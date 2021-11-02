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Врачи рассказали, когда прием противовирусных препаратов опасен
Противовирусные препараты: эффективные средства для лечения взрослых и детей
Врачи рассказали, когда прием противовирусных препаратов опасен
Противовирусные препараты — эффективные и зачастую недорогие средства для борьбы с вирусными инфекциями у взрослых и детей. О том, как они воздействуют на... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:32
2021-11-02T20:37
медицина
здоровье - общество
вирусы
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Противовирусные препараты — эффективные и зачастую недорогие средства для борьбы с вирусными инфекциями у взрослых и детей. О том, как они воздействуют на организм человека, список видов лекарств, почему далеко не всегда широко рекламируемые препараты — самые лучшие, — в материале РИА Новости.Что такое противовирусные препаратыПротивовирусные препараты — лекарственные средства, которые предназначены для терапии различных вирусных заболеваний, а также в некоторых случаях могут использоваться для профилактики."Подобные медикаменты применяются для лечения таких болезней, как вирусный гепатит С, В, грипп, ОРВИ, ВИЧ и так далее, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Они направлены против самого вируса. Есть препараты, которые доказали свою эффективность, например против герпеса, а есть такие, у которых эффективность не подтверждена международными клиническими исследованиями. Поэтому об их эффектах и возможных побочных реакциях точно сказать практически невозможно. В инструкции к каждому средству сказано, какое именно заболевание оно лечит. Но противовирусные препараты должен назначать врач. Нельзя заниматься самолечением, покупая лекарства из рекламы и так далее".Механизм действияПо принципу действия противовирусные препараты подразделяются на две группы: стимулирующие иммунную систему атаковать вирусы и атакующие вирусы напрямую.КлассификацияКлассификация таких препаратов основана на их способности противодействовать определенным инфекциям.ПротивогерпетическиеГерпес — это вирусное заболевание с характерными высыпаниями, которые могут появиться на губах или других участках тела. Вирус герпеса есть у каждого человека в организме, но он может себя никак не проявлять. Все противогерпетические лекарственные средства блокируют размножение вирусной инфекции. Есть несколько видов таких препаратов, они могут отличаться тем, как воздействуют на организм. Выпускаются в форме таблеток или специальной мази.ПротивоцитомегаловирусныеПрепараты этой группы назначаются, если в организме человека есть цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) из семейства герпесов. Она наиболее опасна в перинатальном периоде и у людей с иммунодефицитами. Из-за ЦМВИ часто рождаются дети с пороками развития.ПротивогриппозныеПротивовирусные лекарства от гриппа представлены двумя немногочисленными группами: ингибиторы нейраминидазы и ингибиторы ионных каналов М2. Средства из первой группы нарушают способность вирусов проникать в здоровые клетки и тормозят выход вирионов из инфицированных клеток, останавливая тем самым дальнейшее распространение вируса в организме.Лекарства второй группы могут блокировать ионные каналы М2 вируса, необходимые для его размножения. Однако согласно рекомендациям ВОЗ такие препараты считаются устаревшими для лечения гриппа.Антиретровирусные препаратыАнтиретровирусные препараты — вещества, которые замедляют развитие ВИЧ-инфекции и предотвращают разрушение иммунной системы. Лечение представляет собой прием нескольких медикаментов, которые снижают вирусную нагрузку на организм.С расширенным спектром активностиПо словам Андрея Кондрахина, это препараты, которые влияют одновременно на большое количество вирусов.Также есть и другие группы противовирусных препаратов, например против гепатитов и так далее.Применение в детском возрастеБывают препараты, которые выпускаются для детей и взрослых в разных дозировках.Применение в период беременностиВо время беременности противовирусные препараты нежелательно употреблять, потому что они токсичны для организма. В отдельных случаях может понадобиться консультация инфекциониста.ПротивопоказанияПротивопоказаниями к приему антивирусных препаратов является:Противовирусные препараты могут вызывать следующие побочные эффекты:Самостоятельно "назначать" себе лекарственные препараты не стоит. Прежде чем покупать противовирусное средство или иммуномодулятор, необходимо проконсультироваться со специалистом.Андрей Кондрахин подчеркнул, что не все, что продается и рекламируется, имеет реальную эффективность в качестве противовирусного препарата. Например, есть такие средства, которые не влияют на репликацию вируса, но могут усилить защитный барьер организма.Отличия противовирусных средств от антибиотиковПо существу это абсолютно разные препараты. "Антибиотики могут уничтожать все патогенные вещества, а противовирусные работают только против вирусов. Бактерии — это живые организмы, которые нападают на организм человека. При этом вирус не может размножаться, делиться или дышать без клетки человека. Из-за этого антивирусные препараты не действуют на бактерии, а антибиотики не могу воздействовать на вирусы", — сказал Андрей Кондрахин.
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медицина, здоровье - общество, вирусы, россия
18:32 02.11.2021 (обновлено: 20:37 02.11.2021)
 

