Рейтинг@Mail.ru
Паранойя: что это такое простыми словами, симптомы, признаки болезни, лечение
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/paranoyya-1835389155.html
Что такое паранойя и как она проявляется: причины, симптомы, лечение
Паранойя: что это такое простыми словами, симптомы, признаки болезни, лечение
Что такое паранойя и как она проявляется: причины, симптомы, лечение
Паранойя – психическое расстройство, для которого характерны острые бредовые переживания. Что это такое простыми словами и чем отличается от шизофрении и других РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:55
2022-11-30T18:55
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152589/62/1525896286_0:377:5324:3372_1920x0_80_0_0_9067e026ae23077480c61c1d098ed742.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Паранойя – психическое расстройство, для которого характерны острые бредовые переживания. Что это такое простыми словами и чем отличается от шизофрении и других заболеваний, основные симптомы и признаки недуга, как болезнь проявляется у мужчин и женщин, возможные осложнения, суть диагностики и методы терапии – в материале РИА Новости.ПаранойяПаранойя – это состояние, при котором человеку все кажется подозрительным, враждебным, небезопасным без объективной причины. "В современной классификации болезней (МКБ -10) паранойю не рассматривают как отдельное заболевание, а лишь как одну из форм бредовых расстройств. Надо отметить, паранойя наблюдается при ряде психических расстройств - параноидной шизофрении или параноидном состоянии при биполярном расстройстве", – объясняет Ольга Валаева, клинический психолог, руководитель НПЦ "Виртуальная клиника" Московского института психоанализа.Другими словами, если у человека к подозрениям, например, в том, что сосед все время подсматривает за ним, добавляются голоса в голове или длительная апатия, то в этих случаях паранойя – лишь один из симптомов других психических заболеваний,"Важно разделять параноидальность как черту характера и паранойю как болезненное состояние, – поясняет Юлия Кузнецова, психолог сервиса психологического консультирования "Грань.рф". – Параноидальность как свойство личности чем-то похожа на паранойю, но отличается более легкими проявлениями и обычно не мешает в жизни и общении с окружающими. Это люди, которые привыкли искать во всем подвох, болезненно реагируют на любую критику в свой адрес, настойчивы и тверды в своих убеждениях, часто вступают в конфликты и редко идут на компромиссы. Поскольку это черта характера, ее истоки кроются в индивидуальных свойствах нервной системы (темпераменте) и особенностях воспитания. В то же время паранойя – это тяжелое состояние, которое дезадаптирует человека, разрушает его привычный уклад жизни и социальные связи".Что это такое простыми словамиВ основе бредовых переживаний лежит убеждение больного в некоторой своей истине, которая является непреложной для его картины мира и не требует никаких доказательств извне. "Человек, страдающий паранойей, может видеть в случайных не связанных событиях заговоры против себя и относиться ко всему с большой подозрительностью, выискивая несуществующих неприятелей. Параноики воспринимаются, как люди с некими странностями, у которых есть своеобразная "идея-фикс"", – комментирует Анастасия Егорова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт.По словам специалиста, очень редко эти идеи носят положительный характер, чаще они выражаются в подозрениях больного, что за ним кто-то следит, шпионит, что дома, на работе могут стоять везде прослушивающие устройства, и в окружающих людях видятся исключительно враждебные и злобные мотивы.ПричиныПричины появления паранойи перечислил Рушель Блаво, врач-психотерапевт:СимптомыПаранойя сопровождается:Ключевым симптомом паранойи является предвзятость в восприятии реальности. "Параноик считает, что окружающие или его близкие испытывают к нему неприязнь, обманывают его или настроены против него, даже если есть множество свидетельств обратного. Любое событие может стать доказательством преследования или заговора, – поясняет Ольга Валаева. – По мере развития паранойи эта ошибка в восприятии реальности из ощущения становится устойчивым убеждением и кристаллизуется в бред. Бред при паранойе связан с одной темой, и это важно знать, чтобы отличить паранойю от других психических расстройств".Проявления паранойи у женщин и мужчин могут отличаться:ПризнакиПри паранойе внешний мир как будто начинает представлять угрозу: жизни, отношениям, благополучию. Это проявляется в:Зачастую признаки паранойи осложняются состоянием депрессии и психоза, однако окружение может долгое время не замечать проблем у человека. Склонный к параноидным мыслям человек воспринимает различные социальные события как связанные между собой. Даже такие безобидные мероприятия как новогодний корпоратив могут быть интерпретированы как заговор с целью дискредитации.В особо тяжелых случаях и при сочетании с другими симптомами человек в паранойе может быть очень агрессивен в отношении окружающих. Причем агрессия может быть как словесной, так и физической.СтадииВ формировании паранойи выделяют обычно две стадии: подготовительную и бредовую. Но четко разделить их практически невозможно. Это связано, прежде всего, с постепенным развитием заболевания, в ходе которого трудно заметить переход.ПодготовительнаяНа подготовительной стадии человек меняется в соответствии с его расстройством, но само оно не достигает пика: он становится более мнительным, чувствительным к словам окружающих, у него могут формироваться сверхценные идеи, снижается социальная активность, меняется общий фон настроения. Окружающие могут замечать эти изменения, но приписывать им типичные причины: усталость, стресс и т.д.БредоваяНа бредовой стадии обычно формируются бредовые идеи величия, ревности, преследования. Человек больше не способен выполнять привычные действия, включая бытовые, социальная активность существенно падает. Критика к своему состоянию отсутствует, человек готов настаивать на "правильности" бредовых идей до конца.Анастасия Егорова выделяет несколько видов паранойи:Осложнения и последствия"В случае появления в основном на бредовой стадии течения каких-либо отягощающих факторов по типу резкой смены обстановки (например, расставание с близким человеком), либо другого сильного стресса, патология может трансформироваться в более серьезные расстройства, то есть происходит так называемая кумулятивная травма. С последствиями такой травмы крайне тяжело бороться. К одним из вариантов осложнений может относиться как хроническое бредовое отклонение (полный контроль бредовой идеи над пациентом), так и шизофрения", –отмечает Никита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании "ПризываНет".Поскольку паранойя может быть состоянием, сопровождающим более тяжелые расстройства, ее игнорирование может привести к значимым последствиям для всей жизни человека. Среди них – потеря работы, разрыв отношений с окружающими, невозможность выполнять простые бытовые действия вроде уборки, готовки, поддержания гигиены и опрятности и т.д. Человек может остаться один в своих пугающих переживаниях, без социальной и финансовой поддержки. При этом из-за снижения критики к своему состоянию для него становится очень трудно самостоятельно обратиться за специализированной помощью.ДиагностикаДиагностику паранойи и связанных с ней психических расстройств проводит врач-психиатр.Чаще всего диагноз ставится на основе информации истории жизни человека, полученной от его близких, и актуального состояния: наличия бредовых идей и отсутствия критического отношения к ним, других нарушений мышления, враждебности к окружающим.Так как паранойя относится к бредовым расстройствам, которые, в свою очередь, относятся к эндогенным психозам, заболевание может быть освидетельствовано по 15 статье расписания болезней. "В статье предусмотрена лишь одна категория годности – "Д", или же "не годен". Эта категория препятствует службе в армии в мирное и в военное время. Но для того, чтобы получить такую категорию с паранойей, требуется крайне тяжелое течение данного заболевания, к которому относятся вышеупомянутые хроническое бредовое отклонение или шизофрения", – поясняет Никита Канушин.Лечение"Во-первых, надо убедиться, что навязчивые мысли или бред – это не симптом другого психического расстройства. Во-вторых, неклинические формы паранойи тесно связаны с тревогой и поддаются коррекции, поэтому необходимо обратиться к психологу. Специалист поможет преодолеть страхи и тревоги, справиться с когнитивными искажениями", –говорит Ольга Валаева.Самое сложное в случае паранойи – убедить человека в необходимости лечения, очень много зависит от внимания и терпения близких, от их умения выстроить доверительные отношения. По словам Анастасии Егоровой, в 90 % случаев, люди с паранойи самостоятельно никогда не принимают решения о том, что нужно начать медикаментозную терапию, обычно больные оказываются на приеме у врача под давлением семьи, друзей или уже по решению суда, вследствие какого-то разрушительного действия со своей стороны относительно себя или социума.Симптомы одержимости и подозрительности снимаются через медикаментозную терапию. Врач на свое усмотрение, в зависимости от состояния больного, назначает препараты таких групп как:В настоящее время в лечении психических расстройств применяется комплексный подход, включающий как медикаментозную терапию, так и психологическое сопровождение пациентов. Такой подход направлен не только на устранение симптомов расстройства, но и на восстановление социального функционирования человека. К психотерапевтическим методам относятся варианты когнитивно-поведенческой, семейной, трудовой терапии, арт-терапии, а также некоторых других видов.ПрофилактикаДля профилактики паранойи, прежде всего, следует внимательно относиться к своему психическому и психологическому состоянию. Для этого, Юлия Кузнецова рекомендует периодически анализировать свои мысли, эмоции, поступки. "Если в этих сферах происходят изменения, которые начинают мешать привычной жизни, нужно вовремя обратиться за специализированной помощью, дабы предотвратить осложнения", –советует специалист.Правильным подходом в профилактике будет нормализация образа жизни:
https://rsport.ria.ru/20220716/dementsiya-1802956058.html
https://rsport.ria.ru/20220530/vitamin-1791747900.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/1787947457.html
https://ria.ru/20221102/spravka-1828489817.html
https://ria.ru/20221125/vozrast-1834098459.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152589/62/1525896286_164:0:5161:3748_1920x0_80_0_0_911b4e34b6493ebe5f197b5df86bc4e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество
Здоровье - Общество
18:55 30.11.2022
 

