https://ria.ru/20250811/vrach-2034557360.html

Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство ребенка

Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство ребенка - РИА Новости, 11.08.2025

Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство ребенка

Мособлсуд вынес приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T12:24:00+03:00

2025-08-11T12:24:00+03:00

2025-08-11T13:12:00+03:00

происшествия

россия

калининград

леонид рошаль

московская область (подмосковье)

московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

калининградский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034559340_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_dccc897211bada00c8084a849223d9af.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мособлсуд вынес приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в госоргане."Сушкевич назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 лет с отбыванием в колонии общего режима", — заявили в суде.Дело рассматривалось с участием присяжных, которые 30 июля сочли вину фигуранток доказанной. Решение было принято единогласно.Громкое дело калининградских врачейВ ноябре 2018 года в роддом Калининграда поступила женщина, которая на сроке беременности около 24 недель родила недоношенного мальчика массой тела приблизительно 700 граммов.Следователи считают, что исполняющая обязанности главврача Елена Белая, прогнозируя летальный исход, приняла решение убить младенца, чтобы не портить статистику медучреждения. Для этого она привлекла анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, что привело к его смерти.Дело рассматривали в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли врачам оправдательный вердикт. Но прокуратура обжаловала это решение, и в конце мая 2021-го Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. Тогда по ходатайству ГП слушания перенесли в Подмосковье.В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Им также запретили работать по профессии в течение трех лет после освобождения.Позднее Верховный суд отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.Вскоре после отмены оправдательного приговора медиков поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить их из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал заседания.История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку медиков выступили как калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители детей, которых эти врачи ранее спасли.

https://ria.ru/20250723/buyanova-2030768575.html

https://ria.ru/20250810/ekaterinburg-2034411888.html

https://ria.ru/20250801/sud-2032752671.html

россия

калининград

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, калининград, леонид рошаль, московская область (подмосковье), московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд