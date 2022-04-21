https://ria.ru/20220421/pozhar-1784653390.html

На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение

На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.04.2022

На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение

Открытое горение на химическом заводе в Кинешме Ивановской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:02

2022-04-21T11:02

2022-04-21T11:02

происшествия

россия

ивановская область

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Открытое горение на химическом заводе в Кинешме Ивановской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.45 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Дмитриевский химический завод - крупнейший производитель бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе. Огонь вспыхнул в четверг утром в цеху, пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура региона сообщила об одном пострадавшем.

https://ria.ru/20220417/pozhar-1783969818.html

россия

ивановская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ивановская область