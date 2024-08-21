https://ria.ru/20240821/putin-1967635601.html

Путину показали возможности роботической хирургии в Центре имени Рошаля

Путину показали возможности роботической хирургии в Центре имени Рошаля - РИА Новости, 21.08.2024

Путину показали возможности роботической хирургии в Центре имени Рошаля

Президент Владимир Путин во время посещения нового Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля оценил возможности роботической хирургии. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:35

2024-08-21T18:35

2024-08-21T19:45

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 21 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время посещения нового Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля оценил возможности роботической хирургии.Главе государства показали операционную для внутрисосудистых вмешательств и с роботической хирургической системой, предназначенной для операций при патологии почек, органов брюшной и грудной полостей. Она состоит из трех рук-манипуляторов, которыми хирург управляет с помощью рабочего пульта. Сначала в этой робот-ассистированной операционной будут проводить по 20-30 операций в месяц, рассказали в учреждении."Фантастика какая-то", — отреагировал Путин.Кроме того, президент зашел в созданный в клинике Центр телемедицины, где проводятся консультации с пациентами и лечащими врачами в онлайн-режиме. "Качество повышается, время — сокращается", — отметил он.Российский лидер также зашел в палату инфекционной реанимации и палату, специально оборудованную для пребывания пациентов с родителями. Ему показали игровую зону и холл клиники, стены которого украшены изображениями героев отечественных мультфильмов. Как ранее рассказывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, строительство Центра имени Рошаля начали в 2021-м. После завершения всех работ в этом медучреждении смогут обследоваться и лечиться около 14-15 тысяч детей в год.

https://ria.ru/20240821/roshal-1967626754.html

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Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля 2024-08-21T18:35 true PT0M43S

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россия, красногорск, владимир путин, леонид рошаль, татьяна шаповаленко, здоровье - общество, общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)