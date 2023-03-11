https://ria.ru/20230311/pozhar-1857176055.html

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе - РИА Новости, 11.03.2023

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе

Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T06:46

2023-03-11T06:46

2023-03-11T10:03

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС."В 06:03 ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.Пожар на предприятии в поселке Колюбакино Рузского городского округа начался минувшей ночью около полуночи. Площадь возгорания, по предварительной оценке, составила пять тысяч квадратных метров, затем в цехе обрушилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.В тушении участвуют 60 спасателей и 19 единиц техники. Прокуратура Московской области начала проверку.

https://ria.ru/20230309/chelyabinsk-1856660479.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия