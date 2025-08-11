Калининградским врачам второй раз пересмотрели приговор за убийство ребенка
Калининградским врачам Сушкевич и Белой дали от 9 лет за убийство ребенка
Врачи Элина Сушкевич и Елена Белая, обвиняемые в убийстве младенца в роддоме № 4 Калининграда, в Московском областном суде перед оглашением приговора
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Московский областной суд приговорил к тюремному заключению врачей Элину Сушкевич и Елену Белову, убивших младенца в Калининграде, сообщили РИА Новости в госоргане.
В ноябре 2018 года женщина обратилась в роддом в Калининграде. Она родила недоношенного мальчика на 24-й неделе. Его вес был примерно 700 граммов. По версии следствия, врио главврача Елена Белая решила убить младенца, опасаясь летального исхода. За помощью она обратилась к анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич. Женщина приехала в роддом через несколько часов, ввела младенцу сульфат магния, и ребенок умер.
"Сушкевич назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 года с отбыванием в колонии общего режима", — заявили там.
Решение приняли единогласно. Присяжные посчитали вину женщин доказанной.
Громкое дело калининградских врачей
- Дело начали рассматривать в Калининградском областном суде с участием присяжных. Они 10 декабря 2020 года вынесли врачам оправдательный вердикт.
- Прокуратура обжаловала это решение. В конце мая 2021-го Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры слушания перенесли в Подмосковье.
- В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Им также запретили работать по профессии в течение трех лет после освобождения.
- Позднее Верховный суд отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде.
- Вскоре после отмены оправдательного приговора женщин поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить их из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал заседания.
- История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку медиков выступили как калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители детей, которых эти врачи ранее спасли.
