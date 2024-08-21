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Путин отметил, что новый ДКЦ будет полезен для всей страны - РИА Новости, 21.08.2024
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18:31 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/putin--1967634859.html
Путин отметил, что новый ДКЦ будет полезен для всей страны
Путин отметил, что новый ДКЦ будет полезен для всей страны - РИА Новости, 21.08.2024
Путин отметил, что новый ДКЦ будет полезен для всей страны
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Московской области с завершением строительства нового Детского клинического центра (ДКЦ) имени Леонида Рошаля,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:31
2024-08-21T18:31
московская область (подмосковье)
россия
красногорск
владимир путин
леонид рошаль
андрей воробьев
общество
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КРАСНОГОРСК, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Московской области с завершением строительства нового Детского клинического центра (ДКЦ) имени Леонида Рошаля, отметив, что эта больница будет полезна и всей стране. Глава государства в среду посетил новый медцентр в подмосковном Красногорске, который скоро примет первых пациентов. В завершение осмотра он пообщался с мамами и детьми, у которых здесь запланирована госпитализация. "Хорошее учреждение получилось", - сказал Путин, отметив широкий круг задач, которые будет решать новая клиника, и удобные комфортабельные палаты, в том числе для родителей с маленькими детьми. "Очень полезно не только для Московской области, а в целом для здравоохранения страны, потому что телемедицина дает возможность общаться со специалистами по всей стране. Это здорово", - отметил президент. "Так что я Московскую область и вас, как пользователей этого нового учреждения, поздравляю", - добавил Путин. Глава государства напомнил, что медцентр строился с 2021 года, и отметил вклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в реализацию проекта. "Губернатор постарался, он был инициатором на самом деле, приходил с этими вопросами - о том, что Московской области такого центра не хватает", - пояснил Путин. Глава региона, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку этой инициативы "в самое сложное время, в ковид". Президент также отметил, что свое имя этой клинике согласился дать известный хирург Леонид Рошаль. "Что тоже символично, это тоже знак качества", - сказал Путин. "И ответственность", - добавила главврач медцентра Татьяна Шаповаленко. Путин пожелал своим собеседницам всего самого доброго и обратил внимание на бодрую девочку на руках у одной из мам. "Не выглядит как кто-то, кто нуждается в медицинской помощи", - улыбаясь, сказал президент. "Спасибо, Владимир Владимирович, это малышка Зоенька", - ответила мама годовалого ребенка. "Привет-привет-привет", - продолжил знакомство с малышом президент, потом еще раз пожелал семьям всего доброго и попрощался.
https://ria.ru/20240821/putin--1967632548.html
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Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля
Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля
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московская область (подмосковье), россия, красногорск, владимир путин, леонид рошаль, андрей воробьев, общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Красногорск, Владимир Путин, Леонид Рошаль, Андрей Воробьев, Общество
Путин отметил, что новый ДКЦ будет полезен для всей страны

Путин поздравил жителей Московской области с завершением строительства ДКЦ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин общается с пациентами ДКЦ во время посещения нового Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске
Владимир Путин общается с пациентами ДКЦ во время посещения нового Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин общается с пациентами ДКЦ во время посещения нового Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске
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КРАСНОГОРСК, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Московской области с завершением строительства нового Детского клинического центра (ДКЦ) имени Леонида Рошаля, отметив, что эта больница будет полезна и всей стране.
Глава государства в среду посетил новый медцентр в подмосковном Красногорске, который скоро примет первых пациентов. В завершение осмотра он пообщался с мамами и детьми, у которых здесь запланирована госпитализация.
"Хорошее учреждение получилось", - сказал Путин, отметив широкий круг задач, которые будет решать новая клиника, и удобные комфортабельные палаты, в том числе для родителей с маленькими детьми.
"Очень полезно не только для Московской области, а в целом для здравоохранения страны, потому что телемедицина дает возможность общаться со специалистами по всей стране. Это здорово", - отметил президент. "Так что я Московскую область и вас, как пользователей этого нового учреждения, поздравляю", - добавил Путин.
Глава государства напомнил, что медцентр строился с 2021 года, и отметил вклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в реализацию проекта. "Губернатор постарался, он был инициатором на самом деле, приходил с этими вопросами - о том, что Московской области такого центра не хватает", - пояснил Путин. Глава региона, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку этой инициативы "в самое сложное время, в ковид".
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Президент также отметил, что свое имя этой клинике согласился дать известный хирург Леонид Рошаль. "Что тоже символично, это тоже знак качества", - сказал Путин. "И ответственность", - добавила главврач медцентра Татьяна Шаповаленко.
Путин пожелал своим собеседницам всего самого доброго и обратил внимание на бодрую девочку на руках у одной из мам. "Не выглядит как кто-то, кто нуждается в медицинской помощи", - улыбаясь, сказал президент. "Спасибо, Владимир Владимирович, это малышка Зоенька", - ответила мама годовалого ребенка. "Привет-привет-привет", - продолжил знакомство с малышом президент, потом еще раз пожелал семьям всего доброго и попрощался.
Президент РФ Владимир Путин в новом Детском клиническом центре им. Леонида Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Московская область (Подмосковье)РоссияКрасногорскВладимир ПутинЛеонид РошальАндрей ВоробьевОбщество
 
 
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