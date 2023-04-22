https://ria.ru/20230422/pozhar-1867044680.html

В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов

В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов - РИА Новости, 22.04.2023

В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов

Пожар в цеху по утилизации отходов в Люберцах потушен, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:37

2023-04-22T08:37

2023-04-22T08:37

происшествия

люберцы

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851759862_0:17:1158:668_1920x0_80_0_0_9a60abbf7bbb9058486941d07debec71.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар в цеху по утилизации отходов в Люберцах потушен, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 8.15 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что на площади 1500 квадратных метров горит металлический цех по утилизации пластика и резины в Люберцах, по адресу Машковский проезд, дом 7.

https://ria.ru/20230422/krasnoyarsk-1867039017.html

люберцы

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)