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Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов
Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов - РИА Новости, 25.04.2023
Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов
Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края выросла до 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:23
2023-04-25T10:23
2023-04-25T11:08
происшествия
лесозаводск
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края выросла до 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.До этого региональный главк МЧС сообщал о площади пожара в 1,5 тысячи "квадратов"."По предварительным данным, площадь пожара в деревообрабатывающем цехе на улице Свердлова составляет около 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что из-за сильного ветра происходит стремительное распространение огня.До приезда дежурных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Проводится наращивание сил и средств, борьбу с огнем ведут два пожарных поезда.
лесозаводск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лесозаводск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лесозаводск, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов
Площадь пожара в цехе в приморском Лесозаводске достигла 12 тысяч квадратов
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края выросла до 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
До этого региональный главк МЧС
сообщал о площади пожара в 1,5 тысячи "квадратов".
"По предварительным данным, площадь пожара в деревообрабатывающем цехе на улице Свердлова составляет около 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из-за сильного ветра происходит стремительное распространение огня.
До приезда дежурных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Проводится наращивание сил и средств, борьбу с огнем ведут два пожарных поезда.