Врачи рассказали, когда прием противовирусных препаратов опасен

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины
Производство вакцины - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Противовирусные препараты — эффективные и зачастую недорогие средства для борьбы с вирусными инфекциями у взрослых и детей. О том, как они воздействуют на организм человека, список видов лекарств, почему далеко не всегда широко рекламируемые препараты — самые лучшие, — в материале РИА Новости.

Что такое противовирусные препараты

Противовирусные препараты — лекарственные средства, которые предназначены для терапии различных вирусных заболеваний, а также в некоторых случаях могут использоваться для профилактики.
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"Подобные медикаменты применяются для лечения таких болезней, как вирусный гепатит С, В, грипп, ОРВИ, ВИЧ и так далее, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Они направлены против самого вируса. Есть препараты, которые доказали свою эффективность, например против герпеса, а есть такие, у которых эффективность не подтверждена международными клиническими исследованиями. Поэтому об их эффектах и возможных побочных реакциях точно сказать практически невозможно. В инструкции к каждому средству сказано, какое именно заболевание оно лечит. Но противовирусные препараты должен назначать врач. Нельзя заниматься самолечением, покупая лекарства из рекламы и так далее".
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории инфекционной больницы
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории инфекционной больницы

Механизм действия

По принципу действия противовирусные препараты подразделяются на две группы: стимулирующие иммунную систему атаковать вирусы и атакующие вирусы напрямую.

"Они нацелены на то, чтобы остановить, инактивировать вирус, уже проникший в организм, то есть это в прямом смысле лекарственные препараты. Они останавливают размножение, копирование вируса внутри клетки. Все равно как если у вас есть магнитофон, на котором вы копируете записи, делаете кассету за кассетой, а препарат отключает эту функцию: обрывает провода или нажимает на кнопку, и перезапись прекращается", — объяснил врач-терапевт, трансфузиолог Андрей Звонков.

Классификация

Классификация таких препаратов основана на их способности противодействовать определенным инфекциям.
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Противогерпетические

Герпес — это вирусное заболевание с характерными высыпаниями, которые могут появиться на губах или других участках тела. Вирус герпеса есть у каждого человека в организме, но он может себя никак не проявлять. Все противогерпетические лекарственные средства блокируют размножение вирусной инфекции. Есть несколько видов таких препаратов, они могут отличаться тем, как воздействуют на организм. Выпускаются в форме таблеток или специальной мази.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПробирки с анализами лаборатории "Гемотест"
Пробирки с анализами лаборатории Гемотест - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пробирки с анализами лаборатории "Гемотест"

Противоцитомегаловирусные

Препараты этой группы назначаются, если в организме человека есть цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) из семейства герпесов. Она наиболее опасна в перинатальном периоде и у людей с иммунодефицитами. Из-за ЦМВИ часто рождаются дети с пороками развития.
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Противогриппозные

Противовирусные лекарства от гриппа представлены двумя немногочисленными группами: ингибиторы нейраминидазы и ингибиторы ионных каналов М2. Средства из первой группы нарушают способность вирусов проникать в здоровые клетки и тормозят выход вирионов из инфицированных клеток, останавливая тем самым дальнейшее распространение вируса в организме.
Лекарства второй группы могут блокировать ионные каналы М2 вируса, необходимые для его размножения. Однако согласно рекомендациям ВОЗ такие препараты считаются устаревшими для лечения гриппа.
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку после забора крови
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку после забора крови

Антиретровирусные препараты

Антиретровирусные препараты — вещества, которые замедляют развитие ВИЧ-инфекции и предотвращают разрушение иммунной системы. Лечение представляет собой прием нескольких медикаментов, которые снижают вирусную нагрузку на организм.
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С расширенным спектром активности

По словам Андрея Кондрахина, это препараты, которые влияют одновременно на большое количество вирусов.

