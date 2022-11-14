https://ria.ru/20221114/pozhar-1831403788.html
Из горящего здания на территории завода "Зингер" эвакуировались сотрудники
Из горящего здания на территории завода "Зингер" эвакуировались сотрудники - РИА Новости, 14.11.2022
Из горящего здания на территории завода "Зингер" эвакуировались сотрудники
Самостоятельно эвакуироваться из горящего здания на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске смогли 150 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:17
2022-11-14T16:17
2022-11-14T17:17
происшествия
подольск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Самостоятельно эвакуироваться из горящего здания на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске смогли 150 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Ранее пресс-служба подмосковного главка МЧС России информировала, что пожар охватил административное здание на территории завода "Зингер" в Подольске."Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений 150 человек", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221104/penza-1829187980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:17 14.11.2022 (обновлено: 17:17 14.11.2022)
Из горящего здания на территории завода "Зингер" эвакуировались сотрудники
Из горящего здания на территории завода "Зингер" в Подольске эвакуировались 150 человек