Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство ребенка - РИА Новости, 11.08.2025
15:21 11.08.2025 (обновлено: 15:45 11.08.2025)
Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство ребенка
Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство ребенка
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Московский областной суд приговорил к тюремному заключению врачей Элину Сушкевич и Елену Белову, убивших младенца в Калининграде, сообщили РИА Новости в госоргане."Сушкевич назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 года с отбыванием в колонии общего режима", — заявили там.Решение приняли единогласно. Присяжные посчитали вину женщин доказанной. Громкое дело калининградских врачей
происшествия, калининград, московская область (подмосковье), елена белова, леонид рошаль, московский областной суд, калининградский областной суд, национальная медицинская палата
Происшествия, Калининград, Московская область (Подмосковье), Елена Белова, Леонид Рошаль, Московский областной суд, Калининградский областной суд, Национальная медицинская палата
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Московский областной суд приговорил к тюремному заключению врачей Элину Сушкевич и Елену Белову, убивших младенца в Калининграде, сообщили РИА Новости в госоргане.

В ноябре 2018 года женщина обратилась в роддом в Калининграде. Она родила недоношенного мальчика на 24-й неделе. Его вес был примерно 700 граммов. По версии следствия, врио главврача Елена Белая решила убить младенца, опасаясь летального исхода. За помощью она обратилась к анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич. Женщина приехала в роддом через несколько часов, ввела младенцу сульфат магния, и ребенок умер.

"Сушкевич назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 года с отбыванием в колонии общего режима", — заявили там.
Решение приняли единогласно. Присяжные посчитали вину женщин доказанной.

Громкое дело калининградских врачей

  • Дело начали рассматривать в Калининградском областном суде с участием присяжных. Они 10 декабря 2020 года вынесли врачам оправдательный вердикт.
  • Прокуратура обжаловала это решение. В конце мая 2021-го Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры слушания перенесли в Подмосковье.
  • В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Им также запретили работать по профессии в течение трех лет после освобождения.
  • Позднее Верховный суд отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.
  • Вскоре после отмены оправдательного приговора женщин поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить их из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал заседания.
  • История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку медиков выступили как калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители детей, которых эти врачи ранее спасли.
ПроисшествияКалининградМосковская область (Подмосковье)Елена БеловаЛеонид РошальМосковский областной судКалининградский областной судНациональная медицинская палата
 
 
