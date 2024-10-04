https://ria.ru/20241004/vrachi-1976391349.html

В РПЦ высказались о пересмотре дела калининградских врачей

В РПЦ высказались о пересмотре дела калининградских врачей - РИА Новости, 04.10.2024

В РПЦ высказались о пересмотре дела калининградских врачей

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:25

2024-10-04T15:25

2024-10-04T15:25

религия

россия

калининград

калининградская область

федор лукьянов

леонид рошаль

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, комментируя РИА Новости разбирательство по делу о врачах в Калининградской области, выразил надежду на то, что судебная власть "будет объективной и защитит право на жизнь" погибшего младенца. В среду президиум Верховного суда РФ отправил на повторное рассмотрение в апелляцию дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка в ноябре 2018 года. Суд постановил отменить апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда РФ, дело направили на новое апелляционное рассмотрение. Врачам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря. За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было. "Суд был открытым, все желающие могут ознакомиться с доказательствами, собранными следователями, а также с аудиозаписями, легшими в основу дела. Призываю к устранению беззакония, надеюсь, судебная власть будет объективной и защитит право на жизнь, которая является, согласно 809-му указу, одной из традиционных ценностей. Никому не дано право прерывать жизнь человека, и особенно – новорожденного", - сказал Лукьянов. По его словам, случаи умерщвления новорожденных ради "хорошей статистики" не единичны. "Сегодня часто говорят о низкой младенческой смертности – но не ценой ли преступной практики? Налицо правовые пробелы в законодательстве, не позволяющие и защитить новорожденного ребенка, и оградить врача от непродуманных действий", – заключил собеседник агентства. Ранее он призывал законодательно защитить жизнь ребенка еще до рождения. По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддоме №4 Калининграда женщина на крайне раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался. Присяжные в Калининградском областном суде 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье. Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила). Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, как и кассационная инстанция ВС РФ. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании, они обратились с жалобой в президиум суда. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4. Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.

https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html

https://ria.ru/20220126/ubiystvo-1769566766.html

https://ria.ru/20240930/voprosy-1975512507.html

https://ria.ru/20220906/obzhalovanie-1814869946.html

https://ria.ru/20241004/spor-1976388666.html

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Никита Бизин

россия, калининград, калининградская область, федор лукьянов, леонид рошаль, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд, религия