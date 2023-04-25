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Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов - РИА Новости, 25.04.2023
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10:23 25.04.2023 (обновлено: 11:08 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867507291.html
Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов
Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов - РИА Новости, 25.04.2023
Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов
Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края выросла до 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:23
2023-04-25T11:08
происшествия
лесозаводск
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края выросла до 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.До этого региональный главк МЧС сообщал о площади пожара в 1,5 тысячи "квадратов"."По предварительным данным, площадь пожара в деревообрабатывающем цехе на улице Свердлова составляет около 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что из-за сильного ветра происходит стремительное распространение огня.До приезда дежурных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Проводится наращивание сил и средств, борьбу с огнем ведут два пожарных поезда.
лесозаводск
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происшествия, лесозаводск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лесозаводск, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в цехе в Приморье достигла 12 тысяч квадратов

Площадь пожара в цехе в приморском Лесозаводске достигла 12 тысяч квадратов

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске. 25 апреля 2023
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске. 25 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар в деревоперерабатывающем цехе в Лесозаводске. 25 апреля 2023
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края выросла до 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
До этого региональный главк МЧС сообщал о площади пожара в 1,5 тысячи "квадратов".
"По предварительным данным, площадь пожара в деревообрабатывающем цехе на улице Свердлова составляет около 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из-за сильного ветра происходит стремительное распространение огня.
До приезда дежурных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Проводится наращивание сил и средств, борьбу с огнем ведут два пожарных поезда.
 
ПроисшествияЛесозаводскПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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