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Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске - РИА Новости, 20.09.2022
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Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске
Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске - РИА Новости, 20.09.2022
Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске
Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-19T23:48
2022-09-20T00:41
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске, сообщили в пресс-службе МЧС России.Кровля лакокрасочного завода на улице Салютовская в Ижевске загорелась вечером в понедельник. Сообщалось, что площадь возгорания составляет более 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша предприятия на площади 1 тысяча "квадратов". На тушении работают 100 пожарных, задействовано 30 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.Кровля лакокрасочного завода на улице Салютовская в Ижевске загорелась вечером в понедельник. Сообщалось, что огонь охватил более пяти тысяч квадратных метров, также на площади в тысячу "квадратов" частично обрушилась крыша. На месте происшествия работают около ста пожарных, задействовано 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.Прокуратура Удмуртии организовала проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о наличии оснований для принятия мер реагирования. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор Устиновского района Ижевска Ришат Файзуллин.
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:48 19.09.2022 (обновлено: 00:41 20.09.2022)
 
Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске

МЧС подтвердило ликвидацию открытого горения на лакокрасочном заводе в Ижевске

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Ижевске, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В 23.27 мск на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Кровля лакокрасочного завода на улице Салютовская в Ижевске загорелась вечером в понедельник. Сообщалось, что площадь возгорания составляет более 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша предприятия на площади 1 тысяча "квадратов". На тушении работают 100 пожарных, задействовано 30 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.
Кровля лакокрасочного завода на улице Салютовская в Ижевске загорелась вечером в понедельник. Сообщалось, что огонь охватил более пяти тысяч квадратных метров, также на площади в тысячу "квадратов" частично обрушилась крыша. На месте происшествия работают около ста пожарных, задействовано 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Прокуратура Удмуртии организовала проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о наличии оснований для принятия мер реагирования. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место выехал прокурор Устиновского района Ижевска Ришат Файзуллин.

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ПроисшествияИжевскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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