https://ria.ru/20251010/sostoyanie-2047498432.html
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе - РИА Новости, 10.10.2025
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Врачи стабилизировали состояние девочки, сброшенной отцом с высоты четвертого этажа в Уфе, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:53:00+03:00
2025-10-10T12:53:00+03:00
2025-10-10T22:44:00+03:00
происшествия
уфа
леонид рошаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047500078_0:137:793:583_1920x0_80_0_0_44577a1d2b6d0966f26f92d2db6794d0.jpg
https://ria.ru/20251009/ufa-2047218255.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047500078_1:0:780:584_1920x0_80_0_0_cedba5210bd91bd8f1f5a507d247151d.jpg
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
2025-10-10T12:53
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, леонид рошаль
Происшествия, Уфа, Леонид Рошаль
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Отец выбросил из окна. Появились подробности о состоянии девочки из Уфы
УФА, 10 окт — РИА Новости.
Врачи стабилизировали состояние девочки, сброшенной отцом с высоты четвертого этажа в Уфе, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале
.
Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребенка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Рахматуллин рассказал, что медики провели консилиум по поводу состояния трехлетней девочки, которая пострадала при падении с высоты. Вместе с нейрохирургами и реаниматологами 17-й больницы участие в нем приняли заведующий детской санитарной авиацией, главный внештатный детский ортопед-травматолог Минздрава региона и нейрохирург Республиканской детской клинической больницы.
"На данный момент девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. По маленькой пациентке были проведены уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами. Планируются еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля
", — сообщил региональный министр.
Он добавил, что матери и брату пострадавшей девочки будет оказана психологическая и психотерапевтическая поддержка.