"Они могут быть эффективны против нескольких штаммов, но у них нет четкого применения. Это неоднозначная тема, потому что неизвестно, как проверялось действие "против всего". Чтобы понять, насколько нужно подобное лекарство, следует изучить инструкцию. Расширенный спектр действия пугает, потому что у каждого вируса есть свои нюансы. Но если все-таки производитель утверждает об эффективности, наверное, все же есть какая-то доказательная база", — заключил врач.

Также есть и другие группы противовирусных препаратов, например против гепатитов и так далее.
© РИА Новости / Информационный портал "Ветеринария и жизнь" / Перейти в фотобанкВ лаборатории государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"
В лаборатории государственного бюджетного учреждения Федеральный центр охраны здоровья животных - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Информационный портал "Ветеринария и жизнь"
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В лаборатории государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"

Применение в детском возрасте

"Такие лекарства также применяются, потому что дети, как и взрослые, страдают вирусными инфекциями, например гриппом, герпесом, — объяснил клинический фармаколог. — То есть существует ряд препаратов, которые допустимы для детского организма. Но в некоторых случаях они запрещены, потому что вред от лекарства превышает пользу".

Бывают препараты, которые выпускаются для детей и взрослых в разных дозировках.

Применение в период беременности

Во время беременности противовирусные препараты нежелательно употреблять, потому что они токсичны для организма. В отдельных случаях может понадобиться консультация инфекциониста.
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Противопоказания

Противопоказаниями к приему антивирусных препаратов является:
  • беременность;
  • грудное вскармливание;
  • период новорожденности (до года);
  • ранний детский возраст (от одного до трех лет);
  • пожилой и старческий возраст, хотя некоторые препараты показаны — например, для профилактики гриппа и ОРВИ;
  • отягощенный аллергологический анамнез;
  • сопутствующие заболевания ЖКТ, печени, почек и нервной системы.
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Противовирусные препараты могут вызывать следующие побочные эффекты:
  1. 1
    Аллергические реакции: сыпь, крапивница, зуд кожи, отек Квинке.
  2. 2
    Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея, гастралгия (боли в области живота и таза).
Самостоятельно "назначать" себе лекарственные препараты не стоит. Прежде чем покупать противовирусное средство или иммуномодулятор, необходимо проконсультироваться со специалистом.

"Любое химическое вещество, любой препарат — это вероятный аллерген, есть определенные побочные эффекты. Принимать без назначения врача лекарственные препараты нежелательно, потому что вы не знаете, как они будут действовать на вас, какие они оставят последствия. Самодеятельностью с лекарствами лучше не заниматься", — подчеркнул врач-терапевт Андрей Звонков.

Андрей Кондрахин подчеркнул, что не все, что продается и рекламируется, имеет реальную эффективность в качестве противовирусного препарата. Например, есть такие средства, которые не влияют на репликацию вируса, но могут усилить защитный барьер организма.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудница городской клинической больницы № 52 в Москве устанавливает катетер для забора плазмы пациенту, переболевшему COVID-19

Отличия противовирусных средств от антибиотиков

По существу это абсолютно разные препараты. "Антибиотики могут уничтожать все патогенные вещества, а противовирусные работают только против вирусов. Бактерии — это живые организмы, которые нападают на организм человека. При этом вирус не может размножаться, делиться или дышать без клетки человека. Из-за этого антивирусные препараты не действуют на бактерии, а антибиотики не могу воздействовать на вирусы", — сказал Андрей Кондрахин.
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