В Башкирии рассказали о состоянии девочки, которую отец сбросил с высоты
10:06 14.10.2025 (обновлено: 11:04 14.10.2025)
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, которую отец сбросил с высоты
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, которую отец сбросил с высоты
Московские врачи из федеральных центров провели шесть телемедицинских консультаций с уфимскими коллегами по девочке, которую отец сбросил с высоты, ребёнок...
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, которую отец сбросил с высоты

Пострадавшая при падении с четвертого этажа в Уфе девочка остается в реанимации

© Фото : Айрат Рахматуллин/ВКонтактеДевочка, пострадавшая при падении с высоты в Уфе
УФА, 14 окт - РИА Новости. Московские врачи из федеральных центров провели шесть телемедицинских консультаций с уфимскими коллегами по девочке, которую отец сбросил с высоты, ребёнок остается в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
"Трехлетняя девочка, которая пострадала при падении с высоты, по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - написал Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что врачам удалось стабилизировать ее состояние.
"Проведено уже шесть телемедицинских консультаций с федеральными центрами – с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля. В ближайшее время будут проведены обследования, чтобы отследить состояние в динамике", - отметил региональный министр.
Утром 9 октября на улице Ульяновых в Уфе 34-летний мужчина сбросил с четвертого этажа своего ребенка, ранее он наблюдался у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.
