https://ria.ru/20230111/pozhar-1844056478.html

На территории комплекса лесопереработки в Усть-Илимске произошел пожар

На территории комплекса лесопереработки в Усть-Илимске произошел пожар - РИА Новости, 11.01.2023

На территории комплекса лесопереработки в Усть-Илимске произошел пожар

Крупный пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса ликвидируют в Усть-Илимске на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:55

2023-01-11T10:55

2023-01-11T11:12

усть-илимск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Крупный пожар на территории лесоперерабатывающего комплекса ликвидируют в Усть-Илимске на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.В пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска в 13.57 (08.57 мск) от очевидца поступило сообщение о пожаре на территории лесоперерабатывающего предприятия. На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, цеха по распиловке леса и магазина автозапчастей."Погибших и пострадавших нет. К тушению крупного пожара привлечены 6 пожарных расчетов. По предварительным данным, площадь пожара около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы осложняются отсутствием источников противопожарного водоснабжения, осуществляется подвоз воды.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844059088.html

усть-илимск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

усть-илимск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия