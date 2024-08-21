https://ria.ru/20240821/roshal-1967637636.html
Побывать в "Городе ангелов" в Беслане должен каждый, заявил Рошаль
Побывать в "Городе ангелов" в Беслане должен каждый, заявил Рошаль - РИА Новости, 21.08.2024
Побывать в "Городе ангелов" в Беслане должен каждый, заявил Рошаль
Побывать в "Городе ангелов" в Беслане, где похоронены дети - жертвы теракта 2004 года, должен каждый, чтобы понять, что такое терроризм, заявил в беседе с... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:47
2024-08-21T18:47
2024-08-21T18:47
леонид рошаль
владимир путин
россия
красногорск
беслан
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967610865_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da00a8ff4e6a559696ddb84ce8ba9936.jpg
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 21 авг - РИА Новости. Побывать в "Городе ангелов" в Беслане, где похоронены дети - жертвы теракта 2004 года, должен каждый, чтобы понять, что такое терроризм, заявил в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным детский хирург Леонид Рошаль. Глава государства в среду прибыл в Красногорск на открытие детского медицинского центра имени Рошаля. "Приятно, что вы попали в Беслан. Вот это кладбище (мемориальный комплекс "Город ангелов" - ред.) - я думаю, каждый должен побывать там, на кладбище, чтобы понять, что такое терроризм", - отметил Рошаль. Президент, внимательно слушавший Рошаля, кивнул в знак согласия. Рошаль также рассказал главе государства, что следил за его вчерашними поездками в российские регионы. "Всегда кто-то следит. Но у вас - доброжелательный взгляд", - пошутил в ответ на это Путин. Во вторник Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию и посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.
https://ria.ru/20240821/putin--1967632548.html
https://ria.ru/20240821/putin-1967635601.html
россия
красногорск
беслан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967610865_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c254946e65a9d7dfcbc0ee158e826040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид рошаль, владимир путин, россия, красногорск, беслан, общество
Леонид Рошаль, Владимир Путин, Россия, Красногорск, Беслан, Общество
Побывать в "Городе ангелов" в Беслане должен каждый, заявил Рошаль
Рошаль: каждый должен побывать в "Городе ангелов" и понять, что такое терроризм
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 21 авг - РИА Новости. Побывать в "Городе ангелов" в Беслане, где похоронены дети - жертвы теракта 2004 года, должен каждый, чтобы понять, что такое терроризм, заявил в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным детский хирург Леонид Рошаль.
Глава государства в среду прибыл в Красногорск
на открытие детского медицинского центра имени Рошаля.
"Приятно, что вы попали в Беслан. Вот это кладбище (мемориальный комплекс "Город ангелов" - ред.) - я думаю, каждый должен побывать там, на кладбище, чтобы понять, что такое терроризм", - отметил Рошаль.
Президент, внимательно слушавший Рошаля, кивнул в знак согласия.
Рошаль также рассказал главе государства, что следил за его вчерашними поездками в российские регионы.
"Всегда кто-то следит. Но у вас - доброжелательный взгляд", - пошутил в ответ на это Путин.
Во вторник Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ
приехал в Северную Осетию и посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.