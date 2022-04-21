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На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.04.2022
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На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение
На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.04.2022
На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение
Открытое горение на химическом заводе в Кинешме Ивановской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:02
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происшествия
россия
ивановская область
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Открытое горение на химическом заводе в Кинешме Ивановской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.45 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Дмитриевский химический завод - крупнейший производитель бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе. Огонь вспыхнул в четверг утром в цеху, пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура региона сообщила об одном пострадавшем.
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россия
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происшествия, россия, ивановская область
11:02 21.04.2022
 
На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение

На химзаводе в Кинешме в Ивановской области ликвидировали открытое горение

© Фото : Главное управление МЧС России по Ивановской областиПожар на заводе в Кинешме
Пожар на заводе в Кинешме - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Главное управление МЧС России по Ивановской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Открытое горение на химическом заводе в Кинешме Ивановской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 10.45 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 14:59
В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
Дмитриевский химический завод - крупнейший производитель бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе. Огонь вспыхнул в четверг утром в цеху, пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура региона сообщила об одном пострадавшем.
 
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