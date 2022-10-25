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В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов
В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов - РИА Новости, 25.10.2022
В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов
Пожар в цехе по производству радиаторов в Волгограде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:43
2022-10-25T18:43
2022-10-25T18:43
происшествия
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волгоградская область
красноармейский район
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Пожар в цехе по производству радиаторов в Волгограде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.Во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейском районе Волгограда. По данным МЧС, в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 "квадратов". По информации прокуратуры региона, один человек погиб и двое пострадали. СК и прокуратура организовали проверки.В 17.25 была объявлена локализация пожара."Ликвидация в 18.00", - сообщили в МЧС.
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Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в цехе по производству радиаторов в Волгограде