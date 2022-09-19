https://ria.ru/20220919/pozhar-1818008076.html

Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске

Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске - РИА Новости, 20.09.2022

Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске

Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-19T23:48

2022-09-19T23:48

2022-09-20T00:41

происшествия

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске, сообщили в пресс-службе МЧС России.Кровля лакокрасочного завода на улице Салютовская в Ижевске загорелась вечером в понедельник. Сообщалось, что площадь возгорания составляет более 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша предприятия на площади 1 тысяча "квадратов". На тушении работают 100 пожарных, задействовано 30 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.Кровля лакокрасочного завода на улице Салютовская в Ижевске загорелась вечером в понедельник. Сообщалось, что огонь охватил более пяти тысяч квадратных метров, также на площади в тысячу "квадратов" частично обрушилась крыша. На месте происшествия работают около ста пожарных, задействовано 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.Прокуратура Удмуртии организовала проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о наличии оснований для принятия мер реагирования. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор Устиновского района Ижевска Ришат Файзуллин.

https://ria.ru/20220622/pozhar-1797222845.html

ижевск

россия

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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)