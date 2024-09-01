https://ria.ru/20240901/terakt-1969460151.html

Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года

Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года - РИА Новости, 01.09.2024

Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года

1 сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов под руководством Расула Хачбарова (известного также как Полковник)... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T04:12

2024-09-01T04:12

2024-09-01T04:12

справки

беслан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

теракт в беслане (2004)

леонид рошаль

александр дзасохов

мурат зязиков

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1 сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов под руководством Расула Хачбарова (известного также как Полковник) численностью более 30 человек (среди которых также были женщины) осуществил захват здания средней общеобразовательной школы №1. Утром во время проводившейся во дворе учебного заведения праздничной линейки, посвященной Дню знаний, из подъехавшего укрытого тентом грузового автомобиля внезапно выскочили вооруженные люди и, открыв стрельбу из автоматического оружия поверх голов собравшихся, стали сгонять всех присутствующих в здание школы. Избежать участи заложников, воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим.Количество заложников, согласно первоначальным данным, составило 354 человека (впоследствии оказалось, что их – 1128 человек). Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли дети (в том числе дошкольного возраста). В заложники также попали родители, учителя. Почти всех заложников террористы загнали в здание школы, большей частью в спортзал, который заминировали. Затем в качестве меры устрашения со стороны боевиков порядка десяти заложников были расстреляны, с первого этажа тела были сброшены на землю. Для освобождения заложников в Беслан были направлены два элитных спецподразделения Управлений "А" и "В" Центра специального назначения ФСБ России.Республиканская антитеррористическая комиссия взяла на себя функции оперативного штаба. Были созданы три кольца оцепления силами МВД и Минобороны России. Проведена эвакуация населения из близлежащих домов, из опасной зоны выведено порядка 850 жителей. Сначала террористы не выдвигали никаких требований, но по прошествии времени заявили о желании видеть в стенах школы президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля (а также, по некоторым данным, потребовали вывода федеральных сил с территории Чеченской Республики и освобождения ранее арестованных террористов). Но в соответствии с федеральным законом "О борьбе с терроризмом", оперативный штаб по освобождению заложников не мог рассматривать политические требования, выдвигаемые террористами. В течение 1-3 сентября на контакт с боевиками пытались выйти советник президента РФ Асламбек Аслаханов, детский врач Леонид Рошаль, а также представители властей и общественные деятели. Все три дня террористы отказывались от передачи заложникам лекарств, воды, продуктов питания, а также вознаграждения за освобождение заложников.Единственным человеком, которого боевики 2 сентября согласились впустить в здание школы, оказался экс-президент Ингушетии Руслан Аушев. Ему удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним 26 заложников – женщин и малолетних детей.На третий день членам оперативного штаба удалось договориться об эвакуации тел заложников, убитых в первые дни захвата. Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Они спровоцировали незапланированный штурм школы, который начал спецназ. Началась стрельба, из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины (почти все оказавшиеся в школе мужчины были расстреляны в первые два дня). Сотрудники спецподразделений начали операцию по спасению заложников, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по спонтанно разбегающимся заложникам.Часть оставшихся в живых в спортзале людей террористы заставили перейти в другие помещения школы, большинство – в столовую. Спецназ, заняв спортзал, начал эвакуировать оставшихся в нем раненых людей и одновременно вел бой с боевиками до позднего вечера. Здание школы было частично разрушено.4 сентября проводился разбор завалов, поиск и извлечение тел погибших, оперативно-следственные мероприятия. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих. Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. В этом теракте Центр спецназа ФСБ России понес самые большие потери за всю историю своего существования. Помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, заложники испытали тяжелейший психологический шок. Более двух суток террористы отказывали заложникам в предоставлении воды, пищи и медикаментов. Потерпевшими от нападения боевиков на школу в Беслане были признаны 1315 человек.По факту захвата заложников в Беслане было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России – "убийство", "терроризм", "захват заложников". По данным Генпрокуратуры, в банде были 32 человека, в том числе две "смертницы", которые подорвались еще до штурма. При проведении спецоперации удалось задержать одного боевика – Нурпаши Кулаева, остальные были уничтожены.Суд над Кулаевым начался в мае 2005 года, ему были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса, в том числе в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Спустя год, 26 мая 2006 года, Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил его к пожизненному заключению.Главари террористического подполья, спланировавшие эту акцию, – Аслан Масхадов и Шамиль Басаев, Абу Дзейт (Тауфик-аль-Джедани, он же Абу-Умар-аль-Кувейти) и Магомед Хашиев были ликвидированы. В 2004 году в связи с терактом в Северной Осетии 6-7 сентября были объявлены днями траура в России. В Северной Осетии, согласно указу президента республики от 26 ноября 2004 года "Об этической и нравственной ситуации вокруг бесланской трагедии", 3 сентября объявлен Днем Памяти жертв террористического акта в городе Беслане. С 2005 года в память о трагических событиях 2004 года в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии ежегодно с 2005 года первого сентября начинаются трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта в бесланской школе, а в самом Беслане из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года.В траурные дни люди несут цветы на руины школы и на мемориальное кладбище "Город ангелов". В 2005 году прямо перед ним открыли памятник "Древо скорби", символизирующий души погибших детей. Здесь похоронены 266 из 334 погибших в теракте. В 2006 году на кладбище был открыт мемориал сотрудникам спецназа ФСБ и спасателям МЧС, погибшим при освобождении заложников. Разрушенную школу решили не восстанавливать. На ее территории открыт мемориальный комплекс. Его центральной частью стал школьный спортзал. Он сохранен в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Вокруг возведен каркас в форме эллипса, во избежание дальнейшего разрушения здания. На улице расположена мемориальная доска с именами всех 334 погибших.В 2012 году во дворе школы начал возводиться храм во имя новомучеников и исповедников Российских. Он строится на пожертвования жителей Осетии и благотворителей из различных регионов России. В августе 2023 года в нем прошла первая божественная литургия. В настоящее время на завершающей стадии находятся работы по росписи храма, строительству на колокольне. Каждое третье число месяца здесь служат панихиду. В 2021 году на территории школы началось строительство международного культурно-патриотического центра "Беслан. Школа номер 1" с целью сохранить следы трагических событий. Экспозицию центра представят предметы с места теракта. В музее планируется проведение тематических конференций, конгрессов, форумов, семинаров, тренингов, круглых столов и иных мероприятий, направленных на сохранение памяти о жертвах террора и формирование патриотического сознания.Памятники жертвам Беслана установлены во многих населенных пунктах России и мира: во Владикавказе, Санкт-Петербурге, в центре Москвы, в селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии, Флоренции (Италия). Одна из центральных улиц городка Кампо Сан Мартино (Campo San Martino), находящегося в северо-итальянской области Венето, была названа Улицей Детей Беслана в 2015 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

беслан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, беслан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), теракт в беслане (2004), леонид рошаль, александр дзасохов, мурат зязиков