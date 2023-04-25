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Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022-2023 годах

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 25.04.2023

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022-2023 годах

в Лесозаводске Приморского края произошел пожар в деревоперерабатывающем цехе. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров, из-за сильного ветра... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:13

2023-04-25T11:13

2023-04-25T11:13

справки

россия

происшествия

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202325 апреля в Лесозаводске Приморского края произошел пожар в деревоперерабатывающем цехе. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров, из-за сильного ветра произошло стремительное распространение огня. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Борьбу с огнем ведут два пожарных поезда. 22 апреля в Люберцах Московской области произошел пожар в металлическом цеху по утилизации отходов. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. 24 марта в Арамиле Свердловской области загорелось здание научно-производственного комплекса. Площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.11 марта в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье произошел пожар в цехе по производству пластика. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, затем в цехе обрушилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.19 февраля в Кузнецке Пензенской области произошел пожар в производственном цехе мебельной фабрики. Возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.26 января в Ставрополе на улице Селекционная произошел пожар на территории цеха по производству металлоизделий, загорелась кровля на площади две тысячи квадратных метров. Никто не пострадал.11 января в Усть-Илимске в Иркутской области произошел пожар на территории лесоперерабатывающего предприятия. На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, цеха по распиловке леса и магазина автозапчастей. Площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров.5 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в производственном здании. По информации МСЧ РФ, в производственном здании размером 12 на 45 метров загорелась обстановка на площади 420 квадратных метров. В результате пожара два человека погибли.202215 декабря в Ангарске на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. На месте пожара работали 106 человек и 28 единиц техники. Два человека пострадали, они были госпитализированы.1 декабря в городском округе Раменское в Московской области загорелся цех по производству пластика на площади 450 квадратных метров. В результате пожара один человек пострадал.30 ноября в Кировском районе Волгограда произошел пожар в двухэтажном цехе по производству пластиковой тары. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения был направлен пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет.14 ноября в Подольске (Московская область) в здании на территории завода "Торговый дом "Зигзаг" (бывший завод "Зингер") произошел пожар. Самостоятельно эвакуироваться смогли 150 человек. Справиться с огнем удалось лишь ближе к полуночи. Пострадавших нет. Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".25 октября в Красноармейском районе Волгограда пожар возник в цехе по производству радиаторов. По данным МЧС, загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составила 40 квадратных метров. По информации прокуратуры региона, один человек погиб и двое пострадали.19 сентября в Ижевске загорелась кровля лакокрасочного завода на улице Салютовская. Сообщалось, что площадь возгорания составляет более пяти тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша предприятия на площади одна тысяча "квадратов". На тушении пожара работали 100 пожарных, было задействовано 30 единиц техники. Пострадавших нет9 сентября в промышленной зоне поселка Скоропусковский в Сергиево-Посадском районе Московской области загорелось предприятие по производству мебели. Площадь пожара составляла около двух тысяч квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе МЧС России, до прибытия пожарных подразделений из горящего здания эвакуировали 12 человек. К тушению пожара были привлечены 80 человек и 23 единицы техники.2 августа в Красноярске загорелось здание текстильного предприятия. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Тушение пожара осложнялось особенностями строения, быстрым распространением огня по перекрытиям. Пожар был ликвидирован спустя более чем 14 часов.24 июля в Санкт-Петербурге произошел пожар на предприятии по деревообработке. По данным МЧС, происходило горение цеха и пристройки. Пожар был локализован на площади пять тысяч квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.16 июня в районе жилого сектора поселка Таежный Красноярского края произошел пожар на лесопилке. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Угрозы распространения огня на жилые дома, иные строения или сооружения нет. Пострадавших нет.28 мая в Казани произошел пожар на территории предприятия по производству синтетических моющих средств "Нэфис Косметикс". Горела кровля трехэтажного производственного здания. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В здании находились шесть человек, все самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.21 апреля в городе Кинешма Ивановской области произошел пожар на территории Дмитриевского химического завода. Загорелся цех по производству растворителей и красок. Были эвакуированы более 140 человек. По данным МЧС России, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение металлического ангара, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости. По данным прокуратуры в результате пожара пострадал один человек.8 апреля в Судогодском районе Владимирской области произошел пожар на стекольном заводе. Сгорела кровля, цех с оборудованием и склад готовой продукции на общей площади 2100 квадратных метров. Из здания завода было эвакуировано 15 человек. По информации ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. К тушению пожара от МЧС России привлекалось 58 человек личного состава и 22 единицы техники.4 апреля в Биробиджане Еврейской автономной области крупный пожар возник на деревообрабатывающем предприятии. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что кровля сушильного цеха загорелась на площади три тысячи квадратных метров. Позднее в ведомстве уточнили, что пожар был локализован на площади в четыре тысячи "квадратов" (РИА Новости, 4 апреля, 20:46).20 марта в Белгороде загорелся цех по производству декоративных пластиковых изделий. Пожар был локализован на площади одной тысячи квадратных метров. При пожаре пострадал один человек.13 февраля в Челябинске пожар возник на территории лакокрасочного завода. Из здания до прибытия пожарных вышли 10 человек. Один человек получил ожоги (руки, лицо) и был госпитализирован в медучреждение. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.4 февраля в населенном пункте Енгазеево Чердаклинского района Ульяновской области загорелся цех по производству дверей. Площадь возгорания составила 9 тысяч квадратных метров. На месте пожара работали 62 человека и 18 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.3 февраля во Фрязино городского округа Щелково Московской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара составила семь тысяч квадратных метров. Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек, данных о пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали утром 4 февраля.5 января в Екатеринбурге загорелся колерный цех на площади в одну тысячу квадратных метров. Пострадавших не было.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия