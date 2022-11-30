Что такое паранойя и как она проявляется: причины, симптомы, лечение
© Depositphotos.com / samwordley@gmail.comПаранойя
© Depositphotos.com / samwordley@gmail.com
Паранойя
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Паранойя – психическое расстройство, для которого характерны острые бредовые переживания. Что это такое простыми словами и чем отличается от шизофрении и других заболеваний, основные симптомы и признаки недуга, как болезнь проявляется у мужчин и женщин, возможные осложнения, суть диагностики и методы терапии – в материале РИА Новости.
Паранойя
Паранойя – это состояние, при котором человеку все кажется подозрительным, враждебным, небезопасным без объективной причины. "В современной классификации болезней (МКБ -10) паранойю не рассматривают как отдельное заболевание, а лишь как одну из форм бредовых расстройств. Надо отметить, паранойя наблюдается при ряде психических расстройств - параноидной шизофрении или параноидном состоянии при биполярном расстройстве", – объясняет Ольга Валаева, клинический психолог, руководитель НПЦ "Виртуальная клиника" Московского института психоанализа.
Другими словами, если у человека к подозрениям, например, в том, что сосед все время подсматривает за ним, добавляются голоса в голове или длительная апатия, то в этих случаях паранойя – лишь один из симптомов других психических заболеваний,
"Важно разделять параноидальность как черту характера и паранойю как болезненное состояние, – поясняет Юлия Кузнецова, психолог сервиса психологического консультирования "Грань.рф". – Параноидальность как свойство личности чем-то похожа на паранойю, но отличается более легкими проявлениями и обычно не мешает в жизни и общении с окружающими. Это люди, которые привыкли искать во всем подвох, болезненно реагируют на любую критику в свой адрес, настойчивы и тверды в своих убеждениях, часто вступают в конфликты и редко идут на компромиссы. Поскольку это черта характера, ее истоки кроются в индивидуальных свойствах нервной системы (темпераменте) и особенностях воспитания. В то же время паранойя – это тяжелое состояние, которое дезадаптирует человека, разрушает его привычный уклад жизни и социальные связи".
© Depositphotos.com / Dmyrto_ZДевушка на приеме у психотерапевта
© Depositphotos.com / Dmyrto_Z
Девушка на приеме у психотерапевта
Что это такое простыми словами
В основе бредовых переживаний лежит убеждение больного в некоторой своей истине, которая является непреложной для его картины мира и не требует никаких доказательств извне. "Человек, страдающий паранойей, может видеть в случайных не связанных событиях заговоры против себя и относиться ко всему с большой подозрительностью, выискивая несуществующих неприятелей. Параноики воспринимаются, как люди с некими странностями, у которых есть своеобразная "идея-фикс"", – комментирует Анастасия Егорова, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт.
По словам специалиста, очень редко эти идеи носят положительный характер, чаще они выражаются в подозрениях больного, что за ним кто-то следит, шпионит, что дома, на работе могут стоять везде прослушивающие устройства, и в окружающих людях видятся исключительно враждебные и злобные мотивы.
Причины
Причины появления паранойи перечислил Рушель Блаво, врач-психотерапевт:
- —генетическая предрасположенность к психическим расстройствам (шизофрения, параноидальное расстройство личности и т.д);
- —внешние факторы, послужившие толчком к развитию болезни (черепно-мозговые травмы, перенесенные инфекции, поражающие нервную систему);
- —прием запрещенных психоактивных веществ и злоупотребление алкоголем;
- —дегенеративные процессы в головном мозге, например, старческая деменция.
Симптомы
Паранойя сопровождается:
- —расстройствами восприятия и мышления;
- —снижением физической активности;
- —изменением походки;
- —нарушение мимики;
- —изменением жестикуляции;
- —проявлением агрессии;
- —бредом, галлюцинациями;
- —негативным отношением к людям;
- —манией преследования.
