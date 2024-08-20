https://ria.ru/20240820/putin-1967312416.html
Путин посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт
Путин посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт - РИА Новости, 20.08.2024
Путин посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт
Президент РФ Владимир Путин посетил школу номер 1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:02
2024-08-20T14:02
2024-08-20T14:42
беслан
владимир путин
россия
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967326155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f8dec5fdca6cff5603a02ec3f3ca134.jpg
БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил школу номер 1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс.Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Посетители регулярно приносят к ним игрушки, цветы и бутылки с водой, а каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти. Вокруг возведен каркас в форме эллипса, чтобы не допустить дальнейшее разрушение здания. На улице также располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших.Остальные здания школы пока недоступны для посещения. В 2021 году на ее территории началась работа над строительством международного культурно-патриотического центра "Беслан. Школа номер 1". Перед реставраторами стояла задача сохранить следы трагических событий, поэтому внутренние помещения полностью восстановили, также было построено новое вспомогательное здание. В первую очередь экспозицию центра представят предметы, собранные непосредственно на месте теракта, а также переданные родными и близкими пострадавших и теми, кто спасал заложников: спецподразделения "Альфа", "Вымпел", местные жители, врачи, представители российского и международного "Красного Креста".В музее планируется проведение тематических конференций, конгрессов, форумов, семинаров, тренингов, круглых столов и иных мероприятий, направленных на сохранение памяти о жертвах террора и формирование патриотического сознания. Экскурсионная программа будет переведена на несколько языков.
https://ria.ru/20240820/putin-1967310482.html
беслан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967326155_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bae1e8a62226d610a60d9d2376bad734.jpg
Путин в бесланской школе, где в сентябре 2004 года произошел теракт
Президент РФ Владимир Путин посетил школу номер 1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Посетители регулярно приносят к ним игрушки, цветы и бутылки с водой, а каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти. Вокруг возведен каркас в форме эллипса, чтобы не допустить дальнейшее разрушение здания. На улице также располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших.
2024-08-20T14:02
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беслан, владимир путин, россия, республика северная осетия - алания
Беслан, Владимир Путин, Россия, Республика Северная Осетия - Алания
Путин посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт
Путин посетил школу №1 в Беслане, где в сентябре 2004 года произошел теракт