https://ria.ru/20220909/pozhar-1815647219.html

В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели

В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели - РИА Новости, 09.09.2022

В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели

Предприятие по производству мебели загорелось на площади порядка 2000 квадратных метров в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:54

2022-09-09T13:54

2022-09-09T14:32

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиево-посадский район

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Предприятие по производству мебели загорелось на площади порядка 2000 квадратных метров в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В промышленной зоне поселка Скоропусковский горит ангар по производству мебели", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в ангаре размером 50 на 80 метров составляет порядка 2000 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняются."В 14.18 пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html

московская область (подмосковье)

сергиево-посадский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), сергиево-посадский район