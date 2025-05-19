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В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого
В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого - РИА Новости, 19.05.2025
В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого
Врачи Детского клинического центра имени Леонида Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого у 8-месячного мальчика, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:26:00+03:00
2025-05-19T15:26:00+03:00
2025-05-19T15:30:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Леонида Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого у 8-месячного мальчика, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 8-месячный мальчик с кистозным образованием в легком, которое было обнаружено во время воспалительного процесса, вызванного на фоне ОРВИ. Киста размером 15 сантиметров занимала значительную часть верхней доли правого легкого. Новообразование сдавливало здоровую ткань органа и не давало ему полноценно расти и развиваться. Для проведения операции маленького пациента госпитализировали в отделение детской хирургии №2", - отметили в пресс-службе. По словам заведующего отделением детской хирургии №2 Никиты Степаненко, мальчику провели торакоскопическую операцию и без разреза аккуратно удалили кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого. "Операция длилась около часа и прошла успешно", - рассказал Степаненко, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в ведомстве, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
https://ria.ru/20250411/podrostok-2010735256.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), леонид рошаль
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Леонид Рошаль, Хорошие новости
В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого
Врачи центра Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого у 8-месячного ребенка
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Врачи Детского клинического центра имени Леонида Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого у 8-месячного мальчика, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, сообщили в министерстве
здравоохранения Московской области.
"В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 8-месячный мальчик с кистозным образованием в легком, которое было обнаружено во время воспалительного процесса, вызванного на фоне ОРВИ. Киста размером 15 сантиметров занимала значительную часть верхней доли правого легкого. Новообразование сдавливало здоровую ткань органа и не давало ему полноценно расти и развиваться. Для проведения операции маленького пациента госпитализировали в отделение детской хирургии №2", - отметили в пресс-службе.
По словам заведующего отделением детской хирургии №2 Никиты Степаненко, мальчику провели торакоскопическую операцию и без разреза аккуратно удалили кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого.
"Операция длилась около часа и прошла успешно", - рассказал Степаненко, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметили в ведомстве, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.