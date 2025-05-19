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В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого - РИА Новости, 19.05.2025
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Хорошие новости
 
15:26 19.05.2025 (обновлено: 15:30 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/operatsiya-2017853052.html
В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого
В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого - РИА Новости, 19.05.2025
В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого
Врачи Детского клинического центра имени Леонида Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого у 8-месячного мальчика, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:26:00+03:00
2025-05-19T15:30:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
леонид рошаль
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Леонида Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого у 8-месячного мальчика, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 8-месячный мальчик с кистозным образованием в легком, которое было обнаружено во время воспалительного процесса, вызванного на фоне ОРВИ. Киста размером 15 сантиметров занимала значительную часть верхней доли правого легкого. Новообразование сдавливало здоровую ткань органа и не давало ему полноценно расти и развиваться. Для проведения операции маленького пациента госпитализировали в отделение детской хирургии №2", - отметили в пресс-службе. По словам заведующего отделением детской хирургии №2 Никиты Степаненко, мальчику провели торакоскопическую операцию и без разреза аккуратно удалили кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого. "Операция длилась около часа и прошла успешно", - рассказал Степаненко, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в ведомстве, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
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московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), леонид рошаль
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Леонид Рошаль, Хорошие новости
В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого

Врачи центра Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого у 8-месячного ребенка

© Разборчивым почерком/Telegram15-сантиметровую кисту легкого удалили 8-месячному малышу в Детском центре им. Л.М. Рошаля
15-сантиметровую кисту легкого удалили 8-месячному малышу в Детском центре им. Л.М. Рошаля - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Разборчивым почерком/Telegram
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Леонида Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого у 8-месячного мальчика, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 8-месячный мальчик с кистозным образованием в легком, которое было обнаружено во время воспалительного процесса, вызванного на фоне ОРВИ. Киста размером 15 сантиметров занимала значительную часть верхней доли правого легкого. Новообразование сдавливало здоровую ткань органа и не давало ему полноценно расти и развиваться. Для проведения операции маленького пациента госпитализировали в отделение детской хирургии №2", - отметили в пресс-службе.
По словам заведующего отделением детской хирургии №2 Никиты Степаненко, мальчику провели торакоскопическую операцию и без разреза аккуратно удалили кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого.
"Операция длилась около часа и прошла успешно", - рассказал Степаненко, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметили в ведомстве, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
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