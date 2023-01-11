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На территории комплекса лесопереработки в Усть-Илимске произошел пожар - РИА Новости, 11.01.2023
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На территории комплекса лесопереработки в Усть-Илимске произошел пожар
На территории комплекса лесопереработки в Усть-Илимске произошел пожар - РИА Новости, 11.01.2023
На территории комплекса лесопереработки в Усть-Илимске произошел пожар
Крупный пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса ликвидируют в Усть-Илимске на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:55
2023-01-11T11:12
усть-илимск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Крупный пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса ликвидируют в Усть-Илимске на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.В пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска в 13.57 (08.57 мск) от очевидца поступило сообщение о пожаре на территории лесоперерабатывающего предприятия. На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, цеха по распиловке леса и магазина автозапчастей."Погибших и пострадавших нет. К тушению крупного пожара привлечены 6 пожарных расчетов. По предварительным данным, площадь пожара около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы осложняются отсутствием источников противопожарного водоснабжения, осуществляется подвоз воды.
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усть-илимск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Усть-Илимск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
10:55 11.01.2023 (обновлено: 11:12 11.01.2023)
 
На территории комплекса лесопереработки в Усть-Илимске произошел пожар

МЧС: на территории комплекса лесопереработки в Усть-Илимске произошел пожар

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Крупный пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса ликвидируют в Усть-Илимске на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска в 13.57 (08.57 мск) от очевидца поступило сообщение о пожаре на территории лесоперерабатывающего предприятия. На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, цеха по распиловке леса и магазина автозапчастей.
"Погибших и пострадавших нет. К тушению крупного пожара привлечены 6 пожарных расчетов. По предварительным данным, площадь пожара около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы осложняются отсутствием источников противопожарного водоснабжения, осуществляется подвоз воды.
Сотрудник МЧС России на месте пожара в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Усть-ИлимскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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