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В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе - РИА Новости, 11.03.2023
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06:46 11.03.2023 (обновлено: 10:03 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/pozhar-1857176055.html
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе - РИА Новости, 11.03.2023
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе
Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T06:46
2023-03-11T10:03
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС."В 06:03 ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.Пожар на предприятии в поселке Колюбакино Рузского городского округа начался минувшей ночью около полуночи. Площадь возгорания, по предварительной оценке, составила пять тысяч квадратных метров, затем в цехе обрушилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.В тушении участвуют 60 спасателей и 19 единиц техники. Прокуратура Московской области начала проверку.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье

© Фото : ГУ МЧС по Московской областиПожар в цехе по производству пластика в Подмосковье
Пожар в цехе по производству пластика в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
Пожар в цехе по производству пластика в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
"В 06:03 ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.
Пожар на предприятии в поселке Колюбакино Рузского городского округа начался минувшей ночью около полуночи. Площадь возгорания, по предварительной оценке, составила пять тысяч квадратных метров, затем в цехе обрушилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
В тушении участвуют 60 спасателей и 19 единиц техники. Прокуратура Московской области начала проверку.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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