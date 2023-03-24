https://ria.ru/20230324/pozhar-1860272072.html

Под Екатеринбургом загорелось здание научно-производственного комплекса

Под Екатеринбургом загорелось здание научно-производственного комплекса - РИА Новости, 24.03.2023

Под Екатеринбургом загорелось здание научно-производственного комплекса

Здание научно-производственного комплекса загорелось в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:20

2023-03-24T09:20

2023-03-24T11:46

происшествия

арамиль

екатеринбург

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Здание научно-производственного комплекса загорелось в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "В 10:23 (8:23 мск) на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной", — говорится в релизе. Позднее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что в 11:11 мск возгорание локализовали на площади 4000 квадратных метров.До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало.Тушение осложняет угроза распространения огня на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.На месте работают 49 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20230323/yamz-1860079362.html

арамиль

екатеринбург

свердловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле дание научно-производственного комплекса загорелось в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "В 10:23 (8:23 мск) на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. По оперативной информации, площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров", — говорится в релизе. 2023-03-24T09:20 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, арамиль, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)