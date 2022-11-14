https://ria.ru/20221114/pozhar-1831403788.html

Из горящего здания на территории завода "Зингер" эвакуировались сотрудники

Из горящего здания на территории завода "Зингер" эвакуировались сотрудники - РИА Новости, 14.11.2022

Из горящего здания на территории завода "Зингер" эвакуировались сотрудники

Самостоятельно эвакуироваться из горящего здания на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске смогли 150 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:17

2022-11-14T16:17

2022-11-14T17:17

происшествия

подольск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Самостоятельно эвакуироваться из горящего здания на территории завода "Зингер" в подмосковном Подольске смогли 150 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Ранее пресс-служба подмосковного главка МЧС России информировала, что пожар охватил административное здание на территории завода "Зингер" в Подольске."Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений 150 человек", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221104/penza-1829187980.html

подольск

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)