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Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле - РИА Новости, 04.06.2025
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17:32 04.06.2025 (обновлено: 18:30 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/putin-2020942208.html
Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле
Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле - РИА Новости, 04.06.2025
Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле
Президент России Владимир Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, который в 2014 году получил тяжелые травмы во время обстрела. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:32:00+03:00
2025-06-04T18:30:00+03:00
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донбасс
леонид рошаль
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, который в 2014 году получил тяжелые травмы во время обстрела. Об истории ребенка главе государства напомнил российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль. "Я хочу перенестись в 2014 год. В этот год в клинику был доставлен из Донбасса ребенок, мальчик с повреждениями обеих ног, ампутацией рук и проблемой с глазами. Очень тяжелый ребенок", - сказал Рошаль. Путин вспомнил пострадавшего ребенка и назвал его имя. "Про мальчика, которого вспомнили, я тоже хорошо помню. По-моему, Ваня его зовут. Это такой показательный пример", - отметил президент. Рошаль, в свою очередь, добавил, что клиника в тот момент обратилась к руководителям многих стран с просьбой приехать в Москву - навестить ребенка и решить вопрос об окончании боевых действий. "Приехал только один человек. Владимир Владимирович, это вы", - заключил Рошаль.
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россия, донецк, донбасс, леонид рошаль, владимир путин, общество
Россия, Донецк, Донбасс, Леонид Рошаль, Владимир Путин, Общество
Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле

Путин вспомнил мальчика Ваню из Донецка, получившего тяжелые травмы в 2014 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, который в 2014 году получил тяжелые травмы во время обстрела.
Об истории ребенка главе государства напомнил российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль. "Я хочу перенестись в 2014 год. В этот год в клинику был доставлен из Донбасса ребенок, мальчик с повреждениями обеих ног, ампутацией рук и проблемой с глазами. Очень тяжелый ребенок", - сказал Рошаль.
Путин вспомнил пострадавшего ребенка и назвал его имя. "Про мальчика, которого вспомнили, я тоже хорошо помню. По-моему, Ваня его зовут. Это такой показательный пример", - отметил президент.
Рошаль, в свою очередь, добавил, что клиника в тот момент обратилась к руководителям многих стран с просьбой приехать в Москву - навестить ребенка и решить вопрос об окончании боевых действий. "Приехал только один человек. Владимир Владимирович, это вы", - заключил Рошаль.
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РоссияДонецкДонбассЛеонид РошальВладимир ПутинОбщество
 
 
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