18.08.2025
17:56 18.08.2025
Защита обжаловала приговор калининградским врачам по делу об убийстве
Защита обжаловала приговор калининградским врачам по делу об убийстве
Защита обжаловала приговор калининградским врачам по делу об убийстве
Жалоба защиты на приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка поступила в Московский областной суд
происшествия
россия
калининград
московская область (подмосковье)
леонид рошаль
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
калининградский областной суд
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жалоба защиты на приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка поступила в Московский областной суд, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказали в суде. Мособлсуд 11 августа на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Сушкевич к девяти годам, Белую - к 9,5 года колонии общего режима, им также запретили три года заниматься врачебной деятельностью. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с обвиняемых в пользу потерпевшей по одному миллиону рублей. Ранее присяжные по всем поставленным вопросам сочли вину Белой и Сушкевич доказанной, решение было принято единогласно. Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к девяти и 9,5 года колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 лет каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Позднее Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде. За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос - виновны ли исполняющий обязанности главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита - что злого умысла у них не было. По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет РФ установил, что и. о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался. Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4. Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
россия
калининград
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, калининград, московская область (подмосковье), леонид рошаль, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд
Происшествия, Россия, Калининград, Московская область (Подмосковье), Леонид Рошаль, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградский областной суд
Защита обжаловала приговор калининградским врачам по делу об убийстве

Защита обжаловала приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой

Врачи Элина Сушкевич и Елена Белая, обвиняемые в убийстве младенца в роддоме № 4 Калининграда, в Московском областном суде перед оглашением приговора
Врачи Элина Сушкевич и Елена Белая, обвиняемые в убийстве младенца в роддоме № 4 Калининграда, в Московском областном суде перед оглашением приговора - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Врачи Элина Сушкевич и Елена Белая, обвиняемые в убийстве младенца в роддоме № 4 Калининграда, в Московском областном суде перед оглашением приговора
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жалоба защиты на приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка поступила в Московский областной суд, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказали в суде.
Мособлсуд 11 августа на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Сушкевич к девяти годам, Белую - к 9,5 года колонии общего режима, им также запретили три года заниматься врачебной деятельностью. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с обвиняемых в пользу потерпевшей по одному миллиону рублей. Ранее присяжные по всем поставленным вопросам сочли вину Белой и Сушкевич доказанной, решение было принято единогласно.
Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к девяти и 9,5 года колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 лет каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Позднее Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.
За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос - виновны ли исполняющий обязанности главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита - что злого умысла у них не было.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
Следственный комитет РФ установил, что и. о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
