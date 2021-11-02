https://ria.ru/20211102/preparaty-1757425599.html

Врачи рассказали, когда прием противовирусных препаратов опасен

Противовирусные препараты: эффективные средства для лечения взрослых и детей

Врачи рассказали, когда прием противовирусных препаратов опасен

Противовирусные препараты — эффективные и зачастую недорогие средства для борьбы с вирусными инфекциями у взрослых и детей. О том, как они воздействуют на... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:32

2021-11-02T18:32

2021-11-02T20:37

медицина

здоровье - общество

вирусы

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Противовирусные препараты — эффективные и зачастую недорогие средства для борьбы с вирусными инфекциями у взрослых и детей. О том, как они воздействуют на организм человека, список видов лекарств, почему далеко не всегда широко рекламируемые препараты — самые лучшие, — в материале РИА Новости.Что такое противовирусные препаратыПротивовирусные препараты — лекарственные средства, которые предназначены для терапии различных вирусных заболеваний, а также в некоторых случаях могут использоваться для профилактики."Подобные медикаменты применяются для лечения таких болезней, как вирусный гепатит С, В, грипп, ОРВИ, ВИЧ и так далее, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Они направлены против самого вируса. Есть препараты, которые доказали свою эффективность, например против герпеса, а есть такие, у которых эффективность не подтверждена международными клиническими исследованиями. Поэтому об их эффектах и возможных побочных реакциях точно сказать практически невозможно. В инструкции к каждому средству сказано, какое именно заболевание оно лечит. Но противовирусные препараты должен назначать врач. Нельзя заниматься самолечением, покупая лекарства из рекламы и так далее".Механизм действияПо принципу действия противовирусные препараты подразделяются на две группы: стимулирующие иммунную систему атаковать вирусы и атакующие вирусы напрямую.КлассификацияКлассификация таких препаратов основана на их способности противодействовать определенным инфекциям.ПротивогерпетическиеГерпес — это вирусное заболевание с характерными высыпаниями, которые могут появиться на губах или других участках тела. Вирус герпеса есть у каждого человека в организме, но он может себя никак не проявлять. Все противогерпетические лекарственные средства блокируют размножение вирусной инфекции. Есть несколько видов таких препаратов, они могут отличаться тем, как воздействуют на организм. Выпускаются в форме таблеток или специальной мази.ПротивоцитомегаловирусныеПрепараты этой группы назначаются, если в организме человека есть цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) из семейства герпесов. Она наиболее опасна в перинатальном периоде и у людей с иммунодефицитами. Из-за ЦМВИ часто рождаются дети с пороками развития.ПротивогриппозныеПротивовирусные лекарства от гриппа представлены двумя немногочисленными группами: ингибиторы нейраминидазы и ингибиторы ионных каналов М2. Средства из первой группы нарушают способность вирусов проникать в здоровые клетки и тормозят выход вирионов из инфицированных клеток, останавливая тем самым дальнейшее распространение вируса в организме.Лекарства второй группы могут блокировать ионные каналы М2 вируса, необходимые для его размножения. Однако согласно рекомендациям ВОЗ такие препараты считаются устаревшими для лечения гриппа.Антиретровирусные препаратыАнтиретровирусные препараты — вещества, которые замедляют развитие ВИЧ-инфекции и предотвращают разрушение иммунной системы. Лечение представляет собой прием нескольких медикаментов, которые снижают вирусную нагрузку на организм.С расширенным спектром активностиПо словам Андрея Кондрахина, это препараты, которые влияют одновременно на большое количество вирусов.Также есть и другие группы противовирусных препаратов, например против гепатитов и так далее.Применение в детском возрастеБывают препараты, которые выпускаются для детей и взрослых в разных дозировках.Применение в период беременностиВо время беременности противовирусные препараты нежелательно употреблять, потому что они токсичны для организма. В отдельных случаях может понадобиться консультация инфекциониста.ПротивопоказанияПротивопоказаниями к приему антивирусных препаратов является:Противовирусные препараты могут вызывать следующие побочные эффекты:Самостоятельно "назначать" себе лекарственные препараты не стоит. Прежде чем покупать противовирусное средство или иммуномодулятор, необходимо проконсультироваться со специалистом.Андрей Кондрахин подчеркнул, что не все, что продается и рекламируется, имеет реальную эффективность в качестве противовирусного препарата. Например, есть такие средства, которые не влияют на репликацию вируса, но могут усилить защитный барьер организма.Отличия противовирусных средств от антибиотиковПо существу это абсолютно разные препараты. "Антибиотики могут уничтожать все патогенные вещества, а противовирусные работают только против вирусов. Бактерии — это живые организмы, которые нападают на организм человека. При этом вирус не может размножаться, делиться или дышать без клетки человека. Из-за этого антивирусные препараты не действуют на бактерии, а антибиотики не могу воздействовать на вирусы", — сказал Андрей Кондрахин.

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/infektsii-1755784379.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/lekarstva-1752985314.html

https://ria.ru/20210617/rnk-1737237911.html

https://ria.ru/20211102/preparat-1757311108.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/1752432444.html

https://ria.ru/20210913/orvi-1749789763.html

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медицина, здоровье - общество, вирусы, россия