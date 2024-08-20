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Путин возложил цветы к "Древу скорби" на мемориале "Город ангелов"
Путин возложил цветы к "Древу скорби" на мемориале "Город ангелов" - РИА Новости, 20.08.2024
Путин возложил цветы к "Древу скорби" на мемориале "Город ангелов"
Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер 1 Беслана в 2004 году. Его РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:56
2024-08-20T13:56
2024-08-20T14:31
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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер 1 Беслана в 2004 году. Его сопровождал глава Северной Осетии Сергей Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.Глава государства возложил цветы к расположенному на территории комплекса "Древу скорби" - памятнику погибшим заложникам, а также к памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики удерживали заложников на протяжении трех суток.Подойдя к монументу с огромным букетом алых роз, в знак скорби перевязанных траурной черной лентой, Путин несколько мгновений рассматривал бронзовый ствол "дерева", образованный четырьмя женскими фигурами. Затем президент медленно перевел взгляд на крону, сплетенную из распростертых рук женщин, держащих ангелов.Глава государства преклонил колено и положил розы к основанию бронзовой композиции. Затем через долю секунды он опустился на оба колена, широко перекрестился и пал ниц в знак глубокой скорби по погибшим детям. Поднявшись, он снова осенил себя крестным знамением, сделал шаг назад, пропустив вперед Чайку и Меняйло, которые также возложили багровые гвоздики к памятнику.Российский лидер также почтил память спецназовцев, возложив цветы к монументу бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики на протяжении трех суток боевики удерживали заложников. -0-
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Путин у мемориала жертвам теракта в Беслане
Путин возложил цветы к "Древу скорби" в Беслане в память о погибших в результате теракта в 2004
2024-08-20T13:56
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PT0M29S
РИА Новости
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россия, беслан, владимир путин, общество, северо-кавказский федеральный округ, юрий чайка, сергей меняйло
Россия, Беслан, Владимир Путин, Общество, Северо-Кавказский Федеральный округ, Юрий Чайка, Сергей Меняйло
Путин возложил цветы к "Древу скорби" на мемориале "Город ангелов"
Путин возложил цветы к "Древу скорби" на мемориале "Город ангелов" в Беслане
БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер 1 Беслана в 2004 году. Его сопровождал глава Северной Осетии Сергей Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Глава государства возложил цветы к расположенному на территории комплекса "Древу скорби" - памятнику погибшим заложникам, а также к памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики удерживали заложников на протяжении трех суток.
Подойдя к монументу с огромным букетом алых роз, в знак скорби перевязанных траурной черной лентой, Путин несколько мгновений рассматривал бронзовый ствол "дерева", образованный четырьмя женскими фигурами. Затем президент медленно перевел взгляд на крону, сплетенную из распростертых рук женщин, держащих ангелов.
Глава государства преклонил колено и положил розы к основанию бронзовой композиции. Затем через долю секунды он опустился на оба колена, широко перекрестился и пал ниц в знак глубокой скорби по погибшим детям. Поднявшись, он снова осенил себя крестным знамением, сделал шаг назад, пропустив вперед Чайку и Меняйло, которые также возложили багровые гвоздики к памятнику.
Российский лидер также почтил память спецназовцев, возложив цветы к монументу бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики на протяжении трех суток боевики удерживали заложников. -0-