Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство ребенка

Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство ребенка

2025-08-11T15:21:00+03:00

2025-08-11T15:21:00+03:00

2025-08-11T15:45:00+03:00

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Московский областной суд приговорил к тюремному заключению врачей Элину Сушкевич и Елену Белову, убивших младенца в Калининграде, сообщили РИА Новости в госоргане."Сушкевич назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 года с отбыванием в колонии общего режима", — заявили там.Решение приняли единогласно. Присяжные посчитали вину женщин доказанной. Громкое дело калининградских врачей