Ключевым симптомом паранойи является предвзятость в восприятии реальности. "Параноик считает, что окружающие или его близкие испытывают к нему неприязнь, обманывают его или настроены против него, даже если есть множество свидетельств обратного. Любое событие может стать доказательством преследования или заговора, – поясняет Ольга Валаева. – По мере развития паранойи эта ошибка в восприятии реальности из ощущения становится устойчивым убеждением и кристаллизуется в бред. Бред при паранойе связан с одной темой, и это важно знать, чтобы отличить паранойю от других психических расстройств".
Проявления паранойи у женщин и мужчин могут отличаться:
- —у женщин может возникать немотивированная агрессивность, попытки переложить вину на окружающих, которые часто могут перерастать в открытые конфликтные ситуации;
- —у мужчин паранойя может быть представлена в форме полного сосредоточения на каком-либо занятии, по окончании которого он будет стремиться активно показать результат своей работы, а всех незаинтересованных считать предателями и завистниками.
Мужчина злится у экрана монитора
Признаки
При паранойе внешний мир как будто начинает представлять угрозу: жизни, отношениям, благополучию. Это проявляется в:
- —мыслях (бредовых): "все вокруг – враги", "за мной следят", "мне хотят причинить вред";
- —эмоциях (тревога, страх, гнев и т.д.);
- —поведении (невозможность заниматься привычными вещами, контролирование действий окружающих, попытки защититься от слежки, социальная изоляция и т.д.).
Зачастую признаки паранойи осложняются состоянием депрессии и психоза, однако окружение может долгое время не замечать проблем у человека. Склонный к параноидным мыслям человек воспринимает различные социальные события как связанные между собой. Даже такие безобидные мероприятия как новогодний корпоратив могут быть интерпретированы как заговор с целью дискредитации.
"Кроме искажений в восприятии, человек, подверженный паранойе, демонстрирует и ошибки в мыслительных процессах. Поспешность выводов является основным триггером этих нарушений. Эта ошибка проявляется в том, что на основании одного или двух признаков делаются глобальные выводы. Например, схожесть цифр номерных знаков на припаркованных рядом с подъездом автомобилях приводит человека к мысли о слежке за ним", – отмечает Ольга Валаева.
В особо тяжелых случаях и при сочетании с другими симптомами человек в паранойе может быть очень агрессивен в отношении окружающих. Причем агрессия может быть как словесной, так и физической.
Стадии
В формировании паранойи выделяют обычно две стадии: подготовительную и бредовую. Но четко разделить их практически невозможно. Это связано, прежде всего, с постепенным развитием заболевания, в ходе которого трудно заметить переход.
Подготовительная
На подготовительной стадии человек меняется в соответствии с его расстройством, но само оно не достигает пика: он становится более мнительным, чувствительным к словам окружающих, у него могут формироваться сверхценные идеи, снижается социальная активность, меняется общий фон настроения. Окружающие могут замечать эти изменения, но приписывать им типичные причины: усталость, стресс и т.д.
Бредовая
На бредовой стадии обычно формируются бредовые идеи величия, ревности, преследования. Человек больше не способен выполнять привычные действия, включая бытовые, социальная активность существенно падает. Критика к своему состоянию отсутствует, человек готов настаивать на "правильности" бредовых идей до конца.
Анастасия Егорова выделяет несколько видов паранойи:
- —алкогольная, сформирована на почве злоупотребления спиртными напитками;
- —персекуторная, вызвана обычно страхом преследования;
- —сенситивная, провоцируется поражением коры головного мозга;
- —экспансивная, это форма, которой подвержены творческие личности, одержимые какой-то одной идеей.
Осложнения и последствия
"В случае появления в основном на бредовой стадии течения каких-либо отягощающих факторов по типу резкой смены обстановки (например, расставание с близким человеком), либо другого сильного стресса, патология может трансформироваться в более серьезные расстройства, то есть происходит так называемая кумулятивная травма. С последствиями такой травмы крайне тяжело бороться. К одним из вариантов осложнений может относиться как хроническое бредовое отклонение (полный контроль бредовой идеи над пациентом), так и шизофрения", –отмечает Никита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании "ПризываНет".
