https://ria.ru/20250604/putin-2020942208.html

Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле

Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле - РИА Новости, 04.06.2025

Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле

Президент России Владимир Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, который в 2014 году получил тяжелые травмы во время обстрела. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:32:00+03:00

2025-06-04T17:32:00+03:00

2025-06-04T18:30:00+03:00

россия

донецк

донбасс

леонид рошаль

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020921675_0:271:3132:2032_1920x0_80_0_0_a21ae9973692116021b4b24bfcd26c24.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, который в 2014 году получил тяжелые травмы во время обстрела. Об истории ребенка главе государства напомнил российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль. "Я хочу перенестись в 2014 год. В этот год в клинику был доставлен из Донбасса ребенок, мальчик с повреждениями обеих ног, ампутацией рук и проблемой с глазами. Очень тяжелый ребенок", - сказал Рошаль. Путин вспомнил пострадавшего ребенка и назвал его имя. "Про мальчика, которого вспомнили, я тоже хорошо помню. По-моему, Ваня его зовут. Это такой показательный пример", - отметил президент. Рошаль, в свою очередь, добавил, что клиника в тот момент обратилась к руководителям многих стран с просьбой приехать в Москву - навестить ребенка и решить вопрос об окончании боевых действий. "Приехал только один человек. Владимир Владимирович, это вы", - заключил Рошаль.

https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html

россия

донецк

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, донецк, донбасс, леонид рошаль, владимир путин, общество