключил собеседник агентства.
Ранее он призывал законодательно защитить жизнь ребенка еще до рождения.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддоме №4 Калининграда женщина на крайне раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Тему развития науки невозможно обсуждать без церкви, заявил Легойда
30 сентября, 13:54
Присяжные в Калининградском областном суде 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила). Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, как и кассационная инстанция ВС РФ. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании, они обратились с жалобой в президиум суда.
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Калининградские врачи обжалуют приговор по делу об убийстве младенца
6 сентября 2022, 15:44
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4. Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
Вид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Вчера, 15:17
 
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