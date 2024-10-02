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Верховный суд направил на пересмотр громкое дело калининградских врачей

Верховный суд направил на пересмотр громкое дело калининградских врачей - РИА Новости, 03.10.2024

Верховный суд направил на пересмотр громкое дело калининградских врачей

Президиум Верховного суда отправил на повторное рассмотрение дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-02T13:55

2024-10-02T13:55

2024-10-03T00:48

происшествия

россия

калининград

московская область (подмосковье)

леонид рошаль

московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

калининградский областной суд

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президиум Верховного суда отправил на повторное рассмотрение дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Суд постановил: апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря", — заявили в пресс-службе.Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима, при этом обвинение запрашивало по 13 лет каждой. Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции счел это решение законным, как и кассационная инстанция Верховного суда. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Они обратились с жалобой в президиум суда. За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос — виновны ли исполняющая обязанности главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, защита — что злого умысла у них не было.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет установил, что исполняющая обязанности главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он умер.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным факт того, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома № 4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.

https://ria.ru/20240930/shok-1975623585.html

https://ria.ru/20240925/lyubertsy-1974654567.html

https://ria.ru/20240603/moskva-1950107903.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, калининград, московская область (подмосковье), леонид рошаль, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд