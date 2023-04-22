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В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов
В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов - РИА Новости, 22.04.2023
В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов
Пожар в цеху по утилизации отходов в Люберцах потушен, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:37
2023-04-22T08:37
2023-04-22T08:37
происшествия
люберцы
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар в цеху по утилизации отходов в Люберцах потушен, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 8.15 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что на площади 1500 квадратных метров горит металлический цех по утилизации пластика и резины в Люберцах, по адресу Машковский проезд, дом 7.
https://ria.ru/20230422/krasnoyarsk-1867039017.html
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происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов
В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов, пострадавших нет