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В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов - РИА Новости, 22.04.2023
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08:37 22.04.2023
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В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов
В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов - РИА Новости, 22.04.2023
В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов
Пожар в цеху по утилизации отходов в Люберцах потушен, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:37
2023-04-22T08:37
происшествия
люберцы
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар в цеху по утилизации отходов в Люберцах потушен, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 8.15 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что на площади 1500 квадратных метров горит металлический цех по утилизации пластика и резины в Люберцах, по адресу Машковский проезд, дом 7.
https://ria.ru/20230422/krasnoyarsk-1867039017.html
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происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов

В Люберцах потушили пожар в цеху по утилизации отходов, пострадавших нет

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарная машина сотрудников МЧС РФ
Пожарная машина сотрудников МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожарная машина сотрудников МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар в цеху по утилизации отходов в Люберцах потушен, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 8.15 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что на площади 1500 квадратных метров горит металлический цех по утилизации пластика и резины в Люберцах, по адресу Машковский проезд, дом 7.
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06:26
 
ПроисшествияЛюберцыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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