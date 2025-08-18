Защита обжаловала приговор калининградским врачам по делу об убийстве
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жалоба защиты на приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка поступила в Московский областной суд, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказали в суде.
Мособлсуд 11 августа на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Сушкевич к девяти годам, Белую - к 9,5 года колонии общего режима, им также запретили три года заниматься врачебной деятельностью. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с обвиняемых в пользу потерпевшей по одному миллиону рублей. Ранее присяжные по всем поставленным вопросам сочли вину Белой и Сушкевич доказанной, решение было принято единогласно.
Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к девяти и 9,5 года колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 лет каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Позднее Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.
За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос - виновны ли исполняющий обязанности главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита - что злого умысла у них не было.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
Следственный комитет РФ установил, что и. о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
