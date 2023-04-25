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Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов

Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов - РИА Новости, 25.04.2023

Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов

Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края выросла до 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:23

2023-04-25T10:23

2023-04-25T11:08

происшествия

лесозаводск

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края выросла до 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.До этого региональный главк МЧС сообщал о площади пожара в 1,5 тысячи "квадратов"."По предварительным данным, площадь пожара в деревообрабатывающем цехе на улице Свердлова составляет около 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что из-за сильного ветра происходит стремительное распространение огня.До приезда дежурных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Проводится наращивание сил и средств, борьбу с огнем ведут два пожарных поезда.

лесозаводск

приморский край

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, лесозаводск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)