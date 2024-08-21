https://ria.ru/20240821/putin--1967634859.html

Путин отметил, что новый ДКЦ будет полезен для всей страны

Путин отметил, что новый ДКЦ будет полезен для всей страны - РИА Новости, 21.08.2024

Путин отметил, что новый ДКЦ будет полезен для всей страны

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Московской области с завершением строительства нового Детского клинического центра (ДКЦ) имени Леонида Рошаля,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:31

2024-08-21T18:31

2024-08-21T18:31

московская область (подмосковье)

россия

красногорск

владимир путин

леонид рошаль

андрей воробьев

общество

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КРАСНОГОРСК, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Московской области с завершением строительства нового Детского клинического центра (ДКЦ) имени Леонида Рошаля, отметив, что эта больница будет полезна и всей стране. Глава государства в среду посетил новый медцентр в подмосковном Красногорске, который скоро примет первых пациентов. В завершение осмотра он пообщался с мамами и детьми, у которых здесь запланирована госпитализация. "Хорошее учреждение получилось", - сказал Путин, отметив широкий круг задач, которые будет решать новая клиника, и удобные комфортабельные палаты, в том числе для родителей с маленькими детьми. "Очень полезно не только для Московской области, а в целом для здравоохранения страны, потому что телемедицина дает возможность общаться со специалистами по всей стране. Это здорово", - отметил президент. "Так что я Московскую область и вас, как пользователей этого нового учреждения, поздравляю", - добавил Путин. Глава государства напомнил, что медцентр строился с 2021 года, и отметил вклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в реализацию проекта. "Губернатор постарался, он был инициатором на самом деле, приходил с этими вопросами - о том, что Московской области такого центра не хватает", - пояснил Путин. Глава региона, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку этой инициативы "в самое сложное время, в ковид". Президент также отметил, что свое имя этой клинике согласился дать известный хирург Леонид Рошаль. "Что тоже символично, это тоже знак качества", - сказал Путин. "И ответственность", - добавила главврач медцентра Татьяна Шаповаленко. Путин пожелал своим собеседницам всего самого доброго и обратил внимание на бодрую девочку на руках у одной из мам. "Не выглядит как кто-то, кто нуждается в медицинской помощи", - улыбаясь, сказал президент. "Спасибо, Владимир Владимирович, это малышка Зоенька", - ответила мама годовалого ребенка. "Привет-привет-привет", - продолжил знакомство с малышом президент, потом еще раз пожелал семьям всего доброго и попрощался.

https://ria.ru/20240821/putin--1967632548.html

https://ria.ru/20240821/roshal-1967626754.html

московская область (подмосковье)

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Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля 2024-08-21T18:31 true PT0M43S

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московская область (подмосковье), россия, красногорск, владимир путин, леонид рошаль, андрей воробьев, общество