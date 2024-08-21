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Порядка 20 тысяч детей планируют принять в новом ДКЦ до конца года - РИА Новости, 21.08.2024
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Новости Подмосковья
 
22:48 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/deti-1967672152.html
Порядка 20 тысяч детей планируют принять в новом ДКЦ до конца года
Порядка 20 тысяч детей планируют принять в новом ДКЦ до конца года - РИА Новости, 21.08.2024
Порядка 20 тысяч детей планируют принять в новом ДКЦ до конца года
Новый Детский клинический центр имени Рошаля в подмосковном Красногорске примет 19,2 тысячи детей до конца года, помощь в стационаре получат свыше 5,1 тысячи... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:48
2024-08-21T22:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
красногорск
владимир путин
андрей воробьев
леонид рошаль
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новый Детский клинический центр имени Рошаля в подмосковном Красногорске примет 19,2 тысячи детей до конца года, помощь в стационаре получат свыше 5,1 тысячи ребят, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Наши детские врачи ежегодно получают порядка 20 миллионов обращений, только в первом полугодии этого года было 85 тысяч госпитализаций. Поэтому нам было важно открыть большую клинику со всеми направлениями и привлечь новых сильных специалистов. В Красногорской больнице 28 профилей, до конца этого года мы планируем принять 19 200 детей, а помощь в стационаре получат 5130 ребят", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе есть крупные клиники и сильные врачи - НИКИ детства в Мытищах, детская больница в Люберцах, - практически у каждой своя узкая специализация. "Мы давно мечтали создать в Подмосковье большой многопрофильный центр для детей. Хотели, чтобы в одном месте были все самые главные направления детской медицинской помощи: от ЛОРа и эндокринолога до хирурга и окулиста", - сказал Воробьев. Президент РФ Владимир Путин в среду посетил новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Во время посещения клиники ему показали операционную для внутрисосудистых вмешательств, а также операционную, где установлена роботическая хирургическая система. В клинике также есть палата инфекционной реанимации и палата, специально оборудованная для пребывания пациентов с родителями, а кроме того, игровая зона, созданная для маленьких пациентов.
https://ria.ru/20240821/yachmen-1967648198.html
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московская область (подмосковье), мытищи, красногорск, владимир путин, андрей воробьев, леонид рошаль
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Красногорск, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Леонид Рошаль
Порядка 20 тысяч детей планируют принять в новом ДКЦ до конца года

Воробьев: около 20 тысяч детей планируют принять в новом ДКЦ до конца года

© Пресс-служба губернатора Московской области / TelegramДетский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске
Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Пресс-служба губернатора Московской области / Telegram
Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новый Детский клинический центр имени Рошаля в подмосковном Красногорске примет 19,2 тысячи детей до конца года, помощь в стационаре получат свыше 5,1 тысячи ребят, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Наши детские врачи ежегодно получают порядка 20 миллионов обращений, только в первом полугодии этого года было 85 тысяч госпитализаций. Поэтому нам было важно открыть большую клинику со всеми направлениями и привлечь новых сильных специалистов. В Красногорской больнице 28 профилей, до конца этого года мы планируем принять 19 200 детей, а помощь в стационаре получат 5130 ребят", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
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Губернатор добавил, что в регионе есть крупные клиники и сильные врачи - НИКИ детства в Мытищах, детская больница в Люберцах, - практически у каждой своя узкая специализация.
"Мы давно мечтали создать в Подмосковье большой многопрофильный центр для детей. Хотели, чтобы в одном месте были все самые главные направления детской медицинской помощи: от ЛОРа и эндокринолога до хирурга и окулиста", - сказал Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин в среду посетил новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Во время посещения клиники ему показали операционную для внутрисосудистых вмешательств, а также операционную, где установлена роботическая хирургическая система.
В клинике также есть палата инфекционной реанимации и палата, специально оборудованная для пребывания пациентов с родителями, а кроме того, игровая зона, созданная для маленьких пациентов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиКрасногорскВладимир ПутинАндрей ВоробьевЛеонид Рошаль
 
 
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