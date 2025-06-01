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Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном" - РИА Новости, 01.06.2025
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23:30 01.06.2025
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Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном"
Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном" - РИА Новости, 01.06.2025
Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном"
Российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль стал лауреатом... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:30:00+03:00
2025-06-01T23:30:00+03:00
общество
россия
леонид рошаль
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном" в номинации "Лучшее интервью года" по версии педагогов, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в рамках фестиваля "Движения первых" состоялась первая всероссийская премия "Разговоры о важном". "Важно быть очень честным перед аудиторией, перед своим коллективом, перед друзьями, перед народом, тогда всё будет нормально. А то, что мы победим, у меня сомнений никаких нет. Сложно, трудно, но другого пути у России нет. Я благодарю вас за доверие", - сказал Рошаль во время церемонии награждения. Вручил ему награду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Всероссийская премия "Разговоры о важном" впервые прошла в 2025 году. Премия проводится министерством просвещения РФ вместе с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Цель премии - выявление и поощрение граждан, сделавших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном". В общественном голосовании за победителей премии приняли участие свыше 2,5 миллионов человек. Экспертами премии выступили сотрудники Института изучения детства, семьи и воспитания, финалисты конкурса "Воспитать человека", а также представители всероссийского родительского комитета.
https://ria.ru/20250408/putin-2010028058.html
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общество, россия, леонид рошаль, сергей кириенко
Общество, Россия, Леонид Рошаль, Сергей Кириенко
Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном"

Рошаль получил премию "Разговоры о важном" в номинации "Лучшее интервью года"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Рошаль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль стал лауреатом премии "Разговоры о важном" в номинации "Лучшее интервью года" по версии педагогов, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в рамках фестиваля "Движения первых" состоялась первая всероссийская премия "Разговоры о важном".
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"Важно быть очень честным перед аудиторией, перед своим коллективом, перед друзьями, перед народом, тогда всё будет нормально. А то, что мы победим, у меня сомнений никаких нет. Сложно, трудно, но другого пути у России нет. Я благодарю вас за доверие", - сказал Рошаль во время церемонии награждения.
Вручил ему награду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Всероссийская премия "Разговоры о важном" впервые прошла в 2025 году. Премия проводится министерством просвещения РФ вместе с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Цель премии - выявление и поощрение граждан, сделавших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном".
В общественном голосовании за победителей премии приняли участие свыше 2,5 миллионов человек. Экспертами премии выступили сотрудники Института изучения детства, семьи и воспитания, финалисты конкурса "Воспитать человека", а также представители всероссийского родительского комитета.
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ОбществоРоссияЛеонид РошальСергей Кириенко
 
 
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