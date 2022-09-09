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В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели - РИА Новости, 09.09.2022
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В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели
В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели - РИА Новости, 09.09.2022
В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели
Предприятие по производству мебели загорелось на площади порядка 2000 квадратных метров в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:54
2022-09-09T14:32
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Предприятие по производству мебели загорелось на площади порядка 2000 квадратных метров в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В промышленной зоне поселка Скоропусковский горит ангар по производству мебели", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в ангаре размером 50 на 80 метров составляет порядка 2000 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняются."В 14.18 пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиево-посадский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиево-Посадский район
13:54 09.09.2022 (обновлено: 14:32 09.09.2022)
 
В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели

Предприятие по производству мебели загорелось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья

© ГУМЧС России по Московской областиПожар в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад
Пожар в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад
© ГУМЧС России по Московской области
Пожар в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Предприятие по производству мебели загорелось на площади порядка 2000 квадратных метров в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В промышленной зоне поселка Скоропусковский горит ангар по производству мебели", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара в ангаре размером 50 на 80 метров составляет порядка 2000 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняются.
"В 14.18 пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар на мебельной фабрике в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергиево-Посадский район
 
 
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