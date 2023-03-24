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Под Екатеринбургом загорелось здание научно-производственного комплекса
Под Екатеринбургом загорелось здание научно-производственного комплекса - РИА Новости, 24.03.2023
Под Екатеринбургом загорелось здание научно-производственного комплекса
Здание научно-производственного комплекса загорелось в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:20
2023-03-24T09:20
2023-03-24T11:46
происшествия
арамиль
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Здание научно-производственного комплекса загорелось в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "В 10:23 (8:23 мск) на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной", — говорится в релизе. Позднее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что в 11:11 мск возгорание локализовали на площади 4000 квадратных метров.До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало.Тушение осложняет угроза распространения огня на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.На месте работают 49 человек и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20230323/yamz-1860079362.html
арамиль
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры пожара в научно-производственном комплексе в Арамиле
дание научно-производственного комплекса загорелось в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "В 10:23 (8:23 мск) на пульт пожарной охраны города Арамиль поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. По оперативной информации, площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров", — говорится в релизе.
2023-03-24T09:20
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, арамиль, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Арамиль, Екатеринбург, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Екатеринбургом загорелось здание научно-производственного комплекса
В свердловском Арамиле загорелось здание научно-производственного комплекса