Что такое паранойя и как она проявляется: причины, симптомы, лечение

© Depositphotos.com / samwordley@gmail.comПаранойя
Паранойя - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Depositphotos.com / samwordley@gmail.com
Паранойя
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Паранойя – психическое расстройство, для которого характерны острые бредовые переживания. Что это такое простыми словами и чем отличается от шизофрении и других заболеваний, основные симптомы и признаки недуга, как болезнь проявляется у мужчин и женщин, возможные осложнения, суть диагностики и методы терапии – в материале РИА Новости.

Паранойя

Паранойя – это состояние, при котором человеку все кажется подозрительным, враждебным, небезопасным без объективной причины. "В современной классификации болезней (МКБ -10) паранойю не рассматривают как отдельное заболевание, а лишь как одну из форм бредовых расстройств. Надо отметить, паранойя наблюдается при ряде психических расстройств - параноидной шизофрении или параноидном состоянии при биполярном расстройстве", – объясняет Ольга Валаева, клинический психолог, руководитель НПЦ "Виртуальная клиника" Московского института психоанализа.
Другими словами, если у человека к подозрениям, например, в том, что сосед все время подсматривает за ним, добавляются голоса в голове или длительная апатия, то в этих случаях паранойя – лишь один из симптомов других психических заболеваний,
"Важно разделять параноидальность как черту характера и паранойю как болезненное состояние, – поясняет Юлия Кузнецова, психолог сервиса психологического консультирования "Грань.рф". – Параноидальность как свойство личности чем-то похожа на паранойю, но отличается более легкими проявлениями и обычно не мешает в жизни и общении с окружающими. Это люди, которые привыкли искать во всем подвох, болезненно реагируют на любую критику в свой адрес, настойчивы и тверды в своих убеждениях, часто вступают в конфликты и редко идут на компромиссы. Поскольку это черта характера, ее истоки кроются в индивидуальных свойствах нервной системы (темпераменте) и особенностях воспитания. В то же время паранойя – это тяжелое состояние, которое дезадаптирует человека, разрушает его привычный уклад жизни и социальные связи".
© Depositphotos.com / Dmyrto_ZДевушка на приеме у психотерапевта
Девушка на приеме у психотерапевта - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Depositphotos.com / Dmyrto_Z
Девушка на приеме у психотерапевта

Что это такое простыми словами

В основе бредовых переживаний лежит убеждение больного в некоторой своей истине, которая является непреложной для его картины мира и не требует никаких доказательств извне. "Человек, страдающий паранойей, может видеть в случайных не связанных событиях заговоры против себя и относиться ко всему с большой подозрительностью, выискивая несуществующих неприятелей. Параноики воспринимаются, как люди с некими странностями, у которых есть своеобразная "идея-фикс"", – комментирует Анастасия Егорова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт.
По словам специалиста, очень редко эти идеи носят положительный характер, чаще они выражаются в подозрениях больного, что за ним кто-то следит, шпионит, что дома, на работе могут стоять везде прослушивающие устройства, и в окружающих людях видятся исключительно враждебные и злобные мотивы.

Причины

Причины появления паранойи перечислил Рушель Блаво, врач-психотерапевт:
  • генетическая предрасположенность к психическим расстройствам (шизофрения, параноидальное расстройство личности и т.д);
  • внешние факторы, послужившие толчком к развитию болезни (черепно-мозговые травмы, перенесенные инфекции, поражающие нервную систему);
  • прием запрещенных психоактивных веществ и злоупотребление алкоголем;
  • дегенеративные процессы в головном мозге, например, старческая деменция.
Доктор рассматривает изображение мозга крупным планом - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 16:40ЗОЖ
Диетологи назвали привычки, провоцирующие развитие деменции

Симптомы

Паранойя сопровождается:
  • расстройствами восприятия и мышления;
  • снижением физической активности;
  • изменением походки;
  • нарушение мимики;
  • изменением жестикуляции;
  • проявлением агрессии;
  • бредом, галлюцинациями;
  • негативным отношением к людям;
  • манией преследования.
Ключевым симптомом паранойи является предвзятость в восприятии реальности. "Параноик считает, что окружающие или его близкие испытывают к нему неприязнь, обманывают его или настроены против него, даже если есть множество свидетельств обратного. Любое событие может стать доказательством преследования или заговора, – поясняет Ольга Валаева. По мере развития паранойи эта ошибка в восприятии реальности из ощущения становится устойчивым убеждением и кристаллизуется в бред. Бред при паранойе связан с одной темой, и это важно знать, чтобы отличить паранойю от других психических расстройств".
Проявления паранойи у женщин и мужчин могут отличаться:
  • у женщин может возникать немотивированная агрессивность, попытки переложить вину на окружающих, которые часто могут перерастать в открытые конфликтные ситуации;
  • у мужчин паранойя может быть представлена в форме полного сосредоточения на каком-либо занятии, по окончании которого он будет стремиться активно показать результат своей работы, а всех незаинтересованных считать предателями и завистниками.
© Fotolia / Yanik ChauvinМужчина злится у экрана монитора
Мужчина злится у экрана монитора - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Fotolia / Yanik Chauvin
Мужчина злится у экрана монитора

Признаки

При паранойе внешний мир как будто начинает представлять угрозу: жизни, отношениям, благополучию. Это проявляется в:
  • мыслях (бредовых): "все вокруг – враги", "за мной следят", "мне хотят причинить вред";
  • эмоциях (тревога, страх, гнев и т.д.);
  • поведении (невозможность заниматься привычными вещами, контролирование действий окружающих, попытки защититься от слежки, социальная изоляция и т.д.).
Зачастую признаки паранойи осложняются состоянием депрессии и психоза, однако окружение может долгое время не замечать проблем у человека. Склонный к параноидным мыслям человек воспринимает различные социальные события как связанные между собой. Даже такие безобидные мероприятия как новогодний корпоратив могут быть интерпретированы как заговор с целью дискредитации.
"Кроме искажений в восприятии, человек, подверженный паранойе, демонстрирует и ошибки в мыслительных процессах. Поспешность выводов является основным триггером этих нарушений. Эта ошибка проявляется в том, что на основании одного или двух признаков делаются глобальные выводы. Например, схожесть цифр номерных знаков на припаркованных рядом с подъездом автомобилях приводит человека к мысли о слежке за ним", – отмечает Ольга Валаева.
Женщина принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 15:31ЗОЖ
Дефицит этого витамина вызывает необратимые повреждения мозга
В особо тяжелых случаях и при сочетании с другими симптомами человек в паранойе может быть очень агрессивен в отношении окружающих. Причем агрессия может быть как словесной, так и физической.

Стадии

В формировании паранойи выделяют обычно две стадии: подготовительную и бредовую. Но четко разделить их практически невозможно. Это связано, прежде всего, с постепенным развитием заболевания, в ходе которого трудно заметить переход.

Подготовительная

На подготовительной стадии человек меняется в соответствии с его расстройством, но само оно не достигает пика: он становится более мнительным, чувствительным к словам окружающих, у него могут формироваться сверхценные идеи, снижается социальная активность, меняется общий фон настроения. Окружающие могут замечать эти изменения, но приписывать им типичные причины: усталость, стресс и т.д.

Бредовая

На бредовой стадии обычно формируются бредовые идеи величия, ревности, преследования. Человек больше не способен выполнять привычные действия, включая бытовые, социальная активность существенно падает. Критика к своему состоянию отсутствует, человек готов настаивать на "правильности" бредовых идей до конца.
Анастасия Егорова выделяет несколько видов паранойи:
  • алкогольная, сформирована на почве злоупотребления спиртными напитками;
  • персекуторная, вызвана обычно страхом преследования;
  • сенситивная, провоцируется поражением коры головного мозга;
  • экспансивная, это форма, которой подвержены творческие личности, одержимые какой-то одной идеей.
Посмотри страху в глаза: как побороть свои фобии? - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 16:33Поговори со мной
Посмотри страху в глаза: как побороть свои фобии?

Осложнения и последствия

"В случае появления в основном на бредовой стадии течения каких-либо отягощающих факторов по типу резкой смены обстановки (например, расставание с близким человеком), либо другого сильного стресса, патология может трансформироваться в более серьезные расстройства, то есть происходит так называемая кумулятивная травма. С последствиями такой травмы крайне тяжело бороться. К одним из вариантов осложнений может относиться как хроническое бредовое отклонение (полный контроль бредовой идеи над пациентом), так и шизофрения", –отмечает Никита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании "ПризываНет".
Поскольку паранойя может быть состоянием, сопровождающим более тяжелые расстройства, ее игнорирование может привести к значимым последствиям для всей жизни человека. Среди них – потеря работы, разрыв отношений с окружающими, невозможность выполнять простые бытовые действия вроде уборки, готовки, поддержания гигиены и опрятности и т.д. Человек может остаться один в своих пугающих переживаниях, без социальной и финансовой поддержки. При этом из-за снижения критики к своему состоянию для него становится очень трудно самостоятельно обратиться за специализированной помощью.

Диагностика

Диагностику паранойи и связанных с ней психических расстройств проводит врач-психиатр.
"Врач собирает информацию о симптоматике, определяет особенности мышления больного, проясняет причину возникновения сверхценных идей. На первом этапе происходит установление контакта. Это очень сложный период, так как специалисту предстоит преодолеть недоверие пациента, и объяснить ему, что он нуждается в медикаментозном сопровождении", – уточняет Анастасия Егорова.
Справка от психиатра - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 12:35
Справка от психиатра: правила получения - что изменилось в 2022 году
Чаще всего диагноз ставится на основе информации истории жизни человека, полученной от его близких, и актуального состояния: наличия бредовых идей и отсутствия критического отношения к ним, других нарушений мышления, враждебности к окружающим.
Так как паранойя относится к бредовым расстройствам, которые, в свою очередь, относятся к эндогенным психозам, заболевание может быть освидетельствовано по 15 статье расписания болезней. "В статье предусмотрена лишь одна категория годности – "Д", или же "не годен". Эта категория препятствует службе в армии в мирное и в военное время. Но для того, чтобы получить такую категорию с паранойей, требуется крайне тяжелое течение данного заболевания, к которому относятся вышеупомянутые хроническое бредовое отклонение или шизофрения", – поясняет Никита Канушин.

Лечение

"Во-первых, надо убедиться, что навязчивые мысли или бред – это не симптом другого психического расстройства. Во-вторых, неклинические формы паранойи тесно связаны с тревогой и поддаются коррекции, поэтому необходимо обратиться к психологу. Специалист поможет преодолеть страхи и тревоги, справиться с когнитивными искажениями", –говорит Ольга Валаева.
© Depositphotos.com / photographee.euИспытывающая тревогу девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Depositphotos.com / photographee.eu
Испытывающая тревогу девушка
Самое сложное в случае паранойи – убедить человека в необходимости лечения, очень много зависит от внимания и терпения близких, от их умения выстроить доверительные отношения. По словам Анастасии Егоровой, в 90 % случаев, люди с паранойи самостоятельно никогда не принимают решения о том, что нужно начать медикаментозную терапию, обычно больные оказываются на приеме у врача под давлением семьи, друзей или уже по решению суда, вследствие какого-то разрушительного действия со своей стороны относительно себя или социума.
Симптомы одержимости и подозрительности снимаются через медикаментозную терапию. Врач на свое усмотрение, в зависимости от состояния больного, назначает препараты таких групп как:
  • нейролептики,
  • транквилизаторы,
  • антидепрессанты,
  • седативные препараты.
В настоящее время в лечении психических расстройств применяется комплексный подход, включающий как медикаментозную терапию, так и психологическое сопровождение пациентов. Такой подход направлен не только на устранение симптомов расстройства, но и на восстановление социального функционирования человека. К психотерапевтическим методам относятся варианты когнитивно-поведенческой, семейной, трудовой терапии, арт-терапии, а также некоторых других видов.
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 02:10
Назван возраст, в котором пора менять образ жизни

Профилактика

Для профилактики паранойи, прежде всего, следует внимательно относиться к своему психическому и психологическому состоянию. Для этого, Юлия Кузнецова рекомендует периодически анализировать свои мысли, эмоции, поступки. "Если в этих сферах происходят изменения, которые начинают мешать привычной жизни, нужно вовремя обратиться за специализированной помощью, дабы предотвратить осложнения", –советует специалист.
Правильным подходом в профилактике будет нормализация образа жизни:
  • баланс физической и умственной нагрузки;
  • отказ от курения и алкоголя;
  • наведение порядка в личной жизни;
  • при профилактике как первичных, так и повторных обострений не стоит пренебрегать консультациями психотерапевта.
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала