https://ria.ru/20220909/pozhar-1815647219.html
В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели
В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели - РИА Новости, 09.09.2022
В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели
Предприятие по производству мебели загорелось на площади порядка 2000 квадратных метров в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:54
2022-09-09T13:54
2022-09-09T14:32
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815650015_0:180:819:641_1920x0_80_0_0_89dbd63b4b32f8bf048edc4e71be6627.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Предприятие по производству мебели загорелось на площади порядка 2000 квадратных метров в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В промышленной зоне поселка Скоропусковский горит ангар по производству мебели", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в ангаре размером 50 на 80 метров составляет порядка 2000 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняются."В 14.18 пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html
московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815650015_0:104:819:718_1920x0_80_0_0_19cfef16f214a4fccff00de6011c2358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), сергиево-посадский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиево-Посадский район
13:54 09.09.2022 (обновлено: 14:32 09.09.2022)
В Подмосковье загорелось предприятие по производству мебели
Предприятие по производству мебели загорелось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Предприятие по производству мебели загорелось на площади порядка 2000 квадратных метров в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В промышленной зоне поселка Скоропусковский горит ангар по производству мебели", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара в ангаре размером 50 на 80 метров составляет порядка 2000 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняются.
"В 14.18 пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.