Защита обжалует приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка

2025-08-11T13:05:00+03:00

2025-08-11T13:05:00+03:00

2025-08-11T13:07:00+03:00

происшествия

россия

калининград

московская область (подмосковье)

леонид рошаль

московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

калининградский областной суд

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Защита обжалует приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Сушкевич Вячеслав Жуковский. "Мы обжалуем приговор, так как считаем его незаконным, при необходимости снова дойдем до президиума Верховного суда", - рассказал собеседник агентства. Сегодня Мособлсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Сушкевич к 9 годам, Белую – к 9,5 годам колонии общего режима, им также запретили 3 года заниматься врачебной деятельностью. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с обвиняемых в пользу потерпевшей по одному миллиону рублей. Ранее присяжные по всем поставленным вопросам сочли вину Белой и Сушкевич доказанной, решение было принято единогласно. Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 года колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 лет каждой). Дополнительно им запретили 3 года работать по профессии после освобождения. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. Позднее Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив рассмотреть дело заново в Мособлсуде. За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было. По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался. Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4. Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.

происшествия, россия, калининград, московская область (подмосковье), леонид рошаль, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд