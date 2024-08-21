https://ria.ru/20240821/roshal-1967637636.html

Побывать в "Городе ангелов" в Беслане должен каждый, заявил Рошаль

Побывать в "Городе ангелов" в Беслане должен каждый, заявил Рошаль - РИА Новости, 21.08.2024

Побывать в "Городе ангелов" в Беслане должен каждый, заявил Рошаль

Побывать в "Городе ангелов" в Беслане, где похоронены дети - жертвы теракта 2004 года, должен каждый, чтобы понять, что такое терроризм, заявил в беседе с... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:47

2024-08-21T18:47

2024-08-21T18:47

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 21 авг - РИА Новости. Побывать в "Городе ангелов" в Беслане, где похоронены дети - жертвы теракта 2004 года, должен каждый, чтобы понять, что такое терроризм, заявил в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным детский хирург Леонид Рошаль. Глава государства в среду прибыл в Красногорск на открытие детского медицинского центра имени Рошаля. "Приятно, что вы попали в Беслан. Вот это кладбище (мемориальный комплекс "Город ангелов" - ред.) - я думаю, каждый должен побывать там, на кладбище, чтобы понять, что такое терроризм", - отметил Рошаль. Президент, внимательно слушавший Рошаля, кивнул в знак согласия. Рошаль также рассказал главе государства, что следил за его вчерашними поездками в российские регионы. "Всегда кто-то следит. Но у вас - доброжелательный взгляд", - пошутил в ответ на это Путин. Во вторник Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию и посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.

https://ria.ru/20240821/putin--1967632548.html

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россия

красногорск

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леонид рошаль, владимир путин, россия, красногорск, беслан, общество