Поскольку паранойя может быть состоянием, сопровождающим более тяжелые расстройства, ее игнорирование может привести к значимым последствиям для всей жизни человека. Среди них – потеря работы, разрыв отношений с окружающими, невозможность выполнять простые бытовые действия вроде уборки, готовки, поддержания гигиены и опрятности и т.д. Человек может остаться один в своих пугающих переживаниях, без социальной и финансовой поддержки. При этом из-за снижения критики к своему состоянию для него становится очень трудно самостоятельно обратиться за специализированной помощью.
Диагностика
Диагностику паранойи и связанных с ней психических расстройств проводит врач-психиатр.
"Врач собирает информацию о симптоматике, определяет особенности мышления больного, проясняет причину возникновения сверхценных идей. На первом этапе происходит установление контакта. Это очень сложный период, так как специалисту предстоит преодолеть недоверие пациента, и объяснить ему, что он нуждается в медикаментозном сопровождении", – уточняет Анастасия Егорова.
Чаще всего диагноз ставится на основе информации истории жизни человека, полученной от его близких, и актуального состояния: наличия бредовых идей и отсутствия критического отношения к ним, других нарушений мышления, враждебности к окружающим.
Так как паранойя относится к бредовым расстройствам, которые, в свою очередь, относятся к эндогенным психозам, заболевание может быть освидетельствовано по 15 статье расписания болезней. "В статье предусмотрена лишь одна категория годности – "Д", или же "не годен". Эта категория препятствует службе в армии в мирное и в военное время. Но для того, чтобы получить такую категорию с паранойей, требуется крайне тяжелое течение данного заболевания, к которому относятся вышеупомянутые хроническое бредовое отклонение или шизофрения", – поясняет Никита Канушин.
Лечение
"Во-первых, надо убедиться, что навязчивые мысли или бред – это не симптом другого психического расстройства. Во-вторых, неклинические формы паранойи тесно связаны с тревогой и поддаются коррекции, поэтому необходимо обратиться к психологу. Специалист поможет преодолеть страхи и тревоги, справиться с когнитивными искажениями", –говорит Ольга Валаева.
© Depositphotos.com / photographee.euИспытывающая тревогу девушка
© Depositphotos.com / photographee.eu
Испытывающая тревогу девушка
Самое сложное в случае паранойи – убедить человека в необходимости лечения, очень много зависит от внимания и терпения близких, от их умения выстроить доверительные отношения. По словам Анастасии Егоровой, в 90 % случаев, люди с паранойи самостоятельно никогда не принимают решения о том, что нужно начать медикаментозную терапию, обычно больные оказываются на приеме у врача под давлением семьи, друзей или уже по решению суда, вследствие какого-то разрушительного действия со своей стороны относительно себя или социума.
Симптомы одержимости и подозрительности снимаются через медикаментозную терапию. Врач на свое усмотрение, в зависимости от состояния больного, назначает препараты таких групп как:
- —нейролептики,
- —транквилизаторы,
- —антидепрессанты,
- —седативные препараты.
В настоящее время в лечении психических расстройств применяется комплексный подход, включающий как медикаментозную терапию, так и психологическое сопровождение пациентов. Такой подход направлен не только на устранение симптомов расстройства, но и на восстановление социального функционирования человека. К психотерапевтическим методам относятся варианты когнитивно-поведенческой, семейной, трудовой терапии, арт-терапии, а также некоторых других видов.
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Профилактика
Для профилактики паранойи, прежде всего, следует внимательно относиться к своему психическому и психологическому состоянию. Для этого, Юлия Кузнецова рекомендует периодически анализировать свои мысли, эмоции, поступки. "Если в этих сферах происходят изменения, которые начинают мешать привычной жизни, нужно вовремя обратиться за специализированной помощью, дабы предотвратить осложнения", –советует специалист.
Правильным подходом в профилактике будет нормализация образа жизни:
- —баланс физической и умственной нагрузки;
- —отказ от курения и алкоголя;
- —наведение порядка в личной жизни;
- —при профилактике как первичных, так и повторных обострений не стоит пренебрегать консультациями психотерапевта.