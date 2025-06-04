Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле
Путин вспомнил мальчика Ваню из Донецка, получившего тяжелые травмы в 2014 году
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, который в 2014 году получил тяжелые травмы во время обстрела.
Об истории ребенка главе государства напомнил российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль. "Я хочу перенестись в 2014 год. В этот год в клинику был доставлен из Донбасса ребенок, мальчик с повреждениями обеих ног, ампутацией рук и проблемой с глазами. Очень тяжелый ребенок", - сказал Рошаль.
Путин вспомнил пострадавшего ребенка и назвал его имя. "Про мальчика, которого вспомнили, я тоже хорошо помню. По-моему, Ваня его зовут. Это такой показательный пример", - отметил президент.
Рошаль, в свою очередь, добавил, что клиника в тот момент обратилась к руководителям многих стран с просьбой приехать в Москву - навестить ребенка и решить вопрос об окончании боевых действий. "Приехал только один человек. Владимир Владимирович, это вы", - заключил Рошаль.