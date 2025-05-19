https://ria.ru/20250519/operatsiya-2017853052.html

В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого

В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого - РИА Новости, 19.05.2025

В Подмосковье у младенца удалили 15-сантиметровую кисту легкого

Врачи Детского клинического центра имени Леонида Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого у 8-месячного мальчика, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:26:00+03:00

2025-05-19T15:26:00+03:00

2025-05-19T15:30:00+03:00

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

леонид рошаль

хорошие новости

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Леонида Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого у 8-месячного мальчика, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 8-месячный мальчик с кистозным образованием в легком, которое было обнаружено во время воспалительного процесса, вызванного на фоне ОРВИ. Киста размером 15 сантиметров занимала значительную часть верхней доли правого легкого. Новообразование сдавливало здоровую ткань органа и не давало ему полноценно расти и развиваться. Для проведения операции маленького пациента госпитализировали в отделение детской хирургии №2", - отметили в пресс-службе. По словам заведующего отделением детской хирургии №2 Никиты Степаненко, мальчику провели торакоскопическую операцию и без разреза аккуратно удалили кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого. "Операция длилась около часа и прошла успешно", - рассказал Степаненко, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в ведомстве, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

https://ria.ru/20250411/podrostok-2010735256.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), леонид рошаль