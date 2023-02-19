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В Пензенской области потушили пожар на мебельной фабрике

В Пензенской области потушили пожар на мебельной фабрике - РИА Новости, 19.02.2023

В Пензенской области потушили пожар на мебельной фабрике

Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном цехе мебельной фабрики в городе Кузнецке Пензенской области на площади 1,2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T20:29

2023-02-19T20:29

2023-02-19T20:29

происшествия

пензенская область

кузнецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном цехе мебельной фабрики в городе Кузнецке Пензенской области на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС.Ранее в главке заявили, что в 14.20 мск поступило сообщение в МЧС о возгорании в цехе по обтяжке мебели мебельной фабрики по адресу: улица Пензенская, 118А. В 15.06 мск пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1200 квадратных метров, тогда как общая площадь загоревшегося здания переменной этажности составляла 1700 "квадратов"."Ликвидация открытого горения произошла в 16.20 мск. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций... Пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Испытательной пожарной лаборатории предстоит установить причины возгорания, добавили в главке.

пензенская область

кузнецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пензенская область, кузнецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость