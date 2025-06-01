https://ria.ru/20250601/roshal-2020354155.html

Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном"

Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном" - РИА Новости, 01.06.2025

Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном"

Российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль стал лауреатом... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:30:00+03:00

2025-06-01T23:30:00+03:00

2025-06-01T23:30:00+03:00

общество

россия

леонид рошаль

сергей кириенко

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном" в номинации "Лучшее интервью года" по версии педагогов, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в рамках фестиваля "Движения первых" состоялась первая всероссийская премия "Разговоры о важном". "Важно быть очень честным перед аудиторией, перед своим коллективом, перед друзьями, перед народом, тогда всё будет нормально. А то, что мы победим, у меня сомнений никаких нет. Сложно, трудно, но другого пути у России нет. Я благодарю вас за доверие", - сказал Рошаль во время церемонии награждения. Вручил ему награду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Всероссийская премия "Разговоры о важном" впервые прошла в 2025 году. Премия проводится министерством просвещения РФ вместе с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Цель премии - выявление и поощрение граждан, сделавших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном". В общественном голосовании за победителей премии приняли участие свыше 2,5 миллионов человек. Экспертами премии выступили сотрудники Института изучения детства, семьи и воспитания, финалисты конкурса "Воспитать человека", а также представители всероссийского родительского комитета.

https://ria.ru/20250408/putin-2010028058.html

https://ria.ru/20250221/medtsentr-2000827861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, леонид рошаль, сергей кириенко