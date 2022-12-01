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В Раменском загорелся цех по производству пластика - РИА Новости, 01.12.2022
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В Раменском загорелся цех по производству пластика
В Раменском загорелся цех по производству пластика - РИА Новости, 01.12.2022
В Раменском загорелся цех по производству пластика
Цех по производству пластика загорелся в городском округе Раменское в Московской области на площади порядка 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:23
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происшествия
московская область (подмосковье)
раменский
раменское
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Цех по производству пластика загорелся в городском округе Раменское в Московской области на площади порядка 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."В деревне Кузнецово на улице Центральная горит цех по производству пластика на площади 450 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что высота горящего строения - пять метров, размер в плане здания - 60 на 15 метров.
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московская область (подмосковье)
раменский
раменское
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происшествия, московская область (подмосковье), раменский, раменское, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Раменский, Раменское, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:23 01.12.2022 (обновлено: 12:32 01.12.2022)
 
В Раменском загорелся цех по производству пластика

В Раменском загорелся цех по производству пластика на площади 450 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиПожар в городском округе Раменский
Пожар в городском округе Раменский - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Пожар в городском округе Раменский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Цех по производству пластика загорелся в городском округе Раменское в Московской области на площади порядка 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В деревне Кузнецово на улице Центральная горит цех по производству пластика на площади 450 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что высота горящего строения - пять метров, размер в плане здания - 60 на 15 метров.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РаменскийРаменскоеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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