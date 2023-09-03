https://ria.ru/20230903/pamyat-1893954678.html
Президент Южной Осетии почтил память жертв в Беслане
Президент Южной Осетии почтил память жертв в Беслане - РИА Новости, 03.09.2023
Президент Южной Осетии почтил память жертв в Беслане
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял участие в траурной церемонии, посвященной годовщине Бесланской трагедии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T17:28
2023-09-03T17:28
2023-09-03T17:30
общество
южная осетия
беслан
россия
сергей меняйло
алан гаглоев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЦХИНВАЛ, 3 сен – РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял участие в траурной церемонии, посвященной годовщине Бесланской трагедии, сообщает пресс-служба главы республики. Памятное мероприятие прошло в Беслане в "Городе Ангелов", где покоятся жертвы террористического нападения 3 сентября 2004 года. "Президент Алан Гаглоев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных девятнадцатой годовщине Бесланской трагедии", - говорится в сообщении. В траурной церемонии приняли участие глава Северной Осетии Сергей Меняйло, спикеры и депутаты парламентов, а также члены правительств двух республик и другие официальные лица. "Под отсчет метронома прозвучали имена погибших от рук террористов девятнадцать лет назад – заложников, бойцов спецподразделений и сотрудников МЧС. После минуты молчания в небо выпустили 334 белых воздушных шара – по числу жертв теракта", - уточнили в пресс-службе. Участники памятных мероприятий возложили цветы и венки к монументу "Древо скорби" в мемориальном кладбище "Город ангелов" и к памятнику погибшим бойцам спецподразделений ФСБ "Альфа" и "Вымпел". Ранее сообщалось, что в воскресенье в Южной Осетии почтили память жертв Бесланской трагедии на Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы возле обелиска "Скорбящий Ангел". Также в храмах Южной Осетии прошли поминальные службы. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих. С 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом. В Северной Осетии ежегодно с 2005 года первого сентября начинаются трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта в бесланской школе, а в самом Беслане из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года.
https://ria.ru/20220901/zalozhniki-1813110219.html
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общество, южная осетия, беслан, россия, сергей меняйло, алан гаглоев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Южная Осетия, Беслан, Россия, Сергей Меняйло, Алан Гаглоев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Президент Южной Осетии почтил память жертв в Беслане
Гаглоев почтил в "Городе Ангелов" память погибших в Бесланской трагедии
ЦХИНВАЛ, 3 сен – РИА Новости.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял участие в траурной церемонии, посвященной годовщине Бесланской трагедии, сообщает пресс-служба
главы республики.
Памятное мероприятие прошло в Беслане
в "Городе Ангелов", где покоятся жертвы террористического нападения 3 сентября 2004 года.
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
"Президент Алан Гаглоев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных девятнадцатой годовщине Бесланской трагедии", - говорится в сообщении.
В траурной церемонии приняли участие глава Северной Осетии Сергей Меняйло
, спикеры и депутаты парламентов, а также члены правительств двух республик и другие официальные лица. "Под отсчет метронома прозвучали имена погибших от рук террористов девятнадцать лет назад – заложников, бойцов спецподразделений и сотрудников МЧС
. После минуты молчания в небо выпустили 334 белых воздушных шара – по числу жертв теракта", - уточнили в пресс-службе.
Участники памятных мероприятий возложили цветы и венки к монументу "Древо скорби" в мемориальном кладбище "Город ангелов" и к памятнику погибшим бойцам спецподразделений ФСБ
"Альфа" и "Вымпел".
Ранее сообщалось, что в воскресенье в Южной Осетии почтили память жертв Бесланской трагедии на Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы возле обелиска "Скорбящий Ангел". Также в храмах Южной Осетии прошли поминальные службы.
В Донецке появились баннеры ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России
, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
С 2005 года в память о трагических событиях в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом.
В Северной Осетии ежегодно с 2005 года первого сентября начинаются трехдневные траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате теракта в бесланской школе, а в самом Беслане из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года.
В Кишиневе почтили память жертв теракта в школе Беслана