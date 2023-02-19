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В Пензенской области потушили пожар на мебельной фабрике - РИА Новости, 19.02.2023
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В Пензенской области потушили пожар на мебельной фабрике
В Пензенской области потушили пожар на мебельной фабрике - РИА Новости, 19.02.2023
В Пензенской области потушили пожар на мебельной фабрике
Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном цехе мебельной фабрики в городе Кузнецке Пензенской области на площади 1,2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T20:29
2023-02-19T20:29
происшествия
пензенская область
кузнецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном цехе мебельной фабрики в городе Кузнецке Пензенской области на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС.Ранее в главке заявили, что в 14.20 мск поступило сообщение в МЧС о возгорании в цехе по обтяжке мебели мебельной фабрики по адресу: улица Пензенская, 118А. В 15.06 мск пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1200 квадратных метров, тогда как общая площадь загоревшегося здания переменной этажности составляла 1700 "квадратов"."Ликвидация открытого горения произошла в 16.20 мск. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций... Пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Испытательной пожарной лаборатории предстоит установить причины возгорания, добавили в главке.
пензенская область
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происшествия, пензенская область, кузнецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Пензенская область, Кузнецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
20:29 19.02.2023
 
В Пензенской области потушили пожар на мебельной фабрике

Под Пензой потушили пожар в цехе мебельной фабрики на площади 1,2 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном цехе мебельной фабрики в городе Кузнецке Пензенской области на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС.
Ранее в главке заявили, что в 14.20 мск поступило сообщение в МЧС о возгорании в цехе по обтяжке мебели мебельной фабрики по адресу: улица Пензенская, 118А. В 15.06 мск пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1200 квадратных метров, тогда как общая площадь загоревшегося здания переменной этажности составляла 1700 "квадратов".
"Ликвидация открытого горения произошла в 16.20 мск. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций... Пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Испытательной пожарной лаборатории предстоит установить причины возгорания, добавили в главке.
 
ПроисшествияПензенская областьКузнецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимость
 
 
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