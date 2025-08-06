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Двух врачей из Калининграда могут приговорить к срокам от девяти лет - РИА Новости, 06.08.2025
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13:52 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/sud-2033706207.html
Двух врачей из Калининграда могут приговорить к срокам от девяти лет
Двух врачей из Калининграда могут приговорить к срокам от девяти лет - РИА Новости, 06.08.2025
Двух врачей из Калининграда могут приговорить к срокам от девяти лет
Прокурор на основе обвинительного вердикта присяжных попросил Мособлсуд приговорить калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам по делу... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:52:00+03:00
2025-08-06T13:52:00+03:00
происшествия
россия
калининград
московская область (подмосковье)
леонид рошаль
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
калининградский областной суд
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прокурор на основе обвинительного вердикта присяжных попросил Мособлсуд приговорить калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам по делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. "Обвинение в прениях сторон попросило суд приговорить Сушкевич к 9 годам колонии общего режима, Белую – к 9,5 годам, а также запретить им заниматься врачебной деятельностью на срок 3 года", - рассказали в суде. Ранее присяжные по всем поставленным перед ними вопросам сочли вину Белой и Сушкевич доказанной, решение было принято единогласно. Суду предстоит вынести приговор на основе обвинительного вердикта. Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 года колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Позднее Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде. За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было. По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался. Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4. Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
https://ria.ru/20250723/buyanova-2030768575.html
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происшествия, россия, калининград, московская область (подмосковье), леонид рошаль, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд
Происшествия, Россия, Калининград, Московская область (Подмосковье), Леонид Рошаль, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградский областной суд
Двух врачей из Калининграда могут приговорить к срокам от девяти лет

Прокурор попросил приговорить врачей Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКалининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Прокурор на основе обвинительного вердикта присяжных попросил Мособлсуд приговорить калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам по делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в суде.
"Обвинение в прениях сторон попросило суд приговорить Сушкевич к 9 годам колонии общего режима, Белую – к 9,5 годам, а также запретить им заниматься врачебной деятельностью на срок 3 года", - рассказали в суде.
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Ранее присяжные по всем поставленным перед ними вопросам сочли вину Белой и Сушкевич доказанной, решение было принято единогласно. Суду предстоит вынести приговор на основе обвинительного вердикта.
Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 года колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Позднее Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.
За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
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Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
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