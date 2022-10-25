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В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов - РИА Новости, 25.10.2022
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В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов
В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов - РИА Новости, 25.10.2022
В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов
Пожар в цехе по производству радиаторов в Волгограде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:43
2022-10-25T18:43
происшествия
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Пожар в цехе по производству радиаторов в Волгограде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.Во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейском районе Волгограда. По данным МЧС, в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 "квадратов". По информации прокуратуры региона, один человек погиб и двое пострадали. СК и прокуратура организовали проверки.В 17.25 была объявлена локализация пожара."Ликвидация в 18.00", - сообщили в МЧС.
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волгоград
волгоградская область
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россия
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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
18:43 25.10.2022
 
В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов

МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в цехе по производству радиаторов в Волгограде

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Пожар в цехе по производству радиаторов в Волгограде ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейском районе Волгограда. По данным МЧС, в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 "квадратов". По информации прокуратуры региона, один человек погиб и двое пострадали. СК и прокуратура организовали проверки.
В 17.25 была объявлена локализация пожара.
"Ликвидация в 18.00", - сообщили в МЧС.
Пожар в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьКрасноармейский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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