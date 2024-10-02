Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд направил на пересмотр громкое дело калининградских врачей - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 02.10.2024 (обновлено: 00:48 03.10.2024)
https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html
Верховный суд направил на пересмотр громкое дело калининградских врачей
Верховный суд направил на пересмотр громкое дело калининградских врачей - РИА Новости, 03.10.2024
Верховный суд направил на пересмотр громкое дело калининградских врачей
Президиум Верховного суда отправил на повторное рассмотрение дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-02T13:55
2024-10-03T00:48
происшествия
россия
калининград
московская область (подмосковье)
леонид рошаль
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
калининградский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814885617_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_7508c2d79941a4806f508a7ca7fcbbea.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президиум Верховного суда отправил на повторное рассмотрение дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. &quot;Суд постановил: апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря&quot;, — заявили в пресс-службе.Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима, при этом обвинение запрашивало по 13 лет каждой. Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции счел это решение законным, как и кассационная инстанция Верховного суда. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Они обратились с жалобой в президиум суда. За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос — виновны ли исполняющая обязанности главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, защита — что злого умысла у них не было.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет установил, что исполняющая обязанности главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он умер.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным факт того, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома № 4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
https://ria.ru/20240930/shok-1975623585.html
https://ria.ru/20240925/lyubertsy-1974654567.html
https://ria.ru/20240603/moskva-1950107903.html
россия
калининград
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814885617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63dcd14eef97b711b1dad9038f3c0b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининград, московская область (подмосковье), леонид рошаль, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд
Происшествия, Россия, Калининград, Московская область (Подмосковье), Леонид Рошаль, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградский областной суд
Верховный суд направил на пересмотр громкое дело калининградских врачей

Верховный суд направил на пересмотр дело калининградских врачей Сушкевич и Белой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКалининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президиум Верховного суда отправил на повторное рассмотрение дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«

"Суд постановил: апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря", — заявили в пресс-службе.

Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В клинике в Москве опровергли данные о пациентке в анафилактическим шоком
30 сентября, 23:12
Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима, при этом обвинение запрашивало по 13 лет каждой. Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции счел это решение законным, как и кассационная инстанция Верховного суда. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Они обратились с жалобой в президиум суда.
За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос — виновны ли исполняющая обязанности главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, защита — что злого умысла у них не было.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет установил, что исполняющая обязанности главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он умер.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в клинике в Люберцах
25 сентября, 16:45
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным факт того, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома № 4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Москве выяснят причины гибели женщины в частной клинике
3 июня, 10:42
 
ПроисшествияРоссияКалининградМосковская область (Подмосковье)Леонид РошальМосковский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Калининградский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала