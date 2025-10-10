Рейтинг@Mail.ru
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 10.10.2025 (обновлено: 22:44 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/sostoyanie-2047498432.html
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе - РИА Новости, 10.10.2025
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Врачи стабилизировали состояние девочки, сброшенной отцом с высоты четвертого этажа в Уфе, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:53:00+03:00
2025-10-10T22:44:00+03:00
происшествия
уфа
леонид рошаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047500078_0:137:793:583_1920x0_80_0_0_44577a1d2b6d0966f26f92d2db6794d0.jpg
https://ria.ru/20251009/ufa-2047218255.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
Кадры квартиры, с балкона которой мужчина выбросил малолетнюю дочь
2025-10-10T12:53
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047500078_1:0:780:584_1920x0_80_0_0_cedba5210bd91bd8f1f5a507d247151d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, леонид рошаль
Происшествия, Уфа, Леонид Рошаль
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

Отец выбросил из окна. Появились подробности о состоянии девочки из Уфы

© Фото : Айрат Рахматуллин/TelegramКонсилиум по поводу состояния трехлетней девочки, которая пострадала при падении с высоты в Уфе
Консилиум по поводу состояния трехлетней девочки, которая пострадала при падении с высоты в Уфе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Айрат Рахматуллин/Telegram
Консилиум по поводу состояния трехлетней девочки, которая пострадала при падении с высоты в Уфе
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 10 окт — РИА Новости. Врачи стабилизировали состояние девочки, сброшенной отцом с высоты четвертого этажа в Уфе, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребенка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Рахматуллин рассказал, что медики провели консилиум по поводу состояния трехлетней девочки, которая пострадала при падении с высоты. Вместе с нейрохирургами и реаниматологами 17-й больницы участие в нем приняли заведующий детской санитарной авиацией, главный внештатный детский ортопед-травматолог Минздрава региона и нейрохирург Республиканской детской клинической больницы.
"На данный момент девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. По маленькой пациентке были проведены уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами. Планируются еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля", — сообщил региональный министр.
Он добавил, что матери и брату пострадавшей девочки будет оказана психологическая и психотерапевтическая поддержка.
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра
9 октября, 10:19
 
ПроисшествияУфаЛеонид Рошаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала