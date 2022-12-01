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В Раменском загорелся цех по производству пластика

В Раменском загорелся цех по производству пластика - РИА Новости, 01.12.2022

В Раменском загорелся цех по производству пластика

Цех по производству пластика загорелся в городском округе Раменское в Московской области на площади порядка 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:23

2022-12-01T12:23

2022-12-01T12:32

происшествия

московская область (подмосковье)

раменский

раменское

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Цех по производству пластика загорелся в городском округе Раменское в Московской области на площади порядка 450 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."В деревне Кузнецово на улице Центральная горит цех по производству пластика на площади 450 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что высота горящего строения - пять метров, размер в плане здания - 60 на 15 метров.

https://ria.ru/20221130/pozhar-1835259334.html

московская область (подмосковье)

раменский

раменское

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), раменский, раменское, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)