https://ria.ru/20221130/paranoyya-1835389155.html

Что такое паранойя и как она проявляется: причины, симптомы, лечение

Паранойя: что это такое простыми словами, симптомы, признаки болезни, лечение

Что такое паранойя и как она проявляется: причины, симптомы, лечение

Паранойя – психическое расстройство, для которого характерны острые бредовые переживания. Что это такое простыми словами и чем отличается от шизофрении и других РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:55

2022-11-30T18:55

2022-11-30T18:55

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Паранойя – психическое расстройство, для которого характерны острые бредовые переживания. Что это такое простыми словами и чем отличается от шизофрении и других заболеваний, основные симптомы и признаки недуга, как болезнь проявляется у мужчин и женщин, возможные осложнения, суть диагностики и методы терапии – в материале РИА Новости.ПаранойяПаранойя – это состояние, при котором человеку все кажется подозрительным, враждебным, небезопасным без объективной причины. "В современной классификации болезней (МКБ -10) паранойю не рассматривают как отдельное заболевание, а лишь как одну из форм бредовых расстройств. Надо отметить, паранойя наблюдается при ряде психических расстройств - параноидной шизофрении или параноидном состоянии при биполярном расстройстве", – объясняет Ольга Валаева, клинический психолог, руководитель НПЦ "Виртуальная клиника" Московского института психоанализа.Другими словами, если у человека к подозрениям, например, в том, что сосед все время подсматривает за ним, добавляются голоса в голове или длительная апатия, то в этих случаях паранойя – лишь один из симптомов других психических заболеваний,"Важно разделять параноидальность как черту характера и паранойю как болезненное состояние, – поясняет Юлия Кузнецова, психолог сервиса психологического консультирования "Грань.рф". – Параноидальность как свойство личности чем-то похожа на паранойю, но отличается более легкими проявлениями и обычно не мешает в жизни и общении с окружающими. Это люди, которые привыкли искать во всем подвох, болезненно реагируют на любую критику в свой адрес, настойчивы и тверды в своих убеждениях, часто вступают в конфликты и редко идут на компромиссы. Поскольку это черта характера, ее истоки кроются в индивидуальных свойствах нервной системы (темпераменте) и особенностях воспитания. В то же время паранойя – это тяжелое состояние, которое дезадаптирует человека, разрушает его привычный уклад жизни и социальные связи".Что это такое простыми словамиВ основе бредовых переживаний лежит убеждение больного в некоторой своей истине, которая является непреложной для его картины мира и не требует никаких доказательств извне. "Человек, страдающий паранойей, может видеть в случайных не связанных событиях заговоры против себя и относиться ко всему с большой подозрительностью, выискивая несуществующих неприятелей. Параноики воспринимаются, как люди с некими странностями, у которых есть своеобразная "идея-фикс"", – комментирует Анастасия Егорова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт.По словам специалиста, очень редко эти идеи носят положительный характер, чаще они выражаются в подозрениях больного, что за ним кто-то следит, шпионит, что дома, на работе могут стоять везде прослушивающие устройства, и в окружающих людях видятся исключительно враждебные и злобные мотивы.ПричиныПричины появления паранойи перечислил Рушель Блаво, врач-психотерапевт:СимптомыПаранойя сопровождается:Ключевым симптомом паранойи является предвзятость в восприятии реальности. "Параноик считает, что окружающие или его близкие испытывают к нему неприязнь, обманывают его или настроены против него, даже если есть множество свидетельств обратного. Любое событие может стать доказательством преследования или заговора, – поясняет Ольга Валаева. – По мере развития паранойи эта ошибка в восприятии реальности из ощущения становится устойчивым убеждением и кристаллизуется в бред. Бред при паранойе связан с одной темой, и это важно знать, чтобы отличить паранойю от других психических расстройств".Проявления паранойи у женщин и мужчин могут отличаться:ПризнакиПри паранойе внешний мир как будто начинает представлять угрозу: жизни, отношениям, благополучию. Это проявляется в:Зачастую признаки паранойи осложняются состоянием депрессии и психоза, однако окружение может долгое время не замечать проблем у человека. Склонный к параноидным мыслям человек воспринимает различные социальные события как связанные между собой. Даже такие безобидные мероприятия как новогодний корпоратив могут быть интерпретированы как заговор с целью дискредитации.В особо тяжелых случаях и при сочетании с другими симптомами человек в паранойе может быть очень агрессивен в отношении окружающих. Причем агрессия может быть как словесной, так и физической.СтадииВ формировании паранойи выделяют обычно две стадии: подготовительную и бредовую. Но четко разделить их практически невозможно. Это связано, прежде всего, с постепенным развитием заболевания, в ходе которого трудно заметить переход.