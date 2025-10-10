Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

Консилиум по поводу состояния трехлетней девочки, которая пострадала при падении с высоты в Уфе

Консилиум по поводу состояния трехлетней девочки, которая пострадала при падении с высоты в Уфе

УФА, 10 окт — РИА Новости. Врачи стабилизировали состояние девочки, сброшенной отцом с высоты четвертого этажа в Уфе, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Врачи стабилизировали состояние девочки, сброшенной отцом с высоты четвертого этажа в Уфе, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале

Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребенка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Рахматуллин рассказал, что медики провели консилиум по поводу состояния трехлетней девочки, которая пострадала при падении с высоты. Вместе с нейрохирургами и реаниматологами 17-й больницы участие в нем приняли заведующий детской санитарной авиацией, главный внештатный детский ортопед-травматолог Минздрава региона и нейрохирург Республиканской детской клинической больницы.

"На данный момент девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. По маленькой пациентке были проведены уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами. Планируются еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля ", — сообщил региональный министр.