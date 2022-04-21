https://ria.ru/20220421/pozhar-1784653390.html
На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение
На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.04.2022
На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение
Открытое горение на химическом заводе в Кинешме Ивановской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:02
2022-04-21T11:02
2022-04-21T11:02
происшествия
россия
ивановская область
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Открытое горение на химическом заводе в Кинешме Ивановской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.45 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Дмитриевский химический завод - крупнейший производитель бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе. Огонь вспыхнул в четверг утром в цеху, пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура региона сообщила об одном пострадавшем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ивановская область
На химзаводе в Кинешме ликвидировали открытое горение
На химзаводе в Кинешме в Ивановской области ликвидировали открытое горение