ПодготовительнаяНа подготовительной стадии человек меняется в соответствии с его расстройством, но само оно не достигает пика: он становится более мнительным, чувствительным к словам окружающих, у него могут формироваться сверхценные идеи, снижается социальная активность, меняется общий фон настроения. Окружающие могут замечать эти изменения, но приписывать им типичные причины: усталость, стресс и т.д.БредоваяНа бредовой стадии обычно формируются бредовые идеи величия, ревности, преследования. Человек больше не способен выполнять привычные действия, включая бытовые, социальная активность существенно падает. Критика к своему состоянию отсутствует, человек готов настаивать на "правильности" бредовых идей до конца.Анастасия Егорова выделяет несколько видов паранойи:Осложнения и последствия"В случае появления в основном на бредовой стадии течения каких-либо отягощающих факторов по типу резкой смены обстановки (например, расставание с близким человеком), либо другого сильного стресса, патология может трансформироваться в более серьезные расстройства, то есть происходит так называемая кумулятивная травма. С последствиями такой травмы крайне тяжело бороться. К одним из вариантов осложнений может относиться как хроническое бредовое отклонение (полный контроль бредовой идеи над пациентом), так и шизофрения", –отмечает Никита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании "ПризываНет".Поскольку паранойя может быть состоянием, сопровождающим более тяжелые расстройства, ее игнорирование может привести к значимым последствиям для всей жизни человека. Среди них – потеря работы, разрыв отношений с окружающими, невозможность выполнять простые бытовые действия вроде уборки, готовки, поддержания гигиены и опрятности и т.д. Человек может остаться один в своих пугающих переживаниях, без социальной и финансовой поддержки. При этом из-за снижения критики к своему состоянию для него становится очень трудно самостоятельно обратиться за специализированной помощью.ДиагностикаДиагностику паранойи и связанных с ней психических расстройств проводит врач-психиатр.Чаще всего диагноз ставится на основе информации истории жизни человека, полученной от его близких, и актуального состояния: наличия бредовых идей и отсутствия критического отношения к ним, других нарушений мышления, враждебности к окружающим.Так как паранойя относится к бредовым расстройствам, которые, в свою очередь, относятся к эндогенным психозам, заболевание может быть освидетельствовано по 15 статье расписания болезней. "В статье предусмотрена лишь одна категория годности – "Д", или же "не годен". Эта категория препятствует службе в армии в мирное и в военное время. Но для того, чтобы получить такую категорию с паранойей, требуется крайне тяжелое течение данного заболевания, к которому относятся вышеупомянутые хроническое бредовое отклонение или шизофрения", – поясняет Никита Канушин.Лечение"Во-первых, надо убедиться, что навязчивые мысли или бред – это не симптом другого психического расстройства. Во-вторых, неклинические формы паранойи тесно связаны с тревогой и поддаются коррекции, поэтому необходимо обратиться к психологу. Специалист поможет преодолеть страхи и тревоги, справиться с когнитивными искажениями", –говорит Ольга Валаева.Самое сложное в случае паранойи – убедить человека в необходимости лечения, очень много зависит от внимания и терпения близких, от их умения выстроить доверительные отношения. По словам Анастасии Егоровой, в 90 % случаев, люди с паранойи самостоятельно никогда не принимают решения о том, что нужно начать медикаментозную терапию, обычно больные оказываются на приеме у врача под давлением семьи, друзей или уже по решению суда, вследствие какого-то разрушительного действия со своей стороны относительно себя или социума.Симптомы одержимости и подозрительности снимаются через медикаментозную терапию. Врач на свое усмотрение, в зависимости от состояния больного, назначает препараты таких групп как:В настоящее время в лечении психических расстройств применяется комплексный подход, включающий как медикаментозную терапию, так и психологическое сопровождение пациентов. Такой подход направлен не только на устранение симптомов расстройства, но и на восстановление социального функционирования человека. К психотерапевтическим методам относятся варианты когнитивно-поведенческой, семейной, трудовой терапии, арт-терапии, а также некоторых других видов.ПрофилактикаДля профилактики паранойи, прежде всего, следует внимательно относиться к своему психическому и психологическому состоянию. Для этого, Юлия Кузнецова рекомендует периодически анализировать свои мысли, эмоции, поступки. "Если в этих сферах происходят изменения, которые начинают мешать привычной жизни, нужно вовремя обратиться за специализированной помощью, дабы предотвратить осложнения", –советует специалист.Правильным подходом в профилактике будет нормализация образа жизни:

https://rsport.ria.ru/20220716/dementsiya-1802956058.html

https://rsport.ria.ru/20220530/vitamin-1791747900.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/1787947457.html

https://ria.ru/20221102/spravka-1828489817.html

https://ria.ru/20221125/vozrast-1834